Ein neuer Monat, ein neues Spiel dank Ubisofts Feier zum 30. Geburtstag des Unternehmens. Nachdem es bereits in den letzten Monaten zahlreiche Perlen zum Zocken gab, reiht sich nun auch Far Cry 3: Blood Dragon mit ein. Das eigenständige Shooter-Addon könnt ihr euch kostenlos im November sichern.

Dafür müsst ihr euch einfach nur Uplay herunterladen und auf der offiziellen Seite von Ubisoft die Verbindung herstellen, sobald Far Cry 3: Blood Dragon zur Verfügung steht. Ab dem 9. November könnt ihr euch das Spiel dann herunterladen. In Blood Dragon spielt ihr den furchtlosen Sergeant Rex Colt, der in einer Flut aus Neonlichtern und blutrünstigen Drachenwesen eine Geheimwaffe der feindlichen Armee sicherstellen muss.

Noch ein Spiel in diesem Jahr

Nachdem Far Cry 3: Blood Dragon nun für den November feststeht, bleibt nur noch ein Spiel in der Riege von Ubi30 übrig. Im Dezember wird uns Ubisoft also mit einem letzten Game beglücken. Um welches es sich dabei handelt, steht aber noch nicht fest. Bevor ihr euch auf Blood Dragon stürzt, solltet ihr euch aber noch das Spiel des Oktobers sichern. Mit Beyond Good and Evil bekommt ihr nämlich einen hervorragenden Klassiker geliefert.



