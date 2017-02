FIFA 17 - FUT-Winter-Upgrade: Infos zu Release, Spieler-Ratings & mehr

Winter is coming und bei FIFA 17 wird es nie langweilig. Denn im Februar 2017 könnt ihr mit dem FUT-Winter-Upgrade einmal mehr neue Spieler mit fantastischen Ratings und anderen Boosts abgreifen. Bei uns erfahrt ihr die Release-Daten mit zeitlichen Vorhersagen und bei welchen Spielern ihr mir einer Verbesserung ihres Ratings rechnen könnt.

FIFA 17 - Attribute und Eigenschaften von Alex Hunter 5 weitere Videos

Bei den Winter-Upgrades werden die Spieler in den Ratings ihren tatsächlichen Leistungen angepasst, was natürlich einen Touch Realität ins Spiel bringt. Nun lechzen alle Gamer schon danach zu wissen, welche Spieler denn in diesem Jahr in ihren Werten angehoben werden. Wir haben für euch eine potenzielle Liste der möglichen neuen Spieler-Ratings der Bundesliga, die mit dem Winter-Upgrade für das FUT zustandekommen.

FIFA 17 FUT-Winter-Upgrades - Infos und Release im Überblick

EA Sports aktualisiert wie gewohnt zweimal im Jahr die Ratings der Spieler. Beim ersten Mal ist das mit dem Erscheinen des neuen FIFA-Teils der Fall, also in unserem Fall FIFA 17 und die zweite Anpassung der Werte kommt mit den FUT-Winter-Upgrades. Dabei orientiert man sich an den realen Leistungen der Fußballer.

Die Winter-Upgrades finden immer im Februar statt. Es gibt hier mehrere Termine, da die Rating-Veränderungen Stück für Stück veröffentlicht werden:

Freitag, 3 Februar 2017

Freitag, 10. Februar 2017

Freitag, 17. Februar 2017

Freitag, 24. Februar 2017

In der Regel geht es dann schon früh morgens los. Es ist nicht unüblich, dass EA Sports die Releases für das Winter-Upgrade jeweils auf einen Freitag legt. Schließlich sollt ihr am Wochenende ja in Ruhe spielen können.

Der Wintertransfer endet übrigens im Februar, sodass ihr euch auf dem Transfermarkt eine neue Strategie überlegen müsst.

FUT-Winter-Upgrade: Diese Spieler bekommen eine Rating-Anpassung

Eigentlich kann nie so recht vorhergesehen werden, auf welche Spieler und inwiefern sich das Winter-Upgrade auf diese auswirkt. Fakt ist aber, dass in den vergangenen Jahren stets oft mehr als 400 Spieler von den Veränderungen profitierten. Häufig sah die Verteilung wie folgt aus:

Goldene Spieler : + 1 bis 2 Punkte

: + 1 bis 2 Punkte Silberne Spieler : + 4 Punkte

: + 4 Punkte Bronzene Spieler: bis zu + 15 Punkte

Wenn ein Fußballer mit so vielen Punkten mehr bedacht wird, dann solltet ihr das auf dem Transfermarkt unbedingt berücksichtigen.

Wir haben hier eine inoffizielle Liste der Spieler der Bundesliga für euch, deren Rating möglicherweise erhöht wird. Sie stammt von der Seite www.fifauteam.com , wo ihr auch alle anderen Spieler findet, wie etwa aus der Premier League oder der Spanischen LaLiga, die vom Winter-Upgrade profitieren könnten.

Das hier sind auf jeden Fall schon mal die Bundesliga-Spieler, die möglicherweise durch das Winter-Upgrade im Rating steigen könnten:

Alessandro Schöpf (Schalke 04) +2

(Schalke 04) +2 Andrej Kramarić (Hoffenheim) +1

(Hoffenheim) +1 Anthony Modeste (FC Köln) +1

(FC Köln) +1 Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen) +9

(Bayer Leverkusen) +9 Bernardo Fernandes (RB Leipzig) +8

(RB Leipzig) +8 Christian Pulisic (Borussia Dortmund) +5

(Borussia Dortmund) +5 Diego Demme (RB Leipzig) +3

(RB Leipzig) +3 Emil Forsberg (RB Leipzig) +2

(RB Leipzig) +2 Emre Mor (Borussia Dortmund) +6

(Borussia Dortmund) +6 Genki Haraguchi (Hertha BSC) +1

(Hertha BSC) +1 Jarstein (Hertha BSC) +2

(Hertha BSC) +2 Jesús Vallejo (Eintracht Frankfurt) +3

(Eintracht Frankfurt) +3 Joshua Kimmich (FC Bayern Munich) +2

(FC Bayern Munich) +2 Julian Brandt (Bayer Leverkusen) +1

(Bayer Leverkusen) +1 Kerem Demirbay (Hoffenheim) +3

(Hoffenheim) +3 Kevin Kampl (Bayer 04) +1

(Bayer 04) +1 Kevin Vogt (Hoffenheim) +1

(Hoffenheim) +1 Konstantinos Stafylidis (FC Augsburg) +2

(FC Augsburg) +2 Marcel Sabitzer (RB Leipzig) +2

(RB Leipzig) +2 Marco Fabián (Eintracht Frankfurt) +2

(Eintracht Frankfurt) +2 Mitchell Weiser (Hertha BSC) +1

(Hertha BSC) +1 Nabil Bentaleb (Schalke 04) +3

(Schalke 04) +3 Naby Keïta (RB Leipzig) +3

(RB Leipzig) +3 Niklas Stark (Hertha BSC) +2

(Hertha BSC) +2 Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) +3

(Borussia Dortmund) +3 Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) +1

(Borussia Dortmund) +1 Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) +1

(Borussia Dortmund) +1 Sandro Wagner (Hoffenheim) +1

(Hoffenheim) +1 Sead Kolašinac (Schalke 04) +2

(Schalke 04) +2 Serge Gnabry (Werder Bremen) +4

(Werder Bremen) +4 Thiago Alcântara (FC Bayern Munich) +1

(FC Bayern Munich) +1 Timo Werner (RB Leipzig) +2

(RB Leipzig) +2 Vedad Ibišević (Hertha BSC) +1

(Hertha BSC) +1 Vincenzo Grifo (SC Freiburg) +1

(SC Freiburg) +1 Willi Orban (RB Leipzig) +2

Winter-Upgrade-Karten bekommen: So geht’s

Sobald die ersten FUT-Winter-Upgrades veröffentlicht wurden, könnt ihr euch die Packs bzw. Sets besorgen und so die aktualisierten Werte auf den neuen Karten finden. Es werden also nicht einfach die Werte der Spieler angepasst, sondern diese werden quasi entfernt und ihr habt die Möglichkeit, sie noch einmal zu ziehen. Nur haben die Spieler dann veränderte Werte, was sich natürlich auch auf den Transfermarkt auswirkt.

Das heißt, habt ihr bereits eine Karte des jeweiligen Spielers, dann müsst ihr hoffen, sie noch einmal mit den neuen Ratings zu bekommen, da eure bereits vorhandene Karte nicht angepasst wird. Das wiederum bedeutet auch, dass sich bald zwei Versionen einer Spieler-Karte auf dem Transfermarkt tummeln werden. Die Karte jedoch, mit den schlechteren Werten, wird natürlich günstiger zu bekommen sein.

FAQ zum FUT-Winter-Upgrade bei FIFA 17

Gibt es auch Veränderungen bei den Spielerpositionen?

Das ist möglich. Dabei kommt es ganz auf die Leistung des jeweiligen Spielers an. Aufgrund dessen kann es schon mal vorkommen, dass er auch eine andere Position einnehmen kann.

Kann sich ein Rating auch verschlechtern?

Nein, das kann nicht passieren. Es kommt lediglich zu Aufwertungen aufgrund guter Leistungen.

Könnten theoretisch die alte und die neue Spielerversion zusammen in einem Team spielen?

Ja, tatsächlich ist das unter Umständen möglich. Allerdings kann dann nur einer dieser beiden Versionen in eurem aktiven Kader spielen.

Was ist eigentlich mit den IF-Karten während des Winter-Upgrades?

Ist ein Spieler bereits geupgradet, also eine bestehende IF-Karte hat und

in der Qualität aufgewertet werden soll (bspw. von Silber zu Gold), dann wird seine niedrigere IF-Karte nicht aufgewertet. Damit wird seine In-Form beibehalten.

Wie lange könnt ihr die neuen Karten des FUT-Winter-Upgrades erhalten?

Bis es mit FIFA 17 zu Ende geht.