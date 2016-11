FIFA 17 - Black Friday sorgt für Schnäppchen auf dem Transfermarkt

Ihr solltet zuschlagen, denn vom 23. November bis zum 26. November 2016 ist bei FIFA 17 Black Friday und das bedeutet, dass ihr euch auf dem Transfermarkt während dieser Zeit richtig günstig Spieler für euer FUT einkaufen könnt. Wie der Black Friday bei FIFA 17 genau abläuft und was ihr beachten solltet, verraten wir euch in diesem Text.

EA Sports lässt sich für FIFA 17 immer wieder etwas Neues einfallen. So gab es ein Halloween-Special oder die Movember-Karten. Am Freitag, den 25. November 2016, hält der Black Friday Einzug bei FIFA 17. Der Black Friday ist eigentlich eine „Erfindung“ der Vereinigten Staaten. Als Black Friday wird immer der Freitag nach Thanksgiving genannt. Dieses Fest wird jedes Jahr am 4. Donnerstag im November gefeiert. Der Black Friday läutet dann im Grunde die weihnachtliche Verkaufssaison ein.

Bei FIFA 17 erlebt ihr den Black Friday und könnt Schnäppchen auf dem Transfermarkt machen.

FIFA 17 – Black Friday: Erhöhte Chancen für Super-Spieler

Der Black Friday lässt die Preise auf dem Transfermarkt deutlich sinken. Dies erhöht wiederum eure Chancen, richtig gute Spieler für einen günstigen Preis abzusahnen, indem ihr hochwertige Karten kauft, die allerdings unter ihrem eigentlichen Wert liegen. Ratschläge zum Transfermarkt findet ihr übrigens in unserem Tipps-Guide zu FIFA 17.

Der Black Friday ist eben eigentlich erst am Freitag und die Preise werden dementsprechend auch erst am 25. November 2016 ihren Tiefstand erreicht haben. Allerdings fangen die Preise vorher schon an, zu sinken.

Vermutlich wird es am Black Friday im FUT wieder verschiedene Aktionen geben, an denen ihr euch beteiligen könnt. So gab es beim Black Friday für FIFA 16 folgende Besonderheiten:

Blitzrunden

höhere Draft-Chancen

ein eigenes Turnier

tolle Geschenke

Es ist schwer zu sagen, wie sich der Black Friday auf dem Transfermark letztlich auswirken wird und wie doll die Preise fallen. Ihr solltet das Ganze deshalb selbst beobachten, wenn ihr ein Schnäppchen machen wollt. Vermutlich wird der Black Friday ähnlich wie der des vergangenen Jahres ausfallen. Allerdings gibt es natürlich auch neue Karten und die FUT-Champions-Belohnung, welche die Preise mit beeinflussen.

FIFA 17 – Hinweise zum Black Friday

Am Black Friday solltet ihr wie folgt vorgehen: