FIFA 17 - Companion-App: Features und Download

Auch für FIFA 17 wird es wieder eine Companion-App geben, die euch per Smartphone auf Schritt und Tritt begleitet. Diese Begleiter-Apps werden immer beliebter und sind daher mittlerweile Bestandteil vieler Games. EA und DICE haben den Nutzen der Companion-Apps schon früh erkannt, weshalb eine solche bereits für FIFA 13 erhältlich war. Wir verraten euch, welche Features die Companion-App von FIFA 17 für euch bereithält und wo ihr die App downloaden könnt.

FIFA 17 - Player Ranking Revealed 2 weitere Videos

Ab dem 20. September 2016 ist die Companion-App für FIFA 17 in den App-Stores erhältlich. Sowohl Android- als auch iOS- und Windows-Nutzer können dann von ihrem Smartphone aus ihre Mannschaft verwalten. Die FIFA-17-App ist übrigens kostenlos. Was sie so alles kann, erfahrt ihr im Folgenden.

FIFA 17 – Companion-App: Inhalte, Features, Nutzen

Mit Hilfe der Companion-App von FIFA 17 könnt ihr einfach von unterwegs aus eure Mannschaft aus dem FUT-Modus managen und optimieren. So könnt ihr dann über das Smartphone die Packs der FIFA-Ultimate-Teams öffnen und die begehrten Spieler ergattern, um sie später als Spieler für euer bestes Team aufzustellen.

Folgende Features und Inhalte bringt die Companion-App sonst noch mit:

Nachrichten von Freunden erhalten

Nachrichten zu FUT-Transfers und Pack-Rabatten erhalten

Team für den Draft-Modus zusammenstellen (mit diesem könnt ihr dann auf eurer Konsole spielen)

FUT-17-Transfer-Markt durchstöbern (hier könnt ihr neue Spieler finden oder Gegenstände uvm.)

Einkaufen im Store (hier erhaltet ihr die Packs)

„Team of the Week“-Mannschaften anschauen

Zugang zum EA Sports Football Club → News und Infos zu FIFA 17 selbst und zum Unternehmen erhalten

Bestes Team mit Traum-Spielern planen und sie mit den FUT Dream Squad vergleichen

Mitmachen bei den Squad Building Challenges

Aktuellen Fortschritt an PC oder Konsole einsehen und weiter daran arbeiten (so erhaltet ihr Belohnungen)

Anforderungen und Download der Companion-App für FIFA 17

Wer von euch schon im Besitz der alten, offiziellen FIFA-16-App ist, muss lediglich das Update installieren, dass ihn zur neusten Version aufstockt. Das Update sollte normalerweise automatisch gestartet werden. Leider könnt ihr dann aber nicht mehr eure Mannschaften aus FIFA 16 managen. Ansonsten muss euer Smartphone folgende Voraussetzungen erfüllen:

iOS Android Windows Größe 35 MB 25 MB 20 MB Sprachunterstützung Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Brasilianisch Deutsch, Englisch (USA), Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Brasilianisch Kompatibilität iPhone, iPad, iPod Touch tba tba

Das solltet ihr sonst noch zur Companion-App wissen:

Ihr braucht ein Konto bei Origin .

. Ihr müsst zunächst die Web-App starten , die zeitgleich freigeschaltet wird. Über diese Web-App schaltet ihr dann eure Companion-App für FIFA 17 frei.

, die zeitgleich freigeschaltet wird. Über diese Web-App schaltet ihr dann eure Companion-App für FIFA 17 frei. Wollt ihr nun über die FIFA-17-Companion-App mit euren Freunden kommunizieren und sie bei euch sehen, dann müsst ihr sie zuerst entweder über den PC oder über eure Konsole hinzufügen .

kommunizieren und sie bei euch sehen, dann müsst ihr sie zuerst . Möchtet ihr die Features für das FIFA Ultimate Team nutzen, dann müsst ihr zunächst ein Team bei FIFA 17 erstellen und mit diesem schon ein paar Matches gespielt haben.

Der Download der FIFA-17-Companion-App erfolgt für iOS über den den APP Store bzw. iTunes, für Andoid-Nutzer über den Google Play Store und für Windows-Besitzer über den Microsoft-Store. Folgt einfach dem entsprechenden Link, um die Companion-App herunterladen zu können. Da die App allerdings heute erst später am Abend veröffentlicht wird, können wir die Links auch dann erst ergänzen. Wir bleiben aber definitiv dran.