ELEX - Fraktionen und ihre Vor- und Nachteile

Insgesamt gibt es bei ELEX vier Fraktionen: die Albs, die Berserker, die Kleriker und die Outlaw. Sie haben alle ihre Vor- und Nachteile und setzen das Elexit anders für ihr Vorankommen ein. In einer postapokalyptischen Welt ist es naheliegend, dass die Menschheit sich in Fraktionen aufteilt und ihre eigenen Ziele verfolgt. Doch welche dieser Fraktionen passt zu euch?

Damit ihr euch überhaupt für eine Fraktion entscheiden könnt, solltet ihr wissen, welche Fähigkeiten ihr euch dann zunutze machen könnt. Es gibt Fraktionen, die von ihrer Gesinnung her, als „gut“ oder als „böse“ bezeichnet werden können. Genaueres zu diesem Thema erfahrt ihr in der folgenden Bilderstrecke. Zudem seht ihr auch, wie ihr den einzelnen Fraktionen betreten könnt.



Die Vor- und Nachteile der Fraktionen

Bei Elex stürzt ihr euch gleich ins Abenteuer und könnt euch zunächst die einzelnen Fraktionen anschauen, bevor ihr euch einer davon anschließt. Ab einer bestimmten Quest gebt ihr ihnen eure Zusage und könnt dann nicht mehr zurück. Doch dazu mehr in der oberen Bilderstrecke. Was ihr noch beachten solltet, fassen wir für euch in Punkten zusammen. Eins vorweg: Wundert euch nicht, dass die Albs nicht genauer beleuchtet werden. Das liegt daran, dass ihr euch dieser Fraktion einfach nicht anschließen könnt.

Wenn ihr Mana und Magie bevorzugt, so solltet ihr euch mit den Berserkern zusammentun. Sie nutzen verschiedene Elementar- und auch Heilungszauber. Zudem bedienen sie sich einer Beschwörung und Buffs. Ihr könnt Schwerter, Hämmer und Äxte verzaubern und im Nahkampf eine ordentliche Keule schwingen. Dennoch habt ihr auch die Möglichkeit, aus der Ferne anzugriefen. Die Bögen dieser Fraktion sind mächtig und auch die Armbrüste retten euch oft den Hintern.

Seid ihr interessiert an Energie- und Plasmawaffen, dann schaut euch die Kleriker genauer an. Vergesst dabei aber nicht, dass dies nicht ihre einzigen Stärken sind. Sie verfügen über PSI-Kräfte, mit denen sie Schutzschilde, Kraftwellen und andere Fähigkeiten einsetzen können. Auch im Nahkampf ist diese Fraktion stark und bietet damit eine gute Mischung.

Liegen eure Stärken vor allem im Fernkampf, so solltet ihr euch die Outlaws genauer anschauen. Mit Stims verschafft sich diese Fraktion ordentliche Vorteile. Sie können sich damit heilen, die Ausdauer regenerieren, ihre Fähigkeiten boosten und noch vieles mehr. Die Outlaws nutzen im Kampf Gewehre (nicht Plasma) und sind Dauergäste an ihren Werkbänken. Als Handwerker können sie Waffen auseinandernehmen und neue herstellen. Die Herstellung der Munition liegt ihnen auch im Blut.

Generell solltet ihr beachten, dass ihr die Missionen aller Fraktionen abschließen könnt. Das aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt, in dem ihr euch für diese Fraktion entscheiden müsst. Das erfolgt über eine Dialogoption. Es lohnt sich auf jeden Fall alle Quests der Fraktionen mitzunehmen, da es ordentlich Erfahrungspunkte gibt.

Wollt ihr euch noch nicht so richtig für eine Fraktion entscheiden, dann empfehlen wir euch, sie auszuprobieren. Legt einen Speicherstand an, bevor ihr einem Team euer Wort gebt und testet es aus. Anschließend könnt ihr den Speicherstand wieder laden und somit die Entscheidung rückgängig machen.

Seid ihr einer der Fraktionen beigetreten, werdet ihr eine Rüstung bekommen. Im späteren Verlauf und mit höheren Rängen könnt ihr euch wesentlich bessere Ausrüstungen gegen Splitter besorgen. Habt ihr euch allerdings fest an eine Gruppierung gebunden, werdet ihr ab einem bestimmten Punkt nicht mehr so einfach durch andere Städte schlendern können. Lasst dies nicht außer Acht.

Eigene Fraktion erstellen

Viele von euch fragen sich, ob man bei Elex eine eigene Fraktion erstellen kann. Diese Frage ist gar nicht verkehrt, allerdings könnte die Antwort den Einen oder Anderen von euch enttäuschen. Ohne euch zu spoilern, sagen wir ja, aber auch nein. Begebt euch zu dem Ort, den wir auf der Karte markiert haben. Hier werdet ihr das „Lager der Mitte“ finden.

Die Gestalten, die hier herumlungern, sind Fraktionslose, die mit den bestehenden Fraktionen nichts zu tun haben wollen. Ihr werdet für sie ebenfalls einige Aufgaben erfüllen müssen. Mehr wollen wir euch dazu nicht verraten, denn ihr sollt das Ergebnis selbst erfahren. Was wir euch aber sagen können ist, dass dies dem Erstellen einer eigenen Fraktion am nächsten kommt.