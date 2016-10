FIFA 17 - Alex Hunter: Wichtige Attribute und Eigenschaften

Alex Hunter ist der Star bei FIFA 17 und damit er auch tatsächlich gut ist, solltet ihr eure Skill-Punkte überlegt auf die Eigenschaften verteilen. Je nachdem, für welche Position ihr euch entscheidet, sind verschiedene Attribute wichtig. In unserem Guide verschaffen wir euch einen Überblick über alle Attribute und ihre Eigenschaften und geben euch Tipps dazu, wie ihr die Skill-Punkte von Alex Hunter verteilen könntet.

Wisst ihr nicht, wie ihr bei FIFA 17 am schnellsten Skill-Punkte bekommen könnt? Eigentlich ganz einfach: Verbringt so viel Zeit wie möglich auf dem Rasen. Sobald euer Rating steigt, werdet ihr Skill-Punkte bekommen, nämlich genau einen pro Aufstieg. Leider nicht sehr viel, weshalb ein schneller Aufstieg im Rating wichtig ist. In unserem Guide zum Story-Modus „TheJourney“ geben wir euch einige Tipps für eine effektivere Vorgehensweise.

FIFA 17 – Skill-Punkte auf Eigenschaften und Attribute verteilen

Insgesamt gibt es sechs verschiedene Attribute, die wiederum mindestens zwei Eigenschaften enthalten. Auf diese könnt ihr die Skill-Punkte von Alex Hunter verteilen. Für welche ihr euch entscheidet, hängt in erster Linie davon ab, auf welche Position eure Wahl gefallen ist. In der folgenden Liste wollen wir euch einige Hinweise zu ausgewählten Eigenschaften und Attributen liefern.

Attribute und Eigenschaften im Überblick

Mit der folgenden Tabelle wird es euch möglich sein, euch auf der Couch zurückzulehnen und in Ruhe über die Verteilung der Skill-Punkte von Alex Hunter nachdenken. Seid ihr länger im Bus, Bahn oder Auto unterwegs, könnt ihr so weiterhin eure Taktiken des Modus von FIFA 17 planen. Dafür haben wir euch eine komplette Übersicht über die Attribute und ihre Eigenschaften zusammengestellt. Wollt ihr das Ganze lieber in Original betrachten, dann schaut euch das Video oben an. Es zeigt euch ebenfalls die Auswahl der Fähigkeiten.