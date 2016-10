FIFA 17 - Halloween-Karten: Ultimate Scream für FUT

FIFA 17 lässt zu Halloween die Puppen tanzen und bringt Halloween-Karten für den FUT-Modus heraus. Ultimate Scream erlaubt es euch, aus euren Spielern schaurige Monster zu machen und diese werden auf dem Feld Angst und Schrecken verbreiten. Aber ohne Witz! Die Spielerwerte sind durch diese Karten erhöht.

Die Halloween-Karten könnt ihr vom 21. bis 28. Oktober in FUT-Sets erhalten und da müsst ihr euch wirklich ranhalten. Noch heute ist nämlich Ultimate Scream vorbei. Schluckt ein paar Glückspillen und wir drücken euch zusätzlich die Daumen. Vielleicht bekommt ihr die verbesserten Spieler in Form von Halloween-Karten.

FIFA 17 – Alle Halloween-Karten im Überblick

Die Ultimate-Scream-Karten unterscheiden sich farblich deutlich von den normalen Karten. Der Hintergrund ist schwarz und die Schrift bräunlich-orange. Falls ihr euch also gewundert habt, welch seltsame Karten ihr da zu Halloween-Zeit gezogen habt, kennt ihr jetzt die Antwort. Und jetzt noch die wichtigste Information. Am 28. Oktober – also heute – um 18 Uhr verwandeln sich die Halloween-Karten in Monster. In dieser Form werden eure Spieler von Ultimate Scream auch bis zum 01. November um 19 Uhr verbleiben und dadurch einen starken Boost bekommen. Nutzt diese Zeit und zieht auf das Feld, um die Monster für euch den Sieg zu holen.

Und als wenn es nicht schon spannend genug wäre, kommt eine weitere gute Nachricht. Ab 19 Uhr des heutigen Tages gibt es noch bessere Spieler im Set. Glaubt nicht, dass die versprochenen Boosts nicht der Sprache wert seien. Sie sind ordentlich. So könnt ihr einen Thomas Müller in einer Monster-Version von 96 bekommen, obwohl er üblicherweise eine 88 aufzeigt.

Was passiert mit den Karten nach Halloween?

Ist Halloween erstmal vorbei, dann kehrt auch bei FIFA 17 Normalität ein. Die Halloween-Karten bekommen ihre normalen Werte zurück. Dennoch sind diese Spieler alle gut und werden euch weiterhin Super-Dienste leisten. Aber vielleicht trösten euch die besonderen Squad-Building-Challenges für Ultimate Team. Sie werden noch bis zum 07. November weiter laufen. Wir wünschen euch ein schaurig-schönes Halloween!