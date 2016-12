Ich logge mich beim Online-Ticket-Verkauf ein. Noch zwei Minuten, gleich ist Verkaufsstart. Noch eine Minute. Jetzt geht’s los. Ich packe so schnell es geht meine Tickets für Berlin in den Wahrenkorb, drücke auf Enter, und… Nichts. Ich war nicht schnell genug. Die 45.000 Tickets waren binnen Sekunden ausverkauft. Bereits jetzt gibt es Leute, die auf eBay ihre Tickets für das Doppelte des Original-Preises verkaufen. Schweinehunde.

Das klingt, als hätte ich Tickets für Adele erwerben wollen. Oder Madonna. Oder das DFB-Pokalfinale. Tatsächlich aber wollte ich ein paar Jugendlichen und jungen Erwachsenen beim Spielen von Videospielen zugucken. Auf einer Bühne, inklusive großem Auftritt einer Band und bombastischer Feier danach. Es geht um die League of Legends-Weltmeisterschaften. Kennt ihr nicht? Den Begriff “eSport”, kompetitives Spielen von Videospielen, bei denen junge Männer teils Millionen beim Zocken verdienen, kennt ihr auch nicht? Und warum das auch noch als Sport anerkannt werden sollte, versteht ihr erst recht nicht? Keine Bange. Dieser Artikel ist genau für euch.

Fangen wir bei null an: Was ist eSport?

eSport ist, wenn genug Leute ein Spiel spielen, um darin gegeneinander zu konkurrieren und sich wie in anderen Sportarten Ligen und Vereine bilden, um in Turnieren Preisgelder abzusahnen. Es gibt Sponsoren-Verträge, Vertragslaufzeiten von Spielern, Manager, Coaches, Schiedsrichter, Kommentatoren und Millionen von Fans weltweit. Ersetzt man Fußball und das System drumherum mit einem beliebigen eSport-Titel, dann ist man schon ganz nah dran an der Realität.

Was ist ein eSport-Titel bzw. was wird denn da gespielt?

Im Grunde alles, was a) kompetitiv gespielt werden kann und b) eine Masse an Spielern und Zuschauern anzieht, die groß genug ist. Es gibt Strategiespiele wie Starcraft 2 oder League of Legends, die man sich als Schach in Echtzeit vorstellen kann, FIFA was eine digitalisierte Version des echten Fußballs ist, Kartenspiele wie Hearthstone die Poker ähneln, oder Shooter wie Counterstrike oder Overwatch. Der bekannteste eSport, von dem ihr möglicherweise bereits gehört habt, ist League of Legends. Fünf Spieler treten gegen fünf andere Spieler an und müssen strategisch zusammenarbeiten, um das gegnerische Team zu übermannen. Es werden Rollen verteilt, jeder Spieler hat individuelle Aufgaben und Fertigkeiten, die für das Team wichtig sind. Weltweit spielen mehr als 100 Millionen Spieler League of Legends mindestens einmal im Monat. Jede Region der Welt hat eine eigene Liga und einmal im Jahr kommen die besten Teams zusammen, um den Weltmeister zu ermitteln. Und das in Stadien wie der Mercedes-Benz-Arena in Berlin oder dem Stadion des Fußball-Weltmeisterschaft-Finalspiels von 2002 in Seoul.

Und warum ist eSport so populär?

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der wohl wichtigste - zumindest aus meiner Sicht - ist, dass die ausgewählten eSport-Titel konstant Veränderung mit sich bringen. Das heißt, auch die Regeln des Spiels können verändert werden, entweder um nervige Regeln zu entfernen oder einfach damit kein repetitives Spielerverhalten auftritt. Während man sich bei etablierten Sportarten wie Fußball oder Basketball davor sträubt, die Regeln zu korrigieren, ist das im eSport Alltag. Für Athleten kann das natürlich durchaus nervig sein, doch so wird sichergestellt, dass nur Sportler mit Hang zur Innovation statt zur Starre auch erfolgreich sind. Aus meiner Sicht (und der Sicht vieler anderer) ist das erfrischend.

Andererseits wird eSport ein Massenphänomen, weil sehr sehr viele Menschen die Spiele selber spielen. So wie ein Schachspieler gerne dem amtierenden Schachweltmeister Magnus Carlsen zuschaut, so schaut ein League of Legends-Spieler gerne dem amtierenden Weltmeister Lee „Faker“ Sang-hyeok und seinem Team zu. Besonders da Spieler am besten begreifen, was für Wundertaten der Koreaner auf dem Bildschirm vollbringt. Bei über 100 Millionen monatlichen League of Legends-Spielern kommt da eine ordentliche Summe an potenziellen Zuschauern zusammen. Auch Spiele wie Overwatch oder FIFA ziehen jeweils über 20 Millionen Spieler weltweit an. Da Videospiele längst zum Massenmedium gereift sind, profitiert natürlich auch eSport davon.

Zudem können eSport-Titel von jedem gespielt werden, der einen weniger als 8 Jahre alten Computer sowie eine funktionierende Internet-Verbindung besitzt. Während die Mitgliedschaft in einem Fußball-, Basketball- oder Tennis-Verein oft von der jeweiligen Lage sowie finanziellem Hintergrund entschieden wird, sind eSport-Games rund um die Uhr und von jedem PC verfügbar.

Außerdem tun Teams und Organisationen auch ihr Bestes, um mehr Fans anzulocken: Rivalitäten werden geschaffen, Profis scharren vor wichtigen Spielen verbal die Hufe oder machen sich über ihre Gegner lustig – ganz im Sinne der PR-Maschine. Auch die Entwickler und Publisher der jeweiligen Videospiele haben ein Interesse am Geschehen und tun alles dafür, um eSport zu unterstützen - auch wenn dafür Millionenbeträge ausgegeben werden müssen. Denn: Wer den eSport verfolgt, sollte das Spiel auch selbst spielen.

Warum sollte zocken allen Ernstes als Sport anerkannt werden?

Fangen wir bei der mentalen Belastung an: Der mentale Druck, der auf eSportlern lastet, ist gelinde gesagt enorm, weil sie nicht nur taktisch um fünfzig Ecken denken müssen, sondern das auch noch in Echtzeit. Denkt ein Spieler eine Viertelsekunde zu lang nach, wird er vom Gegner überwältigt. Einer Studie der Uni Köln zufolge ist der Druck ist mittlerweile so groß, dass er sogar den Druck eines Tischtennis-Spielers übertrifft, der auf Höchstleistung spielt. Die ausgeschütteten Hormone eines eSportlers erreichen teilweise sogar die Werte eines Formel 1-Fahrers! Das darf man sich ruhig auf der Zunge zergehen lassen: Jemand, der mit 300 Sachen um die Kurven heizt, hat etwa den gleichen Adrenalin-Ausstoß eines eSportlers, der vor einem Monitor sitzt. Das Konzentrations-Level ist unfassbar hoch. Ein mentaler Druck, dem nur Leistungssportler gewachsen sind, aufgrund von hartem Training.

Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass viele Menschen auch Denksportarten wie Schach, Go, Darts oder Billard nicht als “richtige” Sportarten sehen, da die körperliche Verfassung des Spielers oft sekundär ist. Doch auch was die physischen Anstrengungen angeht, lässt sich der eSport nicht lumpen: Natürlich gehen die Bewegungsabläufe relativ unbemerkt von der Hand und flinke Finger und eine schnelle Mausführung sind nicht ganz so imposant wie ein Fußballspieler, der mit Hilfe einer gesamten Körperverlagerung einen Ball mit 120km/h in die Maschen drischt. Am besten noch per Fallrückzieher-Doppelsalto. Natürlich kommt man da als Fan von Kraftsport in Wallungen.

Die feinen Bewegungen von eSportlern sollten aber auf gar keinen Fall vernachlässigt werden. Denn sie befinden sich auf einem Niveau, dem selbst ich als Vielspieler nicht ansatzweise gewachsen bin. Das ganze wird in sogenannten "ApM" gemessen. ApM steht für "Actions per Minute" oder zu gut Deutsch: Tastenanschläge pro Minute. Als Bürotätige/r ohne große Gaming-Erfahrung, aber mit immerhin etwas Tastatur-Erfahrung befindest du dich bei etwa 20-30 ApM. Als Vielspieler liege ich im Schnitt bei etwa 60-100 ApM, also etwa ein bis zwei gedrückten Tasten pro Sekunde.

Für professionelle Starcraft 2-Spieler liegt das Minimum bei 300 Tastenanschlägen, in wichtigen Situationen bei bis zu 600 Anschlägen in der Minute - das sind 5 bis 10 Bewegungen pro Sekunde. Selbst für mich als Vielspieler ist das eine absurd hohe Zahl, bei der mir meine physischen Grenzen aufgezeigt werden - wie einem Regional-Liga-Amateur, der sich mit Messi messen muss. Die Unterschiede zwischen einem Amateur wie mir und einem Profi sind zwar mit dem Auge schwerer zu erkennen als in anderen Leistungssportarten, sie jedoch zu ignorieren wäre schlicht ignorant.

Hinzu kommt, dass die physischen Strapazen und Anstrengungen ihre Folgen haben: Mit 25 müssen die meisten eSportler ihre Karriere als Spieler an den Nagel hängen. 25, das ist eigentlich ein Alter, in dem man physisch fit und perfekt für den Sport geeignet sein sollte. Doch viele eSportler müssen aufhören, weil sie physisch nicht mehr mithalten können. Ihre Fingerfertigkeit wird zu langsam, ihre Reaktionsschnelligkeit befindet sich nicht auf dem zu erwartbaren Niveau, oft werden Spieler von Handgelenks-Verletzungen geplagt. Während man in vielen Sportarten auf eine 10-20 Jahre lange Karriere hoffen kann, ist im eSport meist nach fünf Jahren Schluss. Weil der Körper nicht mehr mitmacht. Der eSport als solches ist also absolut eine physische Betätigung - mehr noch als die meisten vermuten.

Warum also ist die Anerkennung wichtig?

Natürlich geht es auch hier um den schnöden Mammon: Durch Anerkennung bzw. gesetzlich fundierte Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft wird die Szene automatisch interessanter aus der Sicht von möglichen Sponsoren. Aktuell kommen die meisten Sponsoren aus dem Gaming-Bereich selbst: Firmen, die Tastaturen und Mäuse herstellen oder auch Brause-Hersteller wie Coca Cola oder Red Bull. Die Szene möchte aber natürlich noch weiter kommen und für andere Sponsoren attraktiv sein – in der Bundesliga oder bei der Formel 1 wird schließlich auch für die Telekom oder DHL geworben.

Außerdem gibt es natürlich auch im eSport Verträge und bei Vertragsverhandlungen spielt die legale Akzeptanz eine wichtige Rolle: In den USA, Südkorea und Frankreich beispielsweise ist der eSport bereits offiziell als Sportart anerkannt. Das bedeutet für Spieler, die auf internationalen Turnieren spielen oder in einer anderen Liga spielen müssen, dass sie in diese Länder ohne Probleme mit Hilfe eines Sportvisa einreisen können. In Deutschland hingegen kommt es immer wieder zu nervigen Visa-Problemen, was manche Spieler eine gesamte Saison kostet. Natürlich gibt es diese Probleme auch in den USA oder Südkorea, aber dennoch findet man sie häufiger in Deutschland, wodurch Deutschland als Austragungsort für Veranstalter unattraktiver wird. Und da bereits die meisten anderen Länder diese gesetzliche Änderung in die Tat umgesetzt haben, ist es definitiv im Interesse Deutschlands nachzuziehen – man will ja nicht hinterherhinken, wenn es um Millionenbeträge geht.

Neben diesen beiden wichtigen finanziellen Gründen gibt es aber auch einen recht simplen, jedoch nicht minder wichtigen Grund. Schlussendlich ist die gesetzliche Anerkennung aber auch ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung: Jeder Mensch - und gerade ein Leistungssportler - möchte für seine harte Arbeit auch dementsprechend gewürdigt werden.

Der eSport steht bereits im Hausflur, doch Deutschland will die Tür nicht aufmachen

Es sollte eigentlich keine Debatte mehr darüber herrschen, ob der eSport die gleichen legalen Rechte bekommt wie jeder andere Sport auch, ob eSportler als Athleten gesehen werden sollten oder nicht. Fakt ist: Sport-Legenden wie Shaquille O’Neal, Rick Fox oder der ehemalige NFL-Football-Spieler Chris Kluwe sind bereits davon überzeugt, dass dem eSport die gleiche Akzeptanz gegeben werden sollte wie herkömmlichen Sportarten. Auch Traditionsteams wie der FC Schalke 04, Besiktas Istanbul oder die Philadelphia 76ers haben eigene eSport-Teams in ihren Reihen. Die jeweiligen Funktionäre machen sich keine Umstände, den Tatbestand zu leugnen: eSport ist auch Sport. Wenn sogar die Sportschau eine einstündige Dokumentation über das Thema dreht, dann sollte das ein argumentativer Sargnagel sein, ob eSport nicht endlich als Sport anerkannt werden sollte.

Letzten Endes kann ich nur versichern: Der Kampf gegen den eSport ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ähnlich wie der vermeintliche Kampf gegen “Killerspiele” unfruchtbar und emotionsgeladener Nonsens war, so wird auch hier zwar versucht, eSport zu diffamieren, doch gegen den Wandel ist kein Kraut gewachsen. Der eSport mag nicht jedermanns Geschmack treffen, doch bei welchem Hobby oder Beruf ist das schon der Fall? Die Industrie ist bereit und wächst stetig und wird immer relevanter werden. Sich jetzt als Land und auch als Bevölkerung dieser Chance nicht zu öffnen, wird uns in spätestens fünf Jahren massiv zum Nachteil, denn wir hinken dann nur noch hinterher. Hinter Ländern wie den USA, Südkorea oder Frankreich, für die diese Debatte schon längst nicht mehr stattfindet.