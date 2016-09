FIFA 17 glänzt mit einem neuen Story Modus, "The Journey" der euch allerdings bekannt vorkommen könnte. Ein junger, aufstrebender Fußballer, für den schon sein Leben lang feststand, dass er einmal ganz groß herauskommen möchte. In unserem Guide zeigen wir euch, welche Möglichkeiten ihr bei dem Story Modus von FIFA 17 habt und wer Alex Hunter ist. Zudem geben wir euch ein paar Tipps, die euch durch den Story-Modus helfen werden.

Alex Hunter ist der angehende Star im Story Modus von FIFA 17 und genau diese Rolle übernehmt ihr im Spiel. Es liegt an euch, aus dem jungen Mann eine Fußballgröße zu machen und ihn aus dem kleinen Londoner Vorort Clapham in die weite Welt zu bringen. Mit unseren Tipps zum Story-Modus, wollen wir euch helfen, Alex's Fähigkeiten zu verbessern und richtige Dialogoptionen zu finden. "The Journey" muss schließlich weiter gehen.

FIFA 17 – „The Journey“: Tipps zum Story-Modus

Einer er wichtigsten Tipps zum Story-Modus, ist die Wahl des Teams, denn das ist die erste Entscheidung, die ihr bei „The Journey“ treffen müsst. Euch stehen 20 Mannschaften der Premier League zur Auswahl und diese sind unterschiedlich bewertet. Je nachdem, wie stark die Mannschaft eurer Wahl ist, so gut müsst auch ihr sein. Entscheidet euch hier also nicht für euren Lieblingsverein, sondern überlegt genau, ob ihr die Anforderungen des Trainers dieses Teams erfüllen könnt.

Solltet ihr den Story-Modus von FIFA 17 mit einem starken Verein spielen wollen, solltet ihr es auch drauf haben. Schafft ihr es nicht, den Trainer zu überzeugen, könnte er euch an kleinere Vereine verleihen. Deshalb empfehlen wir euch die erste Runde von „The Journey“ mit einem kleinen oder mittleren Club zu starten. Da es möglich ist, den Story-Modus öfter zu spielen, könnt ihr die folgenden Runden mit stärkeren Mannschaften bestreiten. Weitere Tipps zu „The Journey“, könnt ihr der folgenden Liste entnehmen.

Habt ihr noch weitere Tipps für den Story-Modus von FIFA 17, von denen ihr denkt, dass sie euch sehr dabei geholfen haben, „The Journey“ zu meistern, dann teilt diese gerne mit uns in den Kommentaren.

Belohnung: Das Ende des Story-Modus

Der Story-Modus von FIFA 17 verfügt bekanntlich über mehrere Enden, aber egal wie ihr „The Journey“ bestreitet, belohnt werdet ihr in jedem Fall. Das Beste an den Belohnungen des Story-Modus ist, dass sie für das Ultimate-Team gelten. Ihr schaltet nämlich Leihspieler frei, die ihr im FUT-Modus einsetzen könnt. Beim Abschluss des Story-Modus werdet ihr mit der Spielerkarte von Alex Hunter belohnt. Auf diese Weise könnt ihr ihn als Spieler in euer Team integrieren und seine Reise weiter gehen lassen.

Originalartikel vom 23. 06. 2016

FIFA 17 – Infos zum Story-Modus

Der Story Modus bei FIFA 17 erinnert stark an den von NBA 2K16 und seinen Vorgängern. Es geht um einen Nachwuchsspieler, in diesem Fall einen Fußballer, der Alex Hunter heißt. Der Name und das Äußere stehen fest und daran könnt ihr nichts ändern. Er ist 17 Jahre alt und beginnt seine Karriere in einem der 20 Vereine der englischen Premier League. Dabei entscheidet ihr, welcher aus der Auswahl euch am besten zusagt. The Journey (der offizielle Name des Story Modus) kann also beginnen. Für diejenigen, die sich fragen, ob die Bundesliga Einzug in den Story Modus erhalten wird, können wir nur so viel sagen: Bisher nicht und es ist auch nicht bekannt, dass DLCs mit weiteren Inhalten in diese Richtung folgen.

Wie funktioniert der Story-Modus von FIFA 17?

Der Story Modus von FIFA 17 bringt euch in den Zwischensequenzen an diverse Orte, an welchen sich viele, für den Verlauf der Geschichte relevante Szenen abspielen. Die Spiele an sich, könnt ihr sowohl als Alex Hunter, aber auch als das komplette Team steuern. Für den Story Modus sind jedoch eure persönlichen Leistungen relevant. Die Bewertung dieser könnt ihr oben rechts im Bildschirm sehen. Ihr habt einen Trainer, der euch ständig mit neuen Aufgaben und Zielen versorgt, die ihr erfüllen müsst. Dabei kann es sich um Folgendes handeln:

Persönliche Ziele im Story Modus : Erzielt einen Treffer, erreicht eine Zweikampfquote von mindestens 60% und andere.

: Erzielt einen Treffer, erreicht eine Zweikampfquote von mindestens 60% und andere. Teambasierte Ziele: Gewinnt das Spiel, überzeugt den Trainer und andere.

Natürlich werdet ihr im Story-Modus von FIFA 17 an Dialogen teilnehmen, bei welchen ihr die Antworten bestimmen müsst. So gibt es nach Spielen Pressekonferenzen, im Rahmen welcher euch Fragen seitens der Reporter gestellt werden. Hier habt ihr eine Auswahl an Antworten. Je nachdem, für welche ihr euch entscheidet, haben sie Auswirkungen auf diverse Faktoren. Dazu zählen euer Team, potentielle Arbeitgeber und die Fans. Auf fiktiven Social-Media-Plattformen könnt ihr die Meinung der Medien und eurer Anhänger verfolgen.