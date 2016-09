FIFA 17 - Alle Trophäen und Erfolge in der Übersicht

Ihr wollt für's Kicken bei FIFA 17 Erfolge und Trophäen ernten? Kein Problem: Das könnt ihr, denn EA Sports hat natürlich für ihren neusten Fußball-Simulator auch wieder so einige Achievements zum Freischalten parat. Dabei müsst ihr euch so einigen Herausforderungen stellen. Welche Errungenschaften euch bei FIFA 17 erwarten, haben wir für euch in diesem Guide samt Freischaltbedingungen zusammengetragen.

In diesem Jahr bekommen wir es mit einem ganz neuen FIFA zu tun. FIFA 17 kann jetzt mit der Frostbite-Engine glänzen, kommt mit zahlreichen Verbesserungen im Gameplay daher und hat nun auch endlich einen Story-Modus. Letzterer ist lang erwartet worden und gerade im Story-Modus könnt ihr wirklich viele der Trophäen und Erfolge einsammeln.

FIFA 17 – Kickt euch zum Erfolg: Alle Trophäen und Gamerscore im Detail

Insgesamt erwarten euch bei FIFA 17 45 Trophäen und dementsprechend 44 Erfolge. Die Achievements berühren jeden Modus des Fußball-Simulators, ihr müsst also am Ball bleiben - wie man so schön sagt - und durchhalten, wenn ihr wirklich alle Trophies freischalten wollt. Vor allem solltet ihr Geschick beweisen, wenn ihr auf dem Rasen unterwegs seid und das Runde ins Eckige schießt.

Bisher ist lediglich der Gamerscore veröffentlicht worden. Wir hoffen aber, dass die Trophäen-Aufteilung bald nachfolgt, schließlich ist der Release ja schon am 29. September 2016.

Aber bis dahin könnt ihr euch trotzdem schon einmal einen Überblick über die zu erwartenden Erfolge plus Freischaltbedingungen machen und einen Blick in unsere Tabelle wagen: