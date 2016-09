FIFA 17 - 5-Sterne-Skiller für die besten Tricks

Auch bei FIFA 17 stehen euch 5-Sterne-Skiller zur Verfügung, die ihre Tricks und Dribblings einsetzen werden, um euch einen Sieg zu verschaffen. Nutzen müsst ihr die besonderen Tricks zwar nicht, aber mal ehrlich, es ist schon überwältigend, beim Gewinnen auch noch gut auszusehen. Die folgenden Tabellen zeigen euch die 5-Sterne-Skiller bei FIFA 17.

FIFA 17 - Player Ranking Revealed 2 weitere Videos

Die besten Skiller zusammen in einer Mannschaft? Was für ein Traum! Habt ihr hierfür die notwendigen Münzen verdienen können, so dürfte es kein Problem sein, ein Spiel mit vielen 5-Sterne-Skillern zu meistern. Egal, ob im Karrieremodus, Ultimate Team oder einfach online, gegen andere Spieler. Schnappt euch so viele Trickser ihr könnt und räumt ab. Seid aber vorsichtig, denn Tricks können durchschaut werden.

FIFA 17 – 5-Sterne-Skiller: Stürmer

Falls ihr euch immer noch fragt, weshalb ihr 5-Sterne-Skiller als Stürmer einsetzen solltet, dann bedenkt, dass in entscheidenden 1-gegen-1-Duellen oder -Situationen sind diese Trickser den anderen Stürmern überlegen. Zudem können sie durch Tricks den Torwart leichter ausspielen (Übersteiger). Im besetzten Strafraum können sich diese Fünf-Sterne-Skiller besser Raum verschaffen, um überhaupt zum Torwart durchzukommen. Die folgende Tabelle zeigt euch die besten Techniker von FIFA 17.

5-Sterne-Killer: Stürmer Position Verein Nationalität Charly Musonda LA Real Bétis Belgien Christiano Ronaldo LA Real Bétis Portugal Neymar LA FC Barcelona Brasilien El Shaarawy LA AS Roma Italien Ricardo Kishna LA Lazio Rom Niederlande Di María RA Paris Saint Germain Argentinien Lionel Messi RA FC Barcelona Argentinien

5-Sterne-Skiller: Mittelfeld

Jeder Fußball-Fan weiß, Überlegenheit im Mittelfeld ist wichtig und durch diese Skiller kann sie erzwungen werden. Der Spielaufbau ist durch Dribblings und Tricks flexibler. So gelingt es euch viel eher, für eine Überraschung zu sorgen. Wollt ihr also euer Mittelfeld mit 5-Sterne-Skillern besetzen, so könnt ihr der folgenden Tabelle entnehmen, welche der Spieler bei FIFA 17 sich für diese Rolle am besten eignen.