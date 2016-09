Bei FIFA 17 könnt ihr natürlich wieder in so einigen bekannten Stadien auf der ganzen Welt spielen und euch so überall zu Hause fühlen. EA Sports hat inzwischen auch alle neu in den Fußball-Simulator integrierten Stadien und Arenen bekanntgeben, sodass wir euch in diesem Guide mit besten Wissen und Gewissen alle FIFA-17-Stadien samt Kapazität und Feldgröße auflisten können.

FIFA 17 - Player Ranking Revealed 2 weitere Videos

Neben den echten Stadien, gibt es in FIFA 17 noch 28 fiktive Stadien, die sich die Macher von FIFA 17 quasi ausgedacht und selbst entworfen haben. Auch diese generierten Arenen haben wir euch unten aufgelistet. Viele Arenen wurden auch einfach nur überarbeitet, um eine bessere, authentische Atmosphäre beim Kicken zu schaffen.

FIFA 17 - Stadien: Alle Arenen in der Liste inklusive Bilder Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/8 Bild 61/68 1/1 Das Team muss stimmen, das Publikum aber auch das Stadion - Bei FIFA 17 habt ihr eine große Auswahl an Fußballarenen. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

FIFA 17 – Alle Stadien: Neue und entfernte Arenen

Unter den Stadien findet ihr altbekannte und neue Arenen. Es fällt aber auch auf, dass einige Arenen fehlen. Darunter ist auch das Camp Nou (FC Barcelona), dieses wird stattdessen nun bei der Konkurrenz PES 2017 in Erscheinung treten, da hier neue Lizenzen vergeben wurden. Insgesamt sind es 4 Stadien, in denen wir bei FIFA 16 spielen konnten, die aber bei FIFA 17 leider entfernt wurden. Es handelt sich hier bei um die folgenden Stadien:

Camp Nou : FC Barcelona (Liga BBVA)

: FC Barcelona (Liga BBVA) Boleyn Ground : West Ham United (Barclays Premier League)

: West Ham United (Barclays Premier League) Stade Gerland : Olymbique Lyonnais (Ligue 1)

: Olymbique Lyonnais (Ligue 1) Stadio Olimpico: Lazio/Roma (Serie A)

Wir müssen das so sehen, wir verlieren 4 Stadien und gewinnen 5 hinzu:

Queen Elizabeth Olympic Park : West Ham United (Barclays Premier League)

: West Ham United (Barclays Premier League) Riverside Stadium : Middlesbrough F.C. (Barclays Premier League)

: Middlesbrough F.C. (Barclays Premier League) Suita City Football Stadium : Gamba Osaka (J1 League)

: Gamba Osaka (J1 League) FIWC Stadium (Generisches Stadium)

(Generisches Stadium) Stadio Olimpico (Generisches Stadium)

Im den folgenden Abschnitten findet ihr alle anderen Stadien in der Liste, die ihr bei FIFA 17 unsicher machen könnt.

Britische Stadien

Stadion Club Kapazität Feldgröße ANFIELD Liverpool 45000 101x68m BRITANNIA STADIUM Stoke City 27740 100x64m CARROW ROAD Norwich City 27244 114x68m EMIRATES STADIUM Arsenal FC 60350 105x68m ETIHAD STADIUM Manchester City FC 47450 105x68m FRATTON PARK Portsmouth FC 47450 105x66m GOODISON PARK Everton FC 40157 100x68m KC STADIUM Hull City 25400 105x68m KING POWER STADIUM Leicester City 32262 102x67m LIBERTY STADIUM Swansea City 20750 105x68m LOFTUS ROAD Queens Park Rangers 18439 102x66m OLD TRAFFORD Manchester United 76200 105x68m QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PARK West Ham United F.C. 60000 105x68m RIVERSIDE STADIUM Middlesbrough F.C. 34742 105x68m SELHURST PARK Crystal Palace 26255 100x68m ST. JAMES PARK Newcastle United 52350 105x68m ST. MARY'S STADIUM Southampton 32589 102x68m STADIUM OF LIGHT Sunderland 48707 105x68m STAMFORD BRIDGE Chelsea 42000 105x68m THE HAWTHORNS West Bromwich Albion 26272 105x68m TURF MOOR Burnley 21940 104x66m VICARAGE ROAD Watford 21577 105x68m VILLA PARK Aston Villa 42682 105x68m VITALITY STADIUM Bournemouth 11700 105x78m WEMBLEY STADIUM English National Team 90000 105x68m WHITE HART LANE Tottenham Hotspur FC 36200 100x67m

Stadien der Bundesliga in FIFA 17

ALLIANZ ARENA FC Bayern München / TSV 1860 München 75000 105x68m BORUSSIA-PARK Borussia Mönchengladbach 54000 105x68m Volksparkstadion / IMTECH ARENA Hamburger SV 57000 105x68m OLYMPIASTADION Hertha BSC 74475 105x68m SIGNAL IDUNA PARK Borussia Dortmund 81000 105x68m VELTINS ARENA Schalke 04 55000 105x68m

Stadien in Europa

AMSTERDAM ARENA (Niederlande) Ajax 51300 105x68m DONBASS ARENA (Ukraine) Shakhtar Donetsk 51504 105x68m VICENTE CALDERÓN (Spanien) Atlético Madrid 54850 105x70m JUVENTUS STADIUM (Italien) Juventus 41000 105x68m PARC DES PRINCES (Frankreich) Paris Saint-Germain 48700 105x68m SAN SIRO (Italien) AC Milan e Inter 83000 105x68m SANTIAGO BERNABÉU (Frankreich) Real Madrid 80000 107x72m STADE VÉLODROME (Frankreich) Olympique de Marseille 67394 105x68m STADIO OLIMPICO (Italien) Roma / Lazio 72700 105x68m

Asiatische Stadien

KING ABDULLAH SPORTS CITY Clubs: Al-Ittihad und Al-Ahli 62241 105x68m KING FAHD STADIUM Saudi Arabia National Team 67000 105x68m SUITA CITY FOOTBALL STADIUM Gamba Osaka 39694 -

Südamerikanische Stadien

LA BOMBONERA Boca Juniors 49000 105x68m MONUMENTAL DE ÑUNEZ Club Atlético River Plate 67664 105x68m

Nordamerikanische Stadien

BC PLACE STADIUM Vancouver Whitecaps 20000 105x68m CENTURYLINK FIELD Seattle Sounders FC 39115 106x68m ESTADIO AZTECA Club América 105000 105x68m

Generische Stadien