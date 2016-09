FIFA 17 - Talente und die besten Spieler

Auch bei FIFA 17 könnt ihr besondere Talente für euer Team anheuern und in unserem Guide wollen wir euch alle Namen der besten Spieler der Zukunft aufzählen. Diese Talente haben das Potential, der neue Ronaldo oder Messi zu werden. Ihr müsst ihnen lediglich etwas Zeit lassen und sie fördern. Mit ein wenig Spielpraxis, werden die jungen Talente bei FIFA 17 zu Helden.

Schaut ihr euch die Talente bei FIFA 16 an, werdet ihr feststellen, dass einige der besten Spieler der Vorversion auch bei FIFA 17 Talente sind. So finden Max Meyer und Julian Brandt erneut ihren Weg in die Liste der Youngster. Einige der besten Spieler sind jedoch komplett neue Talente mit einem großen Potential. In der Tabelle weiter unten, seht ihr alle noch jungen und dennoch in ihrer Kategorie besten Spieler im Karrieremodus von FIFA 17.

FIFA 17 – Was macht die Talente aus?

Wie bereits in den Vorgängern der Reihe, werden Talente insbesondere an zwei Faktoren erkannt:

Alter: Je jünger die Talente sind, umso mehr Zeit haben sie, um sich zu entwickeln. Potential: An diesem Wert könnt ihr erkennen, wie stark die Youngstar noch werden können.

Ein weiterer Punkt, welcher bei der Berechnung des Werts der besten jungen Spieler beachtet werden sollte, ist ihr aktuelles Rating. Damit ihr euch selbst einen Überblick über alle Talente bei FIFA 17 verschaffen könnt, listen wir nachfolgend alle jungen Sterne auf und zeigen euch, für welche der zukünftigen Größen wir uns entscheiden würden.

FIFA 17 – Talente im Sturm

Zu den jüngsten Stürmern im Bereich der Talente bei FIFA 17 gehören unter anderem Marcus Rashford und Jeisson Vargas mit ihrem Alter von 18 halten sie den Durchschnitt unten. Die Talente mit dem höchsten Potential im Sturm sind unter anderem Kingsley Coman und erneut Marcus Rashford. Diesen talentierten Youngster solltet ihr also im Auge behalten. Die folgenden Talente legen wir euch ans Herz, wenn ihr eure Mannschaft mit den besten Spielern der Zukunft im Sturm besetzen möchtet.

Talente bei FIFA 17 Alter/Rating/Potential Position Verein/Liga Kingsley Coman 20/81/88 LA Bayern München / Bundesliga Charly Musonda 19/77/88 LA Betis Sevilla / La Liga Kylian Mbappe Lottin 17/71/87 LA AS Monaco / Ligue 1 Armindo Tué Na Bangna 21/77/87 LA Galatasaray Istanbul / Süper Lig Keita Baldé Diao 21/78/86 LA Lazio Rom / Seria A Marko Pjaca 21/76/86 LA Juventus Turin / Seria A Jeisson Vargas 18/70/86 LA Estudiantes de La Plata / Primera División Theo Bongonda 20/75/85 LA Celta Vigo / La Liga Maxwel Cornet 19/75/85 LA Olympique Lyon / Ligue 1 Otávio Edmilson da Silva 21/76/85 LA FC Porto / Primeira Liga Mikel Oyarzabal Ugarte 19/77/85 LA Real Sociedad / La Liga Václav Cerný 18/69/86 RA Ajax Amsterdam / Eredivisie Ángel Correa 21/79/88 ST Atlético Madrid / La Liga Kelechi Iheanacho 19/74/88 ST Manchester City / Premier League Marcus Rashford 18/76/88 ST Manchester United / Premier League Antonio Sanabria 20/78/88 ST Betis Sevilla / La Liga Borja Mayoral Moya 19/72/86 ST VfL Wolfsburg / Bundesliga Adalberto Peñaranda 19/76/86 ST Udinese / Serie A André Silva 20/74/86 ST FC Porto / Primeira Liga Kasper Dolberg 18/68/85 ST Ajax Amsterdam / Eredivisie M'Baye Niang 21/78/85 ST AC Milan / Seria A Divock Origi 21/78/85 ST Liverpool / Premier League Bertrand Traoré 20/75/85 ST Ajax Amsterdam / Eredivisie Timo Werner 20/75/85 ST RB Leipzig / Bundesliga

Talente im Mittelfeld

Zu den besten Spielern ihrer Altersklasse im Mittelfeld gehören unter anderem die Talente Breel Embolo und Julian Brandt aus der Bundesliga sowie Leroy Sané und Raheem Sterling aus der Premier League. Warum? Weil sie das höchste Potential aufweisen. Dabei solltet ihr besondere Aufmerksamkeit Breel Embolo schenken, denn sein niedriges Alter ist ein weiterer Vorteil des Youngsters.

Talente Bei FIFA 17 Alter/Rating/Potential Position Verein/Liga Anthony Martial 20/82/90 LM Manchester United / Premier League Julian Brandt 20/79/88 LM Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga Raheem Sterling 21/82/88 LM Manchester City / Premier League Samuel Castillejo Azuaga 21/80/87 LM Villareal / La Liga Leon Bailey 19/74/86 LM KRC Genk Pro League Matheus Felipe Costa Pereira 20/74/86 LM Sporting Lissabon / Primeira Liga Adnan Januzaj 21/76/85 LM Sunderland / Premier League Robert KenedyNunes do Nascimento 20/73/85 LM Chelsea / Premier League Adam Ounas 19/70/85 LM Girondins Bordeaux / Ligue 1 Ousmane Dembélé 19/77/90 RM Borussia Dortmund / Bundesliga Breel Embolo 19/76/88 RM Schalke 04 / Bundesliga Leroy Sané 20/79/88 RM Manchester City / Premier League Thomas Lemar 20/78/87 RM AS Monaco / Ligue 1 Andrija Zivkovic 20/75/87 RM Benfica Lissabon / Primeira Liga Gelson Dany Batalha Martins 21/78/85 RM Sporting Lissabon / Primeira Liga Serge Gnabry 21/73/85 RM Werder Bremen / Bundesliga Levin Öztunali 20/74/85 RM Bayer 04 Leverkusen Bundesliga

Talente im zentralen Mittelfeld

Im zentralen Mittelfeld habt ihr die größte Auswahl an jungen besten Spielern. Hier warten auf euch zukünftige Größen wie Renato Sanches, Dele Alli, Youri Tielemans und Alen Halilović. Wollt ihr das zentrale Mittelfeld eurer Mannschaft mit kleinen Sternchen besetzen, dann schnappt euch einen aus der folgenden Tabelle.

Talente bei FIFA 17 Alter/Rating/Potential Position Verein/Liga Timothy Fosu-Mensah 18/71/87 ZDM Manchester United / Premier League Julian Weigl 20/79/86 ZDM Borussia Dortmund / Bundesliga Rúben Neves 19/75/85 ZDM FC Porto / Primeira Liga Renato Sanches 19/78/90 ZM Bayern München / Bundesliga Youri Tielemans 19/77/89 ZM RSC Anderlecht / Pro League Mahmoud Dahoud 20/79/88 ZM Borussia Mönchengladbach / Bundesliga Saúl Ñíguez Esclápez 21/80/88 ZM Atlético Madrid / La Liga Vincent Koziello 20*79/87 ZM OGC Nizza / Ligue 1 Joshua Kimmich 21/78/87 ZM Bayern München / Bundesliga Riechedly Bazoer 19/77/86 ZM Ajax Amsterdam / Eredivisie Danilo Barbosa da Silva 20/79/86 ZM Benfica Lissabon / Primeira Liga Leon Goretzka 21/79/86 ZM Schalke 04 / Bundesliga André Filipe Luz Horta 19/76/87 ZM Benfica Lissabon / Primeira Liga Mikel Merino Zazón 20/76/86 ZM Borussia Dortmund / Bundesliga Óliver Torres Muñoz 21/79/86 ZM Atlético Madrid / La Liga Lewis Cook 19/71/85 ZM Bournemouth / Premier League Godfred Donsah 20/75/85 ZM Bologna / Seria A Adrien Rabiot 21/78/85 ZM Paris Saint-Germain / Ligue 1 Dele Alli 20/80/90 ZOM Tottenham Hotspur / Premier League Marco Asensio Willemsen 20/81/89 ZOM Real Madrid / La Liga Alen Halilović 20/79/89 ZOM Hamburger SV / Bundesliga Maximilian Meyer 20/80/87 ZOM Schalke 04 / Bundesliga Viktor Kovalenko 20/75/87 ZOM Shakhtar Donetsk / Premjer-Liha Francisco Geraldes 21/73/86 ZOM Moreirense / Primeira Liga Giovani Lo Celso 20/74/86 ZOM Rosario Central / Primera División Oleksandr Zinchenko 19/79/86 ZOM Manchester City / Premier League Dani Ceballos 20/77/85 ZOM Betis Sevilla / La Liga Ryan Gauld 20/73/85 ZOM Vitória Setúbal / Primeira Liga Andreas Pereira 20/72/85 ZOM Manchester United / Premier League Josh Onomah 19/70/85 ZOM Tottenham Hotspur / Premier League Matheus Pereira da Silva 18/70/85 ZOM Empoli / Serie A Marc Stendera 20/76/85 ZOM Eintracht Frankfurt / Bundesliga

Talente in der Verteidigung

Der jüngster der Talente in der Verteidigung heißt Reece Oxford, spielt in der Premier League, verfügt aber leider nicht über das Potential, über welches manch andere in dieser Liste verfügen. Kurt Zouma macht ihm hier doch schon Konkurrenz, aber beim Alter kann er wiederum nicht mithalten. Vergleicht einfach selbst, was euch in dieser Position erwartet.

Talente bei FIFA 17 Alter/Rating/Potential Position Verein/Liga Kurt Zouma 21/80/89 IV Chelsea / Premier League José María Giménez 21/83/88 IV Atlético Madrid / La Liga Mauricio Lemos 20/80/88 IV Las Palmas / La Liga Jonathan Tah 20/79/88 IV Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga Andreas Christensen 20/78/87 IV Borussia Mönchengladbach / Bundesliga Niklas Süle 20/81/87 IV TSG 1899 Hoffenheim / Bundesliga Lucas Hernández 20/75/86 IV Atlético Madrid / La Liga Reece Oxford 17/66/86 IV West Ham United / Premier League Jairo Riedewald 19/76/86 IV Ajax Amsterdam / Eredivisie Alessio Romagnoli 21/78/86 IV AC Milan / Serie A Jesús Vallejo Lázaro 19/73/85 IV Eintracht Frankfurt / Bundesliga Luke Shaw 21/80/88 LV Manchester United / Premier League Alejandro Grimaldo García 20/77/86 LV Benfica Lissabon / Primeira Liga José Luís Gayà Peña 21/80/85 LV Valencia / La Liga Héctor Bellerín 21/79/87 RV Arsenal / Premier League Tin Jedvaj 20/75/85 RV Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga

Talente im Tor

Am Ende wollen wir euch noch die vier Talente der Torhüter vorstellen. Der junge Gianluigi Donnarumma bietet sich hier an. Solltet ihr darüber nachdenken, einen Youngster ins Tor stellen zu wollen, dann empfehlen wir euch diesen vielversprechenden Fußballer. Dennoch wollen wir euch die anderen nicht vorenthalten. Schaut in die Tabelle und findet es selbst heraus.