Hier findet ihr alle 10 Trailer zu Dust 514:

Emotionaler This is EVE - Trailer

Was ist EVE Online? Diese Frage wollten die Entwickler von CCP beantworten und haben dazu ihre Community aufgerufen, Mitschnitte aus dem Spiel inklusive der TS-Gespräche einzusenden.



Und die Community hat mitgezogen und hunderte, nein tausende Videos eingesandt. Nach Bearbeitung durch das CCP Cinematic-Team ist dabei dieser Trailer herausgekommen, der vermutlich besser als jeder Rendertrailer für das Spiel spricht. Für alle EVE-Fans oder die, die es noch werden wollen, ein absolutes Muss!

Fight Your Own War

Der E3-Trailer zu Dust 514.

Open Beta Trailer

Dust 514 kombiniert die packende Action eines Shooters mit dem genialen Universum des Sci-Fi-MMOs EVE Online. Der Trailer zeigt, was euch in der Open Beta erwartet.

Entwicklertagebuch: Fahrzeuge Teil 2

Dust 514 ist ein Ego-Shooter für Konsolen, der Strategieelemente besitzt und hauptsächlich Kämpfe auf New Eden in den Mittelpunkt stellt. Das Interessante an Dust 514 aber ist, dass PC- und Konsolen-Spieler miteinander verbunden werden. Die Gefechte im Konsolen-Shooter werden direkten Einfluss auf EVE Online haben und politische Situationen darin beeinflussen. Die EVE Online-Spieler hingegen können etwa Söldner-Infanterie anwerben und sie mit Missionszielen versorgen.

Entwicklertagebuch: Fahrzeuge Teil 1

Dust 514 ist ein Ego-Shooter für Konsolen, der Strategieelemente besitzt und hauptsächlich Kämpfe auf New Eden in den Mittelpunkt stellt. Das Interessante an Dust 514 aber ist, dass PC- und Konsolen-Spieler miteinander verbunden werden. Die Gefechte im Konsolen-Shooter werden direkten Einfluss auf EVE Online haben und politische Situationen darin beeinflussen. Die EVE Online-Spieler hingegen können etwa Söldner-Infanterie anwerben und sie mit Missionszielen versorgen.

"Way of the Mercenary"-Trailer

In diesem Video erfahrt ihr die wichtigsten Details für den Überlebenskampf in der gefährlichen Welt von Dust 514.

E3 2012 Gameplay Trailer

Frisch aus der Beta von Dust 514 erreichte uns dieses Gameplay-Video.

E3 2011 Trailer

Trailer

Entwickler CCP wagt mit der Verknüpfung von EVE-Online und Dust 514 ein interessantes Experiment. Im Trialer seht ihr erste Bilder zur Sci-Fi Ballerei.

Eve Online wird ein Shooter. Hilmar Pétursson im Interview.

Erneut hat sich gamona das Mikro geschnappt und ahnungslose Mitarbeiter namhafter Spielehersteller vor die Kamera gezerrt. Dieses Mal hat es Hilmar Pétursson, Geschäftsführer von CCP, erwischt.