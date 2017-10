ELEX - Fähigkeiten: Mit diesen Skills rockten wir das Spiel

Wer kennt das nicht? Ihr habt zahlreiche Fähigkeiten zur Auswahl und wisst besonders zu Beginn eines Spiels nicht, welche davon ihr tatsächlich braucht. Auch ELEX reiht sich in diese Art von Spielen ein. Natürlich hängt die Wahl der Fähigkeiten immer von eurer Spielweise ab, dennoch wollten wir euch nicht vorenthalten, welche Skills uns geholfen haben.

Was uns im Laufe des Spiels besonders zugute kam, ist die Fähigkeit „Bergbau“. Wollt ihr nämlich zusätzlich etwas Elexit bekommen, werdet ihr mit dem Abbau der Rohstoffe beschäftigt sein – mal ganz abgesehen von den Handwerksmaterialien, die ihr dadurch gewinnt. Das Handwerk ist ein wichtiges Stichwort, denn hier solltet ihr definitiv einige Fähigkeiten beachten.

Wichtige Fähigkeiten für das Handwerk

Um Items zu craften oder zu verbessern, müsst ihr eine Werkbank aufsuchen. Diese findet ihr in größeren Städten. Zudem braucht ihr noch Anleitungen, die ihr bei Händlern kaufen oder in der Welt finden könnt. „Waffen aufrüsten“ ist natürlich einer der wichtigsten Skills und das sollte jedem klar sein. Was wir euch aber noch zusätzlich ans Herz legen wollen, ist die Fähigkeit „Goldschmied“, mit der ihr Ringe und Amulette schmieden könnt.

In der Sparte Handwerk findet ihr allerdings einige weitere und beinahe beste der Fähigkeiten: „Chemie“. Mit diesem Skill könnt ihr nämlich selbst Tränke brauen und das ist nicht nur gut für die Heilung, sondern auch, damit ihr schnell leveln könnt.

Wie sieht es mit dem Überleben aus?

Die besten Fähigkeiten, die ihr zum Überleben brauchen werdet, sind „Extra Hitpoints“ und „Ausdauer“. Beide Skills erhöhen wesentliche Faktoren eures Charakters, nämlich die Gesundheit und die Ausdauer. Doch das ist noch nicht alles, was ihr mitnehmen solltet.

Mit der Fähigkeit „Sechster Sinn“ könnt ihr euch auf der Minimap Gegner anzeigen lassen, sodass euch nichts mehr überraschen sollte. Mit „Guter Esser“ könnt ihr bei der Nahrungsaufnahme mehr Gesundheit wiederherstellen, was zu Beginn des Spiels wichtig sein wird.



So tretet ihr Fraktionen bei und nutzt ihre Fähigkeiten Bilderstrecke starten (5 Bilder)

Ohne Hacken nichts knacken

Verzeiht uns diesen schlechten Reim, aber auf die Fähigkeiten, die eure Hacken-Skills verbessern, wollen wir besonders aufmerksam machen. Es ist irgendwann einfach ärgerlich, wenn man die elektronischen Schlösser nicht öffnen kann, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt und oft lohnt es sich einfach. Die folgenden Fähigkeiten legen wir euch dabei ans Herz:

„Hacken“: Baut ihr diesen Skill aus, könnt ihr komplexere Schlösser hacken. „Hackprofi“: Damit steigert ihr die Anzahl der Versuche. „Immer mit der Ruhe“: Mit dieser Fähigkeit erhaltet ihr mehr Zeit zum Hacken.

Natürlich gibt es auch klassische Schlösser bei ELEX, die ihr mit Dietrichen öffnen müsst. Auch diese Fähigkeiten lassen sich verbessern. Mit „Schlossexperte“ sorgt ihr dafür, dass die Dietriche in Zukunft nicht mehr abbrechen – wir sagen: Sehr nützlich!

Damit der Kampf erfolgreich wird

Welche Fähigkeiten ihr für den Kampf levelt, hängt davon ab, welche Position zu euch am besten passt und welcher der Fraktionen bzw. Gilden ihr euch angeschlossen habt. Sie alle sind mehr oder weniger auf Nah- oder Fernkampf spezialisiert. Es gibt jedoch Fertigkeiten, die sich besonders gut anbieten:

Nahkampf: Wenn ihr gerne in den Nahkampf zieht, dann solltet ihr euch auf die Fähigkeiten und Attribute konzentrieren, die euren Schaden erhöhen. Dazu zählen „Nahkampf“, „Wuchtschlag“ und „Stärke“.

Wenn ihr gerne in den Nahkampf zieht, dann solltet ihr euch auf die Fähigkeiten und Attribute konzentrieren, die euren Schaden erhöhen. Dazu zählen „Nahkampf“, „Wuchtschlag“ und „Stärke“. Fernkampf: Wollt ihr euch mit euren Gegnern aus sicherer Entfernung anlegen, dann gibt es auch hier Fähigkeiten, die eure Stellung begünstigen. Natürlich solltet ihr den Skill „Fernkampfwaffen“ beachten, aber vergesst nicht, dass es im Spiel auch Raketenwerfer gibt, die unter „Schwere Waffen“ fallen. Vielleicht wollt ihr hier auch ein paar Lernpunkte investieren. Die Fähigkeit „Granaten“ erhöht den Schaden, den ihr mit den Wurfeiern verursacht. Diese solltet ihr als Fernkämpfer ebenfalls beachten.

Welche Fähigkeiten gefallen euch bei ELEX? Gebt uns gerne Tipps, damit wir etwas Neues ausprobieren und vielleicht großartige Erkenntnisse daraus ziehen können.