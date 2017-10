ELEX - Der Weg zu allen Erfolgen und Trophäen

Auch in der Postapokalypse gibt es Trophäen. Zumindest in der Welt von ELEX, denn ihr könnt einige Erfolge einheimsen, wenn ihr euch als Jax richtig anstellt. Da ihr aber nicht alle Errungenschaften in einem Durchgang freischalten könnt, zeigen wir euch, worauf ihr achten müsst, um wirklich jede Errungenschaft in Magalan zu erhalten.

Für mehr als einen Erfolg ist es notwendig, dass ihr euch den Berserkern anschließt. Was es mit der Fraktion auf sich hat? Erfahrt es selbst:



Euer Überleben steht an erster Stelle und egal, welche Fraktion ihr wählt, am Ende läuft es darauf hinaus, dass Jax den widrigen Lebensumständen auf Magalan trotzt und möglichst gutes Gear bei sich trägt, um nicht zu versagen. Auch euer Skill-Set ist von Bedeutung und für die Erfolge nicht ganz unwichtig. Insgesamt könnt ihr 51 Trophäen und 50 Erfolge sammeln, sofern ihr denn in Magalan überlebt.

Leitfaden zu den 100 % - Alle Erfolge in der Übersicht

Das Sammeln aller Errungenschaften ist kein leichtes Unterfangen, denn ihr müsst schon einmal über 80 Stunden mit ELEX verbringen, damit ihr beispielsweise eine der 51 Trophäen erhaltet. Diese teilen sich wie folgt auf:

Platin-Trophäe : 1

: 1 Gold-Trophäen : 3

: 3 Silber-Trophäen : 5

: 5 Bronze-Trophäen: 42

Vor allem müsst ihr folgendes tun, um die Errungenschaften freizuschalten: Töten, sammeln und skillen. Aber auch eure Entscheidungen spielen eine Rolle sowie einige Story-Missionen, sodass ihr nicht weiterlesen solltet, wenn ihr Angst vor Spoilern habt. Für alle anderen sind die Erfolge und Freischaltebedinungen in der Tabelle gelistet:



Erfolg Freischaltebedingung Trophäe Gamer-Score Gerettet Schließt "Überleben" ab Bronze 10 Luftnummer Schließt "Gestohlene Gerätschaften" ab Bronze 10 Anführer Schließt "Die Macht der Mitte" ab Bronze 10 Eintreiber Schließt "Pennerbündnis" ab Bronze 10 Detektiv Schließt "Zersetzende Kräfte" ab Bronze 10 Flashbacks Schließt "Gefühlschaos" ab. Bronze 10 Kanalratte Schließt "Die Krallen" ab Bronze 20 Verkehrte Welt Schließt "Alte Pflichten" ab Bronze 20 Dicker als Wasser Schließt "Showdown mit Kallax" ab Bronze 20 Vorbereitet Schließt "Der Schlachtplan des Eremiten" ab Bronze 10 Berserker Schließt euch der Fraktion der Berserker an Bronze 20 Kleriker Schließt euch der Fraktion der Kleriker an Bronze 20 Outlaw Schließt euch der Fraktion der Outlaws an Bronze 20 Romantiker Geht eine Beziehung ein Bronze 20 Calaan Findet Calaan Bronze 10 Weg der Mitte Kehrt den Hybriden um Bronze 20 Philantrop Entscheidet euch gegen den Hybriden Bronze 20 Bestien von Xacor Entscheidet euch für den Hybriden Bronze 20 Kämpfer Erlernt alle Kampffähigkeiten Bronze 20 Überlebenskünstler Erlernt alle Überlebensfähigkeiten Bronze 20 Fachmann Erlernt alle Geschicklichkeitsfähigkeiten Bronze 20 Genie Erlernt alle Charaktereigenschaften Bronze 20 Naturliebhaber Erlernt alle Berserkerfähigkeiten Bronze 20 Anarchist Erlernt alle Outlawfähigkeiten Bronze 20 Gläubiger Erlernt alle Klerikerfähigkeiten Bronze 20 Menschenfeind Tötet mindestens 50 Menschen Bronze 20 Hacker Begeht 50 erfolgreiche Hacker-Versuche Bronze 20 Langfinger Schafft 50 Taschendiebstähle Bronze 20 Fußkrank Teleportiert euch mindestens 20 Mal Bronze 10 Zünglein an der Waage Besiegelt das Schicksal von Abessa City Bronze 20 Rudelführer Habt alle fünf Gefährten in eurer Gemeinschaft Bronze 20 Fallobst Stürzt 20 Mal zu Tode Bronze 20 Bastler Modifiziert mindestens 20 Mal eine Waffe Bronze 20 Schlüsseldienst Knackt 100 Schlösser Bronze 20 Sammler Erhaltet 1.000 Elexit-Splitter Bronze 10 Pfennigfuchser Erhaltet 10.000 Elexit-Splitter Bronze 20 Geizhals Erhaltet 100.000 Elexit-Splitter Bronze 20 Auf und davon Fliegt das erste Mal mit einem Jetpack Bronze 10 Fotoalbum Sammelt alle 20 Bilder Bronze 10 Jäger Tötet mindestens 20 Monster Bronze 10 Geliebter Feind Tötet mindestens 20 Albs Bronze 10 Lumpenpack Tötet mindestens 20 Banditen Bronze 10 Ehrenbürger Spielt mindestens 80 Stunden lang ELEX Silber 20 Idealist Schließt 300 Missionen ab Silber 50 Krieger Tötet mindestens 300 Monster Silber 30 Maschine Beendet das Spiel mit einem Kälte-Wert von mindestens 90 Silber 20 Mensch Beendet das Spiel mit einem Kälte-Wert von höchstens 10 Silber 20 Fanatiker Tötet mindestens 1.000 Monster Gold 50 Koryphäe Erreicht Level 20 Gold 20 Visionär Schließt ELEX ab Gold 100 Platin Schaltet alle anderen Trophäen frei Platin -

Ihr seht schon, ihr müsst einiges an Arbeit und Zeit investieren, um alle Trophäen euer nennen zu können. Dafür habt ihr aber auch die Möglichkeit, alle Wege des Spiels und der Geschichte zu erkunden und gänzlich in der Postapokalypse aufzugehen.