FIFA 17 - Bestes Team: Top Aufstellungen für FUT 17

Die große Frage, die sich bei FIFA 17 stellt, lautet: Welches ist das beste Team für mein Ultimate Team? In unserem Guide erfahrt ihr die Antwort. Wir bieten euch mehrere Vorschläge für das beste Team, bei welchen wir auf unterschiedliche Faktoren achten. Außerdem gelten unsere Beispiele für die Bundesliga und für gemischte Mannschaften.

Habt ihr viele Coins bekommen können, werdet ihr bei FIFA 17 keine Probleme haben, das beste Team zusammenzustellen. Doch auch hier müsst ihr auf Faktoren wie die Chemie der Spieler achten. Habt ihr nur wenig Geld auf dem Konto, könnt ihr euch nur die günstigeren Spieler leisten. Doch auch hier ist es möglich, das beste Team herauszuholen. Übrigens: Falls ihr noch Hilfe bei den Abkürzungen für Postionen braucht, klickt auf den Link zum Guide.

FIFA 17 – Bestes Team der Bundesliga: Bronze

Fangen wir mit dem besten Team für wenig Geld an. Wir haben einige Zusammenstellungen ausprobiert und sind zu einem guten Ergebnis gekommen. Eine hohe Chemie mit einem durchschnittlichen, aber dennoch unter diesen Voraussetzungen, ausreichendem Stärke-Wert. Die folgende Tabelle nennt euch alle Spieler, die in unserem besten Bronze-Team der Bundesliga vertreten sind. Das Bild zeigt euch die Aufstellung, Chemie und Bewertung.

Bestes Team: Bronze-Spieler Verein d. Bundesliga Stärke/Position Eggestein SV Werder Bremen 64/ST Mor Borussia Dortmund 64/ST Parker FSV Mainz 05 64/LM Garcia SV Werder Bremen 64/LV Veljković SV Werder Bremen 63/ZIV Föhrenbach SC Freiburg 64/ZIV Zander SV Werder Bremen 61/RV Gyau Borussia Dortmund 64/RM Allan Hertha BSC 64/ZM Laprevotte SC Freiburg 61/ZM Zetterer SV Werder Bremen 63/TW

Bestes Team der Bundesliga: Silber

Habt ihr schon ein paar Münzen auf die hohe Kante legen können und euch einige der Silber-Spieler besorgt, dann könntet ihr diese zu einem perfekten Team zusammenfassen. Wie ihr die Silber-Spieler aufstellen könntet, um das beste Team aus dieser Kategorie bei FIFA 17 zu erstellen, zeigt euch das folgende Bild. Welche Spieler diese beste Mannschaft schmücken, verrät euch zudem die Tabelle.

Bestes Team: Silber-Spieler Verein d. Bundesliga Stärke/Position Wood Hamburger SV 74/ST Zoller FC Köln 74/ST Zuber TSG 1899 Hoffenheim 74/LM Kim Jin Su TSG 1899 Hoffenheim 74/LV Orban RB Leipzig 74/ZIV Torrejón SC Freiburg 74/ZIV Opare FC Augsburg 74/RV Esswein Hertha BSC 74/RM Feulner FC Augsburg 74/ZM Mascarell Eintracht Frankfurt 74/ZM Sippel Borussia Mönchengladbach 74/TW

Bestes Team der Bundesliga: Gold

Geld ist egal und ihr seid bereit alles dafür zu geben, das beste Team der Bundesliga auf dem Rasen von FIFA 17 zu besitzen? Dann haben wir für euch eine Aufstellung, die euch eine Chemie von 100 und eine 5-Sterne-Wertung beschert. Schaut euch das Bild an und ihr erkennt, dass die meisten Spieler von FC Bayern München kommen. Aber was sollen wir machen? Sie sind offenbar so gut.

Bestes Team: Gold-Spieler Verein d. Bundesliga Stärke/Position Aubameyang Borussia Dortmund 86/ST Lewandowski FC Bayern München 90/ST Reus Borussia Dortmund 88/LM Alaba FC Bayern München 87/LV Hummels FC Bayern München 87/ZIV Boateng FC Bayern München 90/ZIV Lahm FC Bayern München 88/RV Robben FC Bayern München 87/RM Vidal FC Bayern München 87/ZM Thiago FC Bayern München 84/ZM Neuer FC Bayern München 92/TW

Bestes gemischtes Team: Gold

Ist die Bundesliga für euch nicht alles und ihr habt Moneten zum Abwinken, dann könnt ihr es euch leisten, eine teure gemischte Mannschaft zusammenzustellen, die einfach das beste Team bei FIFA 17 darstellt. Auch hierfür haben wir für euch einen Vorschlag. Mit einer ausgewogenen Chemie und einer Bewertung von 90 stellen wir diese Gold-Spieler auf das Feld: