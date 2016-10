23 0

Eve Online ist schon immer für seine verrückten Aktionen und enormen Schlachten bekannt. Doch nun gibt es einen Spieler, der den Vogel abschießt. Er hat ein Kopfgeld in Höhe von 75.000 US Dollar auf eine rivalisierende Gruppe ausgeschrieben. Wer ihm dabei hilft, sie aus seinem Gebiet zu vertreiben, darf das Geld mit allen Teilnehmern teilen.

Doch diese Aufgabe dürfte den Spielern von Eve Online nicht allzu leicht fallen. Denn bei der rivalisierenden Gruppierung handelt es sich um die "Hard Knocks". Diese wurden vor allem durch den Bau des ersten "Todessterns" in Eve Online bekannt. Sie sind eine Gruppe aus Söldner, die das All durchstreifen und dabei Zerstörung hinterlassen. Der Kopfgeldersteller "holder2k" wird also schon wissen, warum der Preis so hoch angesetzt ist.

Rechtliche Probleme bei der Kopfgeldjagd

Aber "holder2k" steht möglicherweise ein größeres Problem als die Söldner in Eve Online ins Haus. Sein Kopfgeld verletzt nämlich die Regeln des Spiels. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht geschrieben, dass Spieler mit Echtgeld keine Dienste oder Items in Eve Online anbieten dürfen. Und dazu dürfte auch diese Aktion zählen. Der Vertrag für das Kopfgeld wird erst in drei Wochen freigeschaltet. Bis dahin können die Macher von Eve Online vielleicht schon eingegriffen haben.



