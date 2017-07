Es ist wieder soweit: Auch dieses Jahr wird wieder das Team der Saison gefeiert, daher könnt ihr euch bei FIFA 17 auf das TOTS freuen, welches am 12. Mai 2017 veröffentlicht wurde. Und das Beste daran: Ihr dürft mit abstimmen und eure Lieblings-Fußballer ehren. Alles, was ihr über FIFA 17 und die diesjährigen TOTS wissen müsst, erfahrt ihr hier.

In den kommenden Wochen ab dem 12. Mai 2017 werden nicht nur die TOTS-Mannschaften, sondern auch verschiedene große und kleine Ligen, die von der FIFA-Community ausgewählt wurden, geehrt und bekannt gegeben. Hinzu kommt der 24. Turnier-Bonus-TOTS-Spieler sowie ein Super-Bonus-SBC, TOTS-Upgrade-SBCs, Blitzrunden und noch mehr. Euch erwartet also noch einmal eine bunte Tüte Abwechslung und Spaß in der FIFA-17-Welt. Schnürt schon einmal die Fußballschuhe und rollt den grünsten Rasen aus.

Was euch beim Team of the Season bei FIFA 17 erwartet

Wie bereits erwähnt, werden beim Team der Saison (TDS) bzw. beim Team of the Season (TOTS) im FIFA 17 Ultimate Team die besten Spieler der vergangenen Saison gefeiert. Das betrifft nicht nur Europa, sondern auch den Rest der Welt. Herangezogen werden übrigens echte Leistungen und im Gegensatz zum TOTY zählt nicht das ganze Kalenderjahr, sondern eben nur die letzte Saison.

Beim TOTS entscheidet die Community, wer sich den Titel hier verdient hat. Dabei werden drei Mannschaften geehrt, die entweder eine Bronze-, eine Silber- oder eine Goldmedaille “umgehängt” bekommen. Das betrifft in erster Linie Spieler, die durchgehend Bestleistungen gebracht haben, jedoch nicht zum Team der Woche zählten.

Darüber hinaus wird es bei FIFA 17 erstmals die elf von den Fans gewählten Bundesliga-Spieler beim TOTS im FUT geben. Abstimmen könnt ihr übrigens unter bndsl.ga/TOTSDE.

Zudem werden folgende Schmankerl veröffentlicht:

der exklusive 24. Turnier-Bonus-TOTS-Spieler

eine Super-Bonus-Squad-Building-Challenge, die nach Abschluss wöchentlicher, spezieller SBCs winkt

TOTS-Upgrade-SBCs, die euch die Chance auf einen garantierten TOTW-Spieler mit 84+ bieten

Blitzrunden

Wie ihr seht, hat jedes Team der Saison 23 Spieler, hinzu kommt aber jede Woche ein zusätzlicher Spieler, der als Belohnung zu einem Kader hinzugefügt wird. Jedem dieser Spieler wird eine neue blaue Karte hinzugefügt, welche die normale Karte ersetzt. Ihr werdet in dieser Zeit also keine regulären Karten bekommen können. Die Chancen, eine TOTS-Karte zu ziehen, ist übrigens ebenso hoch, wie, als würdet ihr versuchen, eine reguläre Karte aus dem Pack zu bekommen.

Besitzt ihr bereits eine reguläre des nun gefeierten TOTS-Spielers, so bleibt diese Karte unverändert. Ihr müsst also die entsprechende TOTS-Version auf dem Markt kaufen oder hoffen, diese aus einem Pack zu ziehen, wenn ihr die verbesserte Version dieses Spielers haben wollt.

TOTS-Bonus-SBC und TOTS-Upgrade-SBCs erklärt

Wollt ihr euch einen richtig tollen Bonus verdienen, dann solltet ihr während der gesamten TOTS-Zeit aktiv sein. Denn jeden Dienstag habt ihr dann 72 Stunden lang die Chance, auf weitere Bonus-SBCs. Hierbei handelt es sich um Squad Building Challenges. Der Bonus wird größer, je mehr dieser Challenges ihr abschließt. Schafft ihr es sogar, alle Bonus-SBCs abzuschließen, dann könnt ihr euch über ein Set freuen, das garantierte TOTS-Spielobjekte enthält. Dieser Bonus wird euch dann ab dem 28. Juni 2017 zugewiesen.

Spezielle Boni winken beim Abschluss von so vielen TOTS-Bonus-SBCs (alle nicht umtauschbar):

2x = Mega-Set

3x = Prime-Goldspieler-Set

4x = Seltene-Spieler-Set

5x = Jumbo-Seltene-Spieler-Set

6x = Ultimatives Set mit einem garantierten TOTS-Spieler

Bei den TOTS-Upgrade-SBCs habt ihr die Möglichkeit, während die TOTS laufen, euer Team upzugraden. Darin enthalten sind sowohl tauschbare, als auch nicht tauschbare garantierte Spieler mit einem Wert von +84 sowie SBC-Spieler mit +82 und ligaspezifische Upgrade-SBCs.

Regelungen beim TOTS

Jedes Jahr macht EA einige Anpassungen bei den TOTS-Mannschaften, doch diese sollten auch dieses Jahr nicht gravierend ausfallen. Es gibt einige Regelungen zu beachten:

Die Bewertungen und Attribute der FUT 17-TOTS-Karten werden zwischen vier und sechs Punkten steigen. Das bedeutet allerdings nicht, dass immer alle Attribute eines Spielers verbessert werden.

der FUT 17-TOTS-Karten werden zwischen vier und sechs Punkten steigen. Das bedeutet allerdings nicht, dass immer alle Attribute eines Spielers verbessert werden. Zusätzlich kann sich aber auch die Position des Spielers auf der Karte ändern . Das ist meist dann der Fall, wenn der Fußballer innerhalb der Saison sehr gut in einer anderen Position gespielt hat.

. Das ist meist dann der Fall, wenn der Fußballer innerhalb der Saison sehr gut in einer anderen Position gespielt hat. Hat ein Spieler den Club gewechselt , dann ist er in der Regel nur dann Kandidat für eine TOTS-Karte, wenn er zu diesem Zeitpunkt im Club auch gut in Form war.

, dann ist er in der Regel nur dann Kandidat für eine TOTS-Karte, wenn er zu diesem Zeitpunkt im Club auch gut in Form war. Ihr habt die Möglichkeit, die reguläre und die TOTS-Karte des gleichen Spielers in einem Club zu haben. Natürlich könnt ihr aber nicht zur gleichen Zeit mit beiden in einem Kader spielen .

. Jeder Spieler kann nur eine TOTS-Karte haben, auch dann, wenn er für mehr als ein Team der Saison ausgewählt wurde.

Was passiert auf dem Transfermarkt, wenn die FIFA 17 TOTS aktiv sind?

Im Allgemeinen verlieren die NIF-Karten an Wert (Not In Form). Das ist hauptsächlich aber nur in der Woche vor dem TOTS sichtbar. Die Preisrückgänge halten sich etwa bei bis zu 10 %. Den größten Preisabfall gibt es dann in aller Regel zwischen dem Tag der Freigabe und dem Tag davor. Darum ist wahrscheinlich der beste Tag, um Spieler zu kaufen, der, an dem die TOTS freigegeben werden.

Danach steigen die Preise auf dem Transfermarkt allerdings stark an. Doch vermutlich werden diese Schwankungen nicht allzu sehr spürbar sein, weil die TOTS an einem Freitag veröffentlicht werden und danach das Wochenende kommt. Die Liga hat nämlich eine umgekehrte Wirkung, meist erscheinen hier die niedrigsten Preise am Sonntag.

Bei den TOTS-Karten ist das ein wenig anders. Den höchsten Preis werdet ihr hier wahrscheinlich am Tag der Freigabe bezahlen müssen. Er wird höchstwahrscheinlich fast zweimal so hoch sein, als der normale Durchschnittspreis. Erst gegen Ende, wenn alle TOTS bekannt gegeben wurden, stabilisiert sich der Preis wieder, allerdings vermutlich nur, bis die FIFA 18 Demo erscheint.

Werden NIF-Karten-Spieler eine TOTS-Karte erhalten, dann werden diese natürlich auch im Wert steigen, weil sie höher bewertet wurden. Allerdings werden die Preise für die alten Karten zurückgehen, da sich ja dann niemand mehr wirklich für diese interessiert.

Release-Daten vom FIFA 17 TOTS

Die Teams der Saison werden nur einmal im Jahr gefeiert. Während dieser Zeit ist es möglich, tolle Transaktionen auf dem Transfermarkt zu vollziehen. Die FIFA-Community wartet daher immer schon sehr gespannt darauf, wann denn der erste TOTS-Kader veröffentlicht wird. In den vergangenen Jahren hat sich EA Sports dafür entschieden, den Release dafür erst etwa eine Woche vorher - wenn überhaupt - bekannt zu geben.

Dennoch geben die Fans anhand verschiedener Faktoren meist schon diverse Vorhersagen bekannt, wann es denn soweit sein könnte. Zur Berechnungsgrundlage werden etwa solche Faktoren gezogen, wie etwa, ob in diesem Jahr internationale Wettbewerbe stattfinden oder wie sich gerade der Transfermarkt verhält. Meist war die Bekanntgabe aber immer im Mai oder Juni.

Dies sind die wichtigen Termine für die FIFA-17-TOTS:

12. Mai bis 19. Mai: Most Consistent

16. Mai bis 19 Mai: TOTS der EFL

19. Mai bis 26. Mai: Premier League TOTS

23. Mai bis 26. Mai: Benelux TOTS und Football League TOTS

26. Mai bis 2. Juni: Bundesliga TOTS

30. Mai bis 2. Juni: Liga NOS TOTS und Jameel League TOTS

2. Juni bis 9. Juni: LA Liga/Santander TOTS

6. Juni bis 9. Juni: Russische Liga TOTS und Lateinamerikansiche Liga TOTS

9. Juni bis 16. Juni: Serie A TOTS und Ligue 1 TOTS

13. Juni bis 16. Juni: Rest der Welt TOTS und Süper Lig TOTS

16. Juni bis 23. Juni: Beste Spieler aus den vorherigen TOTS (EA Sports Auswahl)

26. Juli bis 2. August: MLS-TOTS

Update 26.5.2017: Das Bundesliga-TOTS is out now!

Endlich kommen wir bei dem Team der Saison zu den ganz wichtigen, heißen Spielern, denn jetzt wurde endlich auch das TOTS der Bundesliga veröffentlicht. Vor allem Lewandowski kann sich getrost auf die Schulter klopfen, denn mit einem Rating von 98 spielt er ganz vorne mit. Wer hat es noch aus der 1. Liga in Deutschland ins Team der Saison geschafft? Es gibt auf jeden Fall einige Überraschungen, mit denen nur wenige gerechnet haben. Lest es in der nachfolgenden Tabelle nach:



TOTS-Spieler



Position



Club



Wert



Manuel Neuer



TW



FC Bayern München



97



Oliver Baumann



TW



TSG 1899 Hoffenheim



88



Lukasz Piszczek



RV



Borussia Dortmund



91



Philipp Lahm



RV



FC Bayern München



94



Mats Hummels



IV



FC Bayern München



94



Niklas Süle



IV



TSG 1899 Hoffenheim



89



Willi Orban



IV



RB Leipzig



87



Marvin Plattenhardt



LV



Hertha BSC Berlin



88



Ousmane Dembélé



RM



Borussia Dortmund



91



Arjen Robben



RM



FC Bayern München



95



Christian Pulisic



RM



Borussia Dortmund



88



Thiago



ZM



FC Bayern München



95



Naby Keita



ZM



RB Leipzig



92



Marco Fabian



ZOM



Eintracht Frankfurt



88



Sead Kolašinac



LM



FC Schalke 04



88



Emil Forsberg



LM



RB Leipzig



90



Raphaël Guerreiro



LM



Borussia Dortmund



87



Vincenzo Grifo



LM



SC Freiburg



87



Lars Stindl



MS



Borussia Mönchengladbach



91



Robert Lewandowski



ST



FC Bayern München



98



Pierre-Emerick Aubameyang



ST



Borussia Dortmund



95



Anthony Modeste



ST



1. FC Köln



91



Timo Werner



ST



RB Leipzig



89



Max Kruse



ST



SV Werder Bremen



88



Das sind die TOTS-Spieler: Bronze, Silber, Gold

Im FIFA-Forum können bereits die Most-Consistent-TOTS begutachtet werden. Selbstverständlich kann sich bis zur finalen Freigabe natürlich noch einiges ändern, aber bis dahin, hier sind die FIFA 17 TOTS:

BRONZE-TOTS



TOTS-Spieler



Position



Club



neuer und alter Wert



Bronze- Torhüter



Chris Maxwell



-



Preston North End



63 → 64



Julian Pollersbeck



-



1. FC Kaiserslautern



57 → 64



Bronze- Verteidiger



Rhyan Grant



RV



Sydney FC



64 → 64



An Hyeon Beom



RV



Jeju United FC



63 → 64



Ivan Runje



IV



Jagiellonia Bialystok



64 → 64



Jack O'Connell



IV



Sheffield United



64 → 64



Sauli Väisänen



IV



AIK



64 → 64



Christian Burgess



IV



Portsmouth



64 → 64



Liam Lindsay



IV



Partick Thistle FC



60 → 64



Bronze- Mittelfeldspieler



Christian Norgaard



ZDM



Brondby IF



63 → 64



Fredrik Haugen



ZM



SK Brann



64 → 64



Lukas Lerager



ZM



SV Zulte-Waregem



64 → 64



Konrad Laimer



ZM



FC Red Bull Salzburg



63 → 64



Henry Onyekuru



ZM



KAS Eupen



64 → 64



Ezgjan Alioski



RM



FC Lugano



63 → 64



David Wheeler



RM



Exeter City



60 → 64



Chadrac Akolo



RM



FC Sion



56 → 64



Bronze-Stürmer



Rafael Silva



ST



Urawa Red Diamonds



63 → 64



Amath Diedhiou



ST



CD Tenerife



62 → 64



Sean Maguire



ST



Cork City



62 → 64



Charlie Wyke



ST



Bradford City



61 → 64



Adama Niane



ST



ESTAC Troyes



59 → 64



SILBER-TOTS



TOTS-Spieler



Position



Club



neuer und alter Wert



Silber-Torhüter



Jesper Hansen



-



Lyngby BK



70 → 74



Danny Vukovic



-



Sydney FC



66 → 74



Silber- Verteidiger



Emil Salomonsson



RV



IFK Göteborg



71 → 74



Andrea Conti



RV



Atalanta



71 → 74



Osama Hawsawi



IV



Al Hilal



73 → 74



Viktor Vasin



IV



CSKA Moscow



73 → 74



Jan-Arie van der Heijden



IV



Feyenoord Rotterdam



72 → 74



Lonrezo Gordinho



IV



Kaizer Chiefs



68 → 74



Theo Hernandez



LV



Deportivo Alavés



74 → 74



Piotr Tomasik



LV



Jagiellonia Bialysto



65 → 74



Silber- Mittelfeldspieler



Soualiho Meité



ZDM



SV Zulte-Waregem



71 → 74



Kengo Nakamura



ZM



Kawasaki Frontale



74 → 74



John Fleck



ZM



Sheffield United



69 → 74



Ghayas Zahid



ZOM



Valerenga Fotbal



72 → 74



Graham Carey



ZOM



Plymouth Argyle



68 → 74



Marc Schnatterer



LM



1. FC Heidenheim



73 → 74



Deniz Türüç



RM



Kayserispor



71 → 74



Denis Bouanga



RM



Tours Football Club



65 → 74



Silber-Stürmer



Jonny Hayes



LF



Aberdeen



70 → 74



Chris Wood



ST



Leeds United



72 → 74



Ángel Rodríguez



ST



Real Zaragoza



71 → 74



Francesco Caputo



ST



Virtus Entella



71 → 74



Alfredo Morelos



ST



HJK Helsink



65 → 74



GOLD-TOTS



TOTS-Spieler



Position



Club



neuer und alter Wert



Gold-Torhüter



Oliver Baumann



-



TSG 1899 Hoffenheim



80 → 88



Martín Campaña



-



Independiente



76 → 87



Gold- Verteidiger



Carvajal



RV



Real Madrid



84 → 90



Jan Vertonghen



IV



Tottenham Hotspurs



83 → 91



Federico Fazio



IV



AS Roma



80 → 88



Marcelo



IV



Besiktas Istanbul



76 → 87



Pontus Jansson



IV



Leeds United



76 → 87



Mathias Jorgensen



IV



FC Kopenhagen



75 → 87



Michal Pazdan



IV



Legia Warszawa



75 → 87



Gold- Mittelfeldspieler



Danilo Pereira



ZDM



FC Porto



83 → 89



Morgan Sanson



ZDM



Olympique de Marseille



80 → 87



Denis Glushakov



ZDM



Spartak Moscow



77 → 84



Karim El Ahmadi



ZM



Feyenoord Rotterdam



78 → 87



Ruud Vormer



ZM



Club Brugge KV



77 → 87



Lucas Torreira



ZM



Sampdoria



75 → 87



Jonathan Viera



LM



UD Las Palmas



82 → 89



Gelson Martins



RM



Sporting CP



80 → 87



Yoric Ravet



RM



BSC Young Boys



75 → 87



Gold-Stürmer



Bruma



LF



Galatasaray Istanbul



80 → 87



Giampaolo Pazzini



ST



Hellas Verona



76 → 87



Roger



ST



Levante UD



76 → 87



Matt Ritchie



ST



Newcastle United



76 → 87



Sebastián Driussi



ST



River Plate



75 → 87



TOTS der Englischen Fußball Liga (EFL)

Nach den Most-Consistent-TOTS in Bronze, Silber und Gold waren als nächstes die TOTS der EFL dran. Die Englische Football League umfasst Clubs aus England und Wales. Welche Profis sich durchgesetzt haben, erfahrt ihr in den nachfolgenden Tabellen.

EFL-Startelf beim TOTS

Bei der Startelf der Englischen Fußball-Liga kann besonders Anthony Knockaert mit einem Rating von 86 glänzen:



TOTS-Spieler



Position



Club



Wert



David Stockdale



TW



Brighton & Hove Albion



74



Tommy Smith



RV



Huddersfield Town



74



Lewis Dunk



IV



Brighton & Hove Albion



85



David Wheater



IV



Bolton Wanderers



74



Brennan Dickenson



LV



Colchester United



74



Anthony Knockaert



RM



Brighton & Hove Albion



86



Tom Cairney



ZM



Fulham



85



James Coppinger



ZOM



Doncaster Rovers



74



Josh Morris



LM



Scunthorpe



74



Billy Sharp



ST



Sheffield United



74



Chris Wood



ST



Leeds United



74



EFL-Auswechselspieler beim TOTS

Auch die Auswechselspieler können sich freuen, dem TOTS anzugehören. Pontus Jansson hat mit einem neuen Rating von 87 so richtig abgesahnt:



TOTS-Spieler



Position



Club



Wert



Connor Ripley



TW



Oldham Athletic



74



Pontus Jansson



IV



Leeds United



87



John Fleck



ZM



Sheffield United



74



Jonjo Shelvey



ZDM



Newcastle United



85



Graham Carey



ZOM



Plymoth Argyle



74



John Marquis



ST



Doncaster Rovers



74



Dwight Gyle



ST



Newcastle United



86



Keiron Freeman



RV



Sheffield United



74



Enda Stevens



LV



Portsmouth FC



74



Ollie Watkins



ZOM



Exeter FC



74



Aaron Mooy



ZDM



Huddersfield Town



85



James Vaughan



RM



Bury



83



TOTS der Premier League

Wer sind wohl die herausragendsten Spieler der Premier League, die sich in der vergangenen Saison besonders hervorgespielt haben? In unserer Tabelle könnt ihr es nachlesen und wisst so, welche TOTS-Spieler der Premier League ihr demnächst aus dem Pack ziehen könnt.



TOTS-Spieler



Position



Club



Wert



David De Gea



TW



Manchester United



95



Kyle Walker



RV



Tottenham Hotspur



89



Jan Vertonghen



IV



Tottenham Hotspur



91



Azpilicueta



IV



Chelsea



91



Marcos Alonso



LAV



Chelsea



90



N'Golo Kanté



ZM



Chelsea



92



Dele Alli



ZOM



Tottenham Hotspur



91



Sadio Mané



RF



Liverpool



91



Eden Hazard



LF



Chelsea



98



Romelu Lukaku



ST



Everton



94



Harry Kane



ST



Tottenham Hotspur



94



Auswechselspieler der Premier League beim TOTS

Auch die Reserve- und Ersatzspieler wurden mit ordentlichen Ratings bedacht. Wer hier ins Team der Saison aufgenommen wurde, erfahrt ihr in der Tabelle:





TOTS-Spieler



Position



Club



Wert



Hugo Lloris



TW



Tottenham Hotspur



94



David Luiz



IV



Chelsea



92



Toby Alderweireld



IV



Tottenham Hotspur



91



Kevin De Bruyne



ZM



Manchester City



95



Christian Eriksen



ZOM



Tottenham Hotspur



93



Alexis Sanchez



ST



Arsenal



95



Zlatan Ibrahimovic



ST



Manchester City



97



Antonio Valencia



RV



Manchester City



89



Michael Keane



IV



Burnley



89



Ander Herrera



ZM



Manchester City



90



Adam Lallana



ZM



Liverpool



90



Diego Costa



ST



Chelsea



94



Die TOTS der niederländischen Eredivisie

Auch die niederländische Eredivisie hat in der vergangenen Saison mit sehr leistungsfähigen Spielern bewiesen, dass sie’s draufhaben. Auch, wenn diese Liga leider nicht zu den stärksten gehört, so können sich doch einige Fußballer darüber freuen, ins Team der Saison aufgenommen worden zu sein. Die Ratings können sich auf jeden Fall sehen lassen. Dies ist die Startelf:



TOTS-Spieler



Position



Club



Wert



Brad Jones



TW



Feyenoord



74



Eric Botteghin



IV



Feyenoord



88



Davinson Sanchez



IV



Ajax



86



Rick Karsdorp



RV



Feyenoord



87



Joel Veltman



RV



Ajax



87



Lasse Schone



ZDM



Ajax



86



Karim El Ahmadi



ZM



Feyenoord



87



Jens Toornstra



ZOM



Feyenoord



90



Davy Klaassen



ZM



Ajax



89



Sam Larsson



LF



Sc Heerenveen



86



Nicolai Jorgensen



ST



Feyenoord



90



Auswechselspieler der niederländischen Eredivisie

Unter den Auswechselspielern der Eredivisie finden sich tatsächlich auch einige Spieler unter den TOTS, die mit 90er Werten glänzen können:



TOTS-Spieler



Position



Club



Wert



Konstantinos Lamprou



TW



Willem II



74



Jan-Arie van der Heijden



IV



Feyenoord



74



Hector Moreno



IV



PSV



89



Andres Guardado



ZDM



PSV



90



Tonny Vilhena



ZM



Feyenoord



86



Hakim Ziyech



ZM



Ajax



90



Eljero Elia



LF



Feyenoord



87



Ridgeciano Haps



LV



AZ



87



Kamohelo Mokotjo



ZDM



FC Twente



74



Yassin Ayoub



ZM



Utrecht



74



Enes Unal



ST



FC Twente



74



Kasper Dolberg



ST



Ajax



86



Die TOTS der belgischen Pro League

In der Weltrangliste mischt die belgische Pro League mittlerweile schon ziemlich gut mit, denn in den vergangenen Jahren ging es stetig aufwärts. Kein Wunder also, dass auch hier einige Spieler beim FIFA 17 TOTS aufgenommen wurden und sich nun mit super Ratings nach vorne spielen können. In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die Startelf der Pro League:



TOTS-Spieler



Position



Club



Wert



Colin Coosemans



TW



KV Mechelen



74



Kara Mbodji



IV



Anderlecht



86



Omar Colley



IV



RC Genk



86



Samuel Gigot



IV



AA Gent



74



Ivan Obradovic



LV



Anderlecht



74



Leander Dendoncker



ZM



Anderlecht



90



Renato Neto



ZM



AA Gent



86



Ruud Vormer



ZM



Club Brugge



87



Youri Tielemans



ZM



Anderlecht



88



Jose Izquierdo



LF



Club Brugge



87



Luasz Teodorzyck



ST



Anderlecht



88



Die Auswechselspieler der belgischen Pro League

Auch hier gibt es natürlich einige Reservespieler, doch auch sie können sich durchaus sehen lassen. Es gibt jedoch zwei Bronze-TOTS mit “nur” einem Rating-Wert von 64:



TOTS-Spieler



Position



Club



Wert



Frank Boecks



TW



Anderlecht



74



Timothy Derijck



IV



SV Zulte Waregem



74



Nana Asare



IV



AA Gent



87



Pozuelo



ZOM



RC Genk



89



Safiane Hanni



LM



Anderlecht



86



Jelle Vossen



ST



Club Brugge



87



Mbaye Leye



ST



SV Zulte Waregem



74



Martos



IV



Charleroi



74



Henry Onyekuru



LM



Eupen



64



Yuya Kubo



MS



AA Gent



85



Ishak Belfodil



ST



Standard Liege



86



Landry Dimata



ST



KV Oostende



64



TOTS der türkischen Süper Lig

Nun ist auch die türkische Süper Lig in Sachen TOTS am Start. Hier haben sich sogar einige 90er-Wertungen eingeschlichen, die sich sehen lassen können. Eine Dominanz beim Verein ist leider nicht klar festzustellen, hier sieht es eher bunt gemischt aus. Seht euch die Startelf an, das sind die TOTS-Spieler der Süper Lig:



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Volkan Babacan



TW



Medipol Basaksehir



87



Miguel Lopes



RV



Akhisarspor



87



Martin Skrtel



IV



Fenerbahce



90



Marcelo



IV



Besiktas



87



Tiago Pinto



LV



Osmanlispor



74



Atiba Hutchinson



ZDM



Besiktas



87



Wesley Sneijder



ZOM



Galatasaray



90



Anderson Talisca



ZOM



Al Ittihad



89



Quaresma



RM



Besiktas



90



Bruma



LM



Galatasaray



87



Samuel Eto‘o



ST



Antalyaspor



90



Die Reservespieler des TOTS der Süper Lig

Im Folgenden seht ihr noch die Auswechselspieler der Süper Lig, die sich aber ebenfalls im Team der Saison bequem machen können:



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Johannes Hopf



TW



Genclerbirligi



74



Diego Angelo



IV



Antalyaspor



87



Okay Yokusly



ZDM



Trabzonspor



87



Emre Belözoglu



ZM



Medipol Basaksehir



86



Edin Visca



RM



Medipol Basaksehir



87



Cenk Tosun



ST



Besiktas



87



Vagner Love



ST



Alanyaspor



88



Fabricio



TW



Besiktas



86



Jan Durica



IV



Trabzonspor



87



Numan Cürüksu



IV



Osmanlispor



74



Mossoró



ZOM



Medipol Basaksehir



86



Jeremain Lens



RM



Fenerbahce



87



Die Startelf des TOTS der Dawry Jameel League

Bei der Dawry Jameel League handelt es sich um die Saudi Professional League, also um die professionelle Fußballliga in Saudi-Arabien. Zugleich ist die Dawry Jameel League übrigens auch die höchste Liga des Landes. Auch hier haben es einige Spieler geschafft, mit ihren herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison zu glänzen und so ins Team der Saison bei FIFA 17 aufgenommen zu werden. In der folgenden Tabelle findet ihr die Startelf:



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Abdullah Al Mayoof



TW



Al Hilal



74



Mohammed Al Buraik



RV



Al Hilal



74



Osama Hawsawi



IV



Al Hilal



74



Djamel Eddine Benlamri



IV



Al Shabab



74



Yasser Al Shahrani



LV



Al Hilal



74



Carlos Eduardo



ZOM



Al Hilal



87



Nawaf Al Abed



LM



Al Hilal



74



Carlos Villanueva



ZOM



Al Ittihad



74



Kahraba



LM



Al Ittihad



89



Omar Al Soma



ST



Al Ahli



90



Ismael Bangoura



ST



Al Raed



86



Die Reservespieler des TOTS der Dawry Jameel League

Bei den folgenden Spielern handelt es sich um die Auswechselspieler des TOTS der Dawry Jameel League. Die meisten Spieler bewegen sich jetzt mit ihrem Rating bei 74, doch Léo Bonatini sticht mit tollen 87 Punkten deutlich als goldener Spieler heraus:



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Fawaz Al Qarni



TW



Al Hilal



74



Motaz Hawsawi



IV



Al Ahli



74



Mohammed Al Fatil



IV



Al Ahli



64



Hassan Kadish Mahbub



LV



Al Ettifaq



74



Bismark



LM



Al Qadisiyah



74



Taisir Al Jassim



ZDM



Al Ahli



74



Mukhtar Fallata



ST



Al Wehda



74



Sultan Ali Al Sawadi



LM



Al Raed



64



Mohamed Kanno



ZOM



Al Ettifaq



74



Victor Ayala



ZDM



Al Nassr



74



Ahmed Akaichi



ST



Al Ittihad



74



Léo Bonatini



ST



Al Hilal



87



Die Startelf des TOTS der französischen Ligue 1

Die Ligue 1 ist die höchste Klasse im Männerfußball in Frankreich. Von Anfang an war diese Liga eine Profiliga. Da ist es vermutlich auch kein Wunder, dass es einige Fußballer der Ligue 1 in das FIFA 17 TOTS geschafft haben. Die Startelf glänzt nur mit Gold-TOTS und der Großteil der Spieler spielt bei AS Monaco:



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Danijel Subašić



TW



AS Monaco



91



Benjamin Mendy



LV



AS Monaco



86



Kamil Glik



IV



AS Monaco



91



Thiago Silva



IV



Paris St-Germain



95



Ricardo Pereira



RV



OGC Nizza



90



Thomas Lemar



LM



AS Monaco



91



Marco Verratti



ZM



Paris St-Germain



94



Bernardo Silva



RM



AS Monaco



92



Falcao



ST



AS Monaco



92



Alexandre Lacazette



ST



Olympique Lyon



95



Edinson Cavani



ST



Paris St-Germain



95



Die Reservespieler des TOTS der Ligue 1

Vom Rating her, können sich auch die Auswechselspieler der Ligue 1 riesig freuen, denn auch hier sind es nur goldene TOTS-Spieler geworden. Schaut euch die Ersatzspieler an und holt sie euch:



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Cédric Carrasso



TW



Girondins Bordeaux



90



Loïc Perrin



IV



AS St. Etienne



91



Fabinho



ZDM



AS Monaco



89



Jean Michaël Seri



ZM



OGC Nizza



88



Corentin Tolisso



ZM



Olympique Lyon



90



Florian Thauvin



RF



Olympique Marseille



93



Kylian Mbappé



ST



AS Monaco



89



Tiémoué Bakayoko



ZDM



AS Monaco



87



Ryad Boudebouz



ZOM



HSC Montpellier



90



Wylan Cyprien



ZDM



OGC Nizza



87



Bafétimbi Gomis



ST



Olympique Marseille



88



Loïs Diony



ST



Dijon Football



86



Die Startelf des TOTS der portugiesischen Liga NOS

Die portugiesische Fußballliga, die Primeira Liga, deren Sponsorenname Liga NOS lautet, existiert seit der Saison 1934/35. Es handelt sich hierbei um die erste Liga in Portugal mit 18 Mannschaften. Auch hier haben es einige fleißige Spieler ins FIFA-17-TOTS geschafft. Im Folgenden bekommt ihr Einblick auf die Werte der TOTS-Spieler der Liga NOS. Dies ist die Startelf:



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Ederson



TW



SL Benfica



89



Nélson Semedo



RV



SL Benfica



89



Felipe



IV



FC Porto



88



Marcano



IV



FC Porto



88



Alex Telles



LV



FC Porto



88



Danilo Pereira



ZDM



FC Porto



89



Pizzi



ZM



SL Benfica



89



Gelson Martins



RM



Sporting CP



87



Pedro Santos



RM



Braga



87



Jonas



ST



SL Benfica



93



Bas Dost



ST



Sporting CP



92



Die Reservespieler des TOTS der Liga NOS

Auch die Auswechselspieler des TOTS der Liga NOS können sich sehen lassen. Wir haben es hier nur mit goldenen Spielern zu tun:



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Iker Casillas



TW



FC Porto



88



Sebastián Coates



IV



Sporting CP



87



Victor Nilsson Lindelöf



IV



SL Benfica



87



Ljubomir Fejsa



ZDM



SL Benfica



88



Iuri Medeiros



RM



Boavista



88



Moussa Marega



RF



Vitória Guimarães



87



Soares



ST



FC Porto



87



Marafona



TW



Braga



87



Luisão



IV



SL Benfica



87



Raúl



IV



Marítimo



88



André Silva



ST



FC Porto



87



Konstantinos Mitroglou



ST



SL Benfica



89



Die Startelf des TOTS der mexikanischen Liga BBVA Bancomer

Liga BBVA Bancomer ist eigentlich nur der Sponsorenname der Liga MX bzw. der Primera División de México. Es handelt sich hierbei um die höchste mexikanische Fußballliga, die aus 18 Mannschaften besteht. Langjähriger Rekordmeister ist der Club América. Schaut euch die Startelf von den Spielern an, die es ins Team der Saison geschafft haben:



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Nahuel Guzmán



TW



Tigres UANL



88



Gabriel Achilier



IV



Monarcas Morelia



74



César Montes



IV



Monterrey



74



Carlos Izquierdoz



IV



Santos Laguna



87



Guido Pizarro



ZDM



Tigres UANL



87



Guido Rodríguez



ZDM



Tijuana



74



Orbelín Pineda



ZM



Guadalajara



74



Édson Puch



LM



Necaxa



87



Hirving Lozano



LF



Pachuca



88



Raúl Ruidíaz



ST



Monarcas Morelia



87



André-Pierre Gignac



ST



Tigres UANL



91



Die Reservespieler des TOTS der Liga BBVA Bancomer MX

Auch bei der Liga BBVA Bancomer gibt es ein paar Auswechsler bei dem TOTS. Hier können sich herausragende Spieler über ein verbessertes Rating bei FIFA 17 freuen. Das sind die Reservespieler:



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Óscar Pérezo



TW



Pachuca



74



Guillermo Burdisso



IV



Leon



74



Jesús Dueñas



ZDM



Tigres UANL



74



Rodolfo Pizarro



ZM



Guadalajara



74



Ismael Sosa



RM



Tigres UANL



87



Jonathan Urretaviscaya



RF



Pachuca



74



Avilés Hurtado



ST



Tijuana



87



Rodolfo Cota



TW



Guadalajara



87



Oribe Peralta



ZOM



America



87



Juninho



IV



Tigres UANL



74



Matías Alustiza



ST



Atlas



74



Nicolás Castillo



ST



U.N.A.M.



88



Die Startelf des TOTS der spanischen LaLiga Santander

Auch die Primera División hat einen Sponsorennamen, nämlich LaLiga Santander. Sie ist die höchste spanische Liga und besitzt 20 Mannschaften. Die LaLiga Santander existiert bereits seit der Spielsaison 1928/29. FIFA 17 kürt auch unter den Spaniern ein paar TOTS-Spieler. Dies ist die zufriedene Startelf mit richtig guten Werten, es sind sogar 99er darunter. Ganz vorne mit dabei sind Messi, Ronaldo und Suarez:



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Jan Oblak



TW



Atlético Madrid



94



Daniel Carvajal



RV



Real Madrid



90



Gerard Piqué



IV



FC Barcelona



92



Sergio Ramos



IV



Real Madrid



95



Filipe Luís



LV



Atlético Madrid



93



Toni Kroos



ZM



Real Madrid



94



Bruno



ZM



FC Villarreal



89



Yannick Carrasco



LM



Atlético Madrid



93



Lionel Messi



RF



FC Barcelona



99



Luis Suarez



ST



FC Barcelona



97



Cristiano Ronaldo



LF



Real Madrid



99



Die Reservespieler des TOTS der LaLiga Santander

Auch die Auswechselspieler sind nicht zu verachten. Hier konnten sich auch herausragende Spieler im Team der Saison positionieren. Mit einem Rating von 98 ist Neymar der beste Ersatzspieler unter ihnen - warum ist er da eigentlich nur Ersatzspieler?



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Marc-André Ter Stegen



TW



FC Barcelona



90



Marcelo



LV



Real Madrid



92



Diego Godin



IV



Atlético Madrid



96



Casemiro



ZDM



Real Madrid



93



Neymar



LF



FC Barcelona



98



Iago Aspas



ST



Real Club Celta



92



Antoine Griezmann



ST



Atlético Madrid



95



Steven N'Zonzi



ZDM



FC Sevilla



91



Manu Trigueros



ZM



FC Villarreal



89



Pedro Leon



RM



SD Eibar



88



Isco



ZM



Real Madrid



96



Kevin-Prince Boateng



ST



UD Las Palmas



88



Die Startelf des TOTS der Sogaz Russian Football Championship

Die russische Premjer-Liga ist die oberste Spielklasse im russischen Fußball. Tatsächlich wurde diese Liga erst 2001 gegründet. Entstanden ist sie allerdings schon 1992 nach dem Zerfall der Sowjetunion. Derzeit besteht die Sogaz aus 16 Mannschaften, die sich in den vergangenen Jahren ordentlich unter Beweis gestellt haben. Einige herausragende Spieler haben es ins TOTS bei FIFA 17 geschafft. Dies ist die Startelf:



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Alexandr Belenov



TW



FC Ufa



89



Mário Fernandes



RV



ZSKA Moskau



88



Domenico Criscito



IV



Zenit St. Petersburg



88



César Navas



IV



FC Rostow



88



Denis Glushakov



ZDM



Spartak Moskau



87



Fernando



ZDM



Spartak Moskau



87



Giuliano



ZOM



Zenit St. Petersburg



91



Quincy Promes



RM



Spartak Moskau



91



Manuel Fernandes



ZOM



Lokomotiv Moskau



90



Fedor Smolov



ST



FC Krasnodar



89



Zé Luís



ST



Spartak Moskau



88



Die Reservespieler des TOTS der Sogaz Russian Football Championship

Die Reservespieler und Auswechselspieler können sich ebenfalls sehen lassen. Wir haben bis auf vier Silber-TOTS nur Goldjungen dabei:



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Artem Rebrov



TW



Spartak Moskau



74



Sergey Ignashevich



IV



ZSKA Moskau



87



Timofey Kalachev



RAV



FC Rostow



87



Roman Zobnin



LM



Spartak Moskau



74



Christian Noboa



ZM



FC Rostow



87



Artem Dzyuba



ST



Zenit St. Petersburg



89



Ari



ST



Lokomotiv Moskau



87



Alexandr Sukhov



RAV



FC Ufa



74



Yuriy Gazinskiy



ZM



FC Krasnodar



86



Alexandr Golovin



ZM



ZSKA Moskau



74



Oleg Ivanov



ZOM



Terek Grosny



87



Jonathas



ST



Rubin Kasan



88



Die Startelf des TOTS der Primera División Argentina

Primera División ist spanisch und bedeutet “Erste Liga”. Und das ist sie auch, denn bei der Primera División handelt es sich um die höchste argentinische Fußballliga, die seit 1985 existiert. Doch sie ist nur der Nachfolger der Campeonato de Primera División, die wiederum ihr erstes Spiel 1891 ausgetragen hat. Heute zählt die erste Liga in Argentinien 30 Mannschaften. Auch hier hat es eine starke Startelf in das Team der Saison bei FIFA 17 geschafft:



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Martín Campaña



TW



Independiente



87



Nicolás Tagliafico



LV



Independiente



88



Jonathan Schunke



IV



Estudiantes de la Plata



74



Germán Conti



IV



Colón



74



Gino Peruzzi



RV



Boca Juniors



87



Marcos Acuña



LM



Racing Club de Avellaneda



87



Fernando Belluschi



ZOM



San Lorenzo de Almagro



87



Ignacio Fernández



ZM



River Plate



74



Cristian Pavón



RM



Boca Juniors



87



Sebastián Driussi



ST



River Plate



87



Darío Benedetto



ST



Boca Juniors



88



Die Reservespieler des TOTS der Primera División Argentina

Die Primera División Argentina hat auch ein paar tolle Ersatz- und Reservespieler zu bieten. Jedoch sind es mehr silberne TOTS-Spieler, als goldene. Es gibt nämlich nur vier, die ein Rating von 87 haben, der Rest hat eine 74 bekommen. Aber schaut selbst:



TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Mariano Andújar



TW



Estudiantes de la Plata



87



Frank Fabra



LV



Boca Juniors



87



Alexander Barboza



IV



Defensa y Justicia



74



Pablo Pérez



ZM



Boca Juniors



87



Gonzalo Martínez



ZOM



River Plate



74



Santiago Ascacibar



ZDM



Estudiantes de la Plata



74



Gustavo Bou



ST



Racing Club de Avellaneda



87



Luciano Pocrnjic



TW



Newell's Old Boys



74



Leandro Desábato



IV



Estudiantes de la Plata



74



Nicolás Bertolo



LM



Banfield



74



Mauro Formica



ZOM



Newell's Old Boys



74



José Sand



ST



Lanús



74



Die TOTS der italienischen Calcio A

Calcio ist die Bezeichnung für die populärste Sportart in Italien: der Fußball. Die Serie A ist dabei die höchste Liga mit 20 Vereinen. Auch hier können sich einige Spieler mit geschwollener Brust zum Team der Saison bei FIFA 17 zählen. Auffällig ist, dass das Team der Saison natürlich sehr von Juventus Turin als Club bestimmt wird. Schließlich ist der Verein ja auch in diesem Jahr Championsleague-Finalist. Hier ist die Startelf der Serie A, in der natürlich der dienstälteste Spieler, Gianluigi Buffon (geboren 1978), nicht fehlen darf:



Calcio ist die Bezeichnung für die populärste Sportart in Italien: der Fußball. Die Serie A ist dabei die höchste Liga mit 20 Vereinen. Auch hier können sich einige Spieler mit geschwollener Brust zum Team der Saison bei FIFA 17 zählen. Auffällig ist, dass das Team der Saison natürlich sehr von Juventus Turin als Club bestimmt wird. Schließlich ist der Verein ja auch in diesem Jahr Championsleague-Finalist. Hier ist die Startelf der Serie A, in der natürlich der dienstälteste Spieler, Gianluigi Buffon (geboren 1978), nicht fehlen darf:







TOTS-Spieler



Position



Club



Gianluigi Buffon



TW



Juventus Turin



Federico Fazio



IV



AS Rom



Giorgio Chiellini



IV



Juventus Turin



Kalidou Koulibaly



IV



Neapel



Alex Sandro



LV



Juventus Turin



Radja Nainggolan



ZOM



AS Rom



Marek Hamšik



ZM



Neapel



Lucas Biglia



ZDM



Lazio



Dries Mertens



ST



Neapel



Edin Džeko



ST



AS Rom



Gonzalo Higuain



ST



Juventus Turin







TOTS-Auswechselspieler der italienischen Serie A



Auch auf der Reservebank lassen sich viele Spieler der alten Dame, Juventus Turin finden. Hier sind alle Ersatzspieler der Serie A:







TOTS-Spieler



Position



Club



Gianluigi Donnarumma



TW



AC Mailand



Mattia Caldara



IV



Atalanta



Mohamed Salah



RM



AS Rom



Mauro Icardi



ST



Inter



Andrea Belotti



ST



Juventus Turin



Alejandro Gómez



ST



Atalanta



Ciro Immobile



ST



Lazio



Keita Baldé Diao



LF



Lazio



Stefan de Vrij



IV



Lazio



Lorenzo Insigne



LF



Neapel



Paulo Dybala



ST



Juventus Turin



Sami Khedira



ZM



Juventus Turin









TOTS vom Rest der Welt



Nun ist der Rest der Welt dran. In diesem Team der Saison findet ihr eine bunte Mischung aus verschiedenen Spielern der unterschiedlichsten Nationalitäten und Mannschaften. Schaut sie euch an:







TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Franco Armani



TW



Atlético Nacional (Kolumbien)



87



Darijo Srna



RV



Schachtar Donezk (Ukraine)



89



Ludwig Augustinsson



LV



FC Kopenhagen (Dänemark)



87



Andreas Johansson



IV



IFK Norrköping (Schweden)



88



Diego Buonanotte



ZOM



Universidad Católica (Chile)



89



Konstantin Vassiljev



ZOM



Jagiellonia Białystok (Polen)



87



Taison



LM



Schachtar Donezk (Ukraine)



89



Miloš Ninković



LM



FC Sydney (Australien)



87



Marcus Berg



ST



Panathinaikos (Griechenland)



89



Guillaume Hoarau



ST



BSC Young Boys (Schweiz)



88



Esteban Paredes



ST



Colo-Colo (Chile)



88



Die Reservespieler des TOTS vom Rest der Welt



Im Team der Saison vom Rest der Welt befinden sich zwar nur fünf goldene Jungs und drei sind tatsächlich nur Bronze-TOTS-Spieler, aber dennoch können sich diese Fußballer dank ihrer guten Leistungen zum FIFA-17-TOTS zählen. Besser als nichts, oder?







TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Alexander Walke



TW



Red Bull Salzburg (Österreich)



74



Léo Matos



LV



PAOK (Griechenland)



87



Mike Jensen



ZM



Rosenborg BK (Norwegen)



87



Vadis Odjidja-Ofoe



ZOM



Legia Warschau (Polen)



87



Scott Sinclair



LM



Celtic (Schottland)



89



Shinzo Koroki



ST



Urawa Red Diamonds (Japan)



88



Dejan Damjanovic



ST



FC Seoul (Südkorea)



87



Konrad Laimer



ZM



Red Bull Salzburg (Österreich)



64



Gary McCabe



ZOM



Shamrock Rovers (Irland)



64



Niclas Eliasson



LM



IFK Norrköping (Schweden)



64



Liam Boyce



ST



Ross County (Schottland)



74



Teemu Pukki



ST



Bröndby IF (Dänemark)



74



Die Startelf des Ultimates-TOTS



Das Team der Saison vom Team der Saison ist endlich bekannt! Das Ultimates-TDS ist wahrlich das größte Schmankerl bei den FIFA-17-TOTS. Hier befinden sich wirklich nur die exklusivsten Spieler, die sich ganz besonders in der vergangenen Saison anhand ihrer hervorragenden Leistungen hervorgehoben haben. Kein Wunder, dass ihre Werte beinahe alle Werte der anderen TOTS-Spieler übertrumphen. Schaut es euch selbst an und holt euch diese Super-Kicker in euer Team! Das ist die Startelf:







TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



David De Gea



TW



Manchester United (England)



95



Sergio Ramos



IV



Real Madrid (Spanien)



95



Giorgio Chiellini



IV



Juventus (Italien)



96



Thiago Silva



IV



Paris St-Germain (Frankreich)



95



Toni Kroos



ZM



Real Madrid (Spanien)



94



N'Golo Kanté



ZM



Chelsea (England)



92



Radja Nainggolan



ZOM



AS Rom (Italien)



94



Cristiano Ronaldo



LF



Real Madrid (Spanien)



99



Lionel Messi



RF



FC Barcelona (Spanien)



99



Robert Lewandowski



ST



Bayern München (Deutschland)



98



Luis Suarez



ST



FC Barcelona (Spanien)



97



Die Reservespieler des Ultimates-TOTS



Jetzt kommen wir noch zu den Ersatz- und Reservespielern des Ultimates-TDS. Auch hier findet ihr nur Gold-Spieler mit exzellenten Werten im 90er-Bereich. Diese Jungs müssten sich eigentlich nicht auf der Ersatzbank verstecken:







TOTS-Spieler



Position



Club



Werte



Manuel Neuer



TW



Bayern München (Deutschland)



97



Marcelo



LV



Real Madrid (Spanien)



92



Marek Hamšik



ZM



Neapel (Italien)



94



Dele Alli



ZOM



Tottenham Hotspur (England)



91



Romelu Lukaku



ST



Everton (England)



94



Pierre-Emerick Aubameyang



ST



Borussia Dortmund (Deutschland)



95



Eden Hazard



LF



Chelsea (England)



98



Naby Keita



ZM



RB Leipzig (Deutschland)



92



Arjen Robben



RM



Bayern München (Deutschland)



95



Dries Mertens



ST



Neapel (Italien)



95



Alexandre Lacazette



ST



Olympique Lyon (Frankreich)



95



Harry Kane



ST



Tottenham Hotspur (England)



94



Quellen: fifaforums.easports.com, fifauteam.com, easports.com