Fallout New Vegas gehört bei vielen Fans der Fallout-Reihe immer noch zu den besten Ablegern des Rollenspiels. Kein Wunder also, dass ein Modder sich genau diesen Teil ausgesucht hat, um ihn im aktuellen Ableger Fallout 4 umzusetzen. Das beeindruckend detaillierte Video seht ihr hier.

Der Modder mit dem Nicknamen "Sir_Bumfrey_Giggles" hat dies zusammen mit ein paar Freunden geschaffen. Bislang sind vor allem die Städte Goodspring und Primm in dem Mischmasch aus Fallout 4 und New Vegas. Trotzdem befinden sich die Modder noch in einer frühen Phase. Aktuell kann man sich die Gebäude nur anschauen. Wirkliche Quests gibt es noch nicht. Die Modder vermuten aber, dass sie nur die wirklichen Grund-Quests übertragen könnten. Jedoch würden sie die vollständige Karte dann auch anderen Moddern zur Verfügung stellen, damit diese alte Quests übertragen oder sich neue Aufgaben für die Spieler ausdenken.



Probleme mit Bethesda?

Bislang gibt es noch kein Release-Datum für die Fallout-Mod. Ob sie je erscheinen wird, bleibt noch abzuwarten. In der Vergangenheit haben solche Mods immer die Aufmerksamkeit der eigentlichen Schöpfer erregt. Zuletzt passierte dies bei der Umsetzung der Red-Dead-Redemption-Karte in GTA 5. Diese musste nach einem Schreiben von Take-Two eingestellt werden. Bleibt für die Modder nur zu hoffen, dass sie bei ihrer Arbeit nicht dasselbe Schicksal erwartet.

