Dragon Quest 8 - Alle Rezepte für euren Alchemiekessel

Dragon Quest 8 hat eine große Auswahl an Rezepten. In Verbindung mit dem Alchemiekessel könnt ihr so zahlreiche Items craften, die euch bei eurem Abenteuer sehr nützlich sein werden. Damit ihr wisst, aus welchen Zutaten ihr welche Gegenstände bauen könnt und welche Rezepte überhaupt im Alchemiekessel realisierbar sind, haben wir für euch folgende Tabellen erstellt.

Die Rezepte bei Dragon Quest 8 haben wir in drei Kategorien unterteilt:

Auf dieser Seite bekommt ihr ausschließlich die Informationen zu der Zusammenstellung der Zutaten und welchen Alchemiekessel ihr für die jeweiligen Rezepte braucht. Sucht ihr zum Beispiel die beste Waffe, dann folgt dem Link zum entsprechenden Guide. Dort sind auch Items dieser Art aufgelistet, die nicht nur mit Rezepten und dem Alchemiekessel hergestellt werden.

Dragon Quest 8 – Alchemiekessel und Rezepte erklärt

Zunächst einmal eine kleine Erklärung der notwendigen Gegenstände. Spielt ihr nämlich Dragon Quest 8 zum ersten Mal und kennt diese Reihe gar nicht, werdet ihr euch sicherlich fragen, woher ihr einen Alchemiekessel überhaupt bekommt und was diese Rezepte eigentlich sind. Als erstes die Rezepte: Dabei handelt es sich um die richtige Zusammensetzung von Zutaten, wobei diese Zutaten ausgewählte Items im Spiel darstellen. Ganz unkompliziert also: Ein einfacher Schild kann in Kombination mit einem anderen Item zu einem wesentlich besseren Schild werden.

So bekommt ihr den Super-Alchemiekessel: Hierfür müsst ihr die Dragovianer Prüfung abschließen. Erst wenn ihr den Drachen getötet habt, könnt ihr euren Alchemiekessel auf das Maximum verbessern.

Bei dem Alchemiekessel müsst ihr unterscheiden: Recht schnell im Spiel (wenn ihr Jessica rekrutiert), erhaltet ihr den Standard-Alchemiekessel. Dieser kann zwei Zutaten zu einem neuen Item vereinen. Später, im zweiten Kapitel, begegnet ihr König Trode. Spielt die Story weiter und ihr werdet einen verbesserten Alchemiekessel erhalten. Dieser ermöglicht es euch, Rezepte, die aus drei Zutaten bestehen, zu craften. Der beste Alchemy Pot (engl.) ist der Super-Alchemiekessel. Dieser erlaubt es euch in sehr schneller Geschwindigkeit zu craften. Schmeißt die Zutaten für die Alchemierezepte zusammen und schon ist das Ergebnis fertig.

Rezepte für Rüstungen und weitere Ausrüstung

Die nachfolgende Tabelle zeigt euch alle Rezepte für Rüstungen bei Dragon Quest 8. Weiter unten findet ihr auch die Rezepte für Helme und weitere Ausrüstungen wie Ringe und Talismane. Seht ihr ein Rezept, das nur zwei Zutaten benötigt, reicht dafür auch ein einfacher Alchemiekessel. Alle Items, die ihr aus drei Zutaten basteln müsst, können ausschließlich mit dem verbesserten Kessel hergestellt werden.

Rezepte für Ausrüstung Rezepte Zutaten Rüstungen Banditenrüstung •Banditenbastrock

•Schwere Rüstung

•Banditenaxt Bronzeharnisch •Kettenpanzer

•Bronzeschild Drachenpanzer •Silberpanzer

•Drachenschuppe

•Drachenschuppe Dunkle Robe •Mantel des Meidens

•Teufelsschwanz Eisenkürass •Eisenschild

•Eisenschild Engelsrobe •Fließendes Kleid

•Zauberrock Fellponcho •Magische Tierhaut

•Magische Tierhaut Göttliches Bustier •Gefährliches Bustier

•Schimmerndes Kleid Häschenkostüm •Seidenbustier

•Häschenschwanz Kettenpanzer •Reisegewand

•Kettenpeitsche Kurze Hose •Banditen-Bastrock

•Kopftuch Lederharnisch •Reisegewand

•Magische Tierhaut Lederkleid •Tänzerinnenkostüm

•Magische Tierhaut Lederrock •Lederpeitsche

•Kopftuch Lederrock •Kurze Hose

•Magische Tierhaut Metallkönigrüstung •Flüssigmetallrüstung

•Schleimkrone

•Orichalcum Platinpanzer •Zombiepanzer

•Heiligenasche Prinzessinnenrobe •Engelsrobe

•Goldener Gebetskranz

•Schimmerndes Kleid Purpurrobe •Robe des Weisen

•Zauberwasser

•Brandkraut Reisegewand •Einfaches Gewand

•Einfaches Gewand Riesenrüstung •Banditenpanzer

•Mächtige Armschiene

•Mächtige Armschiene Robe der Ruhe •Mantel des Meidens

•Kurze Hose Robe der Weisen •Zauberrobe

•Gelehrtenkappe Schimmerndes Kleid •Glitzerkleid

•Schutzrubin

•Goldarmschiene Schuppenpanzer •Lederharnisch

•Drachenschuppe Silberkürass •Eisenkürass

•Silberplatte

•Silberplatte Spiegelrüstung •Silberpanzer

•Spiegelschild

•Spiegelschild Stachelrüstung •Zauberrüstung

•Klingenbumerang Tänzerpanzer •Silberpanzer

•Tänzerinnenkostüm Templeruniform •Reisegewand

•Templerschild Zauberrock •Banditen-Bastrock

•Zauberhut

•Zauberstreitkolben Zauberrüstung •Ritterrüstung

•Gebetsring

•Schutzrubin Zombiepanzer •Silberpanzer

•Zombiespalter Zombiepanzer •Platinpanzer

•Teufelsschwanz Schilde Bronzeschild •Lederschild

•Bronzemesser Drachenschild •Stahlschild

•Drachenschuppe

•Drachenschuppe Eisschild •Zauberschild

•Eiszapfendolch Flammenschild •Zauberschild

•Flammenumhang Heiligenschild •Spiegelschild

•Weißer Schild

•Weihwasser Kraftschild •Zauberschild

•Stärkering

•Frischer Käse Lederschild •Topfdeckel

•Magische Tierhaut Metallkönigschild •Schild des Ruins

•Heiligenasche

•Orichalcum Schild des Ruins •Metallkönigschild

•Taufelsschwanz Schuppenschild •Lederschild

•Drachenschuppe Silberschild •Spiegelschild

•Desmodium-Essenz

•Zauberwasser Templerschild •Eisenschild

•Templeruniform Thanatosschild •Göttinnenschild

•Heiligenasche Weißer Schild •Eisenschild

•Silberplatte Weißer Schild •Leichter Schild

•Frische Milch

•Frische Milch Zauberschild •Stahlschild

•Gebetsring

•Schutzrubin Helme Bronzehelm •Stein-Schutzhelm

•Bronzemesser

•Bronzemesser Bullenhelm •Mythrilhelm

•Heiligenasche Denkkappe •Gelehrtenkappe

•Eisen-Kopfschutz Faschingshut •Federkappe

•Erhebende Schuhe Federkappe •Lederkappe

•Chimärenflügel Fellmütze •Federkappe

•Fellponcho Gelehrtenkappe •Zauberhut

•Gelehrtenbrille Goldtiara •Denkkappe

•Silbertiara Hadeshelm •Mythrilhelm

•Teufelsschwanz Häschenohren •Haarband

•Häschenschwanz Hermeshut •Federkappe

•Merkurkopftuch Merkurkopftuch •Kopftuch

•Flinkheitsring Mythrilhelm •Hadeshelm

•Heiligenasche Phantommaske •Eisen-Kopfschutz

•Dunkle Robe Schädelhelm •Sonnenkrone

•Teufelsschwanz Silbertiara •Korallen-Haarnadel

•Silberplatte Sonnenkrone •Schädelhelm

•Heiligenasche Spitzhut •Lederkappe

•Eisennagel Stein-Schutzhelm •Steinaxt

•Spitzhut Turban •Kopftuch

•Kopftuch Weitere Asrüstung Catholiconring •Vollmondring

•Ring der Wahrheit

•Ring der Immunität Erhebende Schuhe •Netzstrümpfe

•Faschingshut Flinkheitsring •Gebetsring

•Flinkheitssamen Gebetsring •Goldring

•Magiesamen Gelehrtenbrille •Ring des Erwachens

•Ring der Klarheit

•Heiligenasche Genesungsring •Gebetsring

•Lebenssamen Göttinnenring •Genesungsring

•Orichalcum Heiliger Talisman •Tattoo

•Weihwasser

•Goldener Gebetskranz Hexenring •Schädelring

•Heiligenasche

•Heiligenasche Lebensarmschiene •Genesungsring

•Goldarmschiene Mächtige Armschiene •Stärkering

•Titangürtel Meteorarmschiene •Flinkheitsring

•Flinkheitsring

•Orichalcum Ring der Immunität •Goldring

•Giftnadel Ring der Klarheit •Goldring

•Chaosflorett Ring der Wahrheit •Goldring

•Sandstrumspeer Ring des Erwachens •Goldring

•Traumklinge Schädelring •Hexenring

•Teufelsschwanz Schutzrubin •Gebetsring

•Ausdauersamen Stärkering •Gebetsring

•Stärkesamen Titangürtel •Lederrock

•Stärkering Vollmondring •Goldring

•Giftmottenmesser

Rezepte für Waffen

Viele eurer Kriegswerkzeuge könnt ihr zwar finden oder kaufen, allerdings gibt es ebenfalls viele, die ihr craften müsst. Da es am Anfang reicht, die erst besten Items dieser Kategorie zu nutzen, werdet ihr erst im Verlauf des Spiels nach besseren Rezepten Ausschau halten. Nachfolgend haben wir sie alle aufgelistet. Nach wie vor gilt: zwei Zutaten benötigen einen einfachen Alchemiekessel und drei den verbesserten.

Rezepte für Waffen Name Zutaten Schwerter Chaosflorett •Heiliges Silberflorett

•Teufelschwanz

•Fledermausflügel Drachentöter •Drachenspalter

•Mächtige Armschiene Dragovianerkronklinge •Flüssigmetallschwert

•Dragovianerschwert Flüssigmetallschwert •Rostiges Schwert

•Schleimkrone

•Orichalcum Frostklinge •Bastardschwert

•Eiszapfendolch

•Frostiger Käse Heiliges Silberflorett •Templerschwert

•Heiliger Talisman Kupferschwert •Bronzemesser

•Bronzemesser Merkurflorett •Chaosflorett

•Merkurkopftuch

•Merkurkopftuch Rostiges Schwert •Flüssigmetallschwert

•Mystische Mixtur

•Kuhfladen Shamsir des Lichts •Runenstab

•Leichter Schild

•Schimmerndes Kleid Über-Falkenklinge •Falkenklinge

•Meteorarmschiene Über-Wunderschwert •Wunderschwert

•Lebensarmschiene Über-Zwiespaltklinge •Zwiespaltklinge

•Heiligenasche

•Heiligenasche Zombietöter •Zombiespalter

•Heiliger Talisman Zwiespaltklinge •Über-Zwiespaltklinge

•Teufelschwanz Speere Dämonenspeer •Kampfgabel

•Giftnadel

•Teufelsschwanz Eisenlanze •Zypressenstock

•Dolch Heilige Lanze •Langspeer

•Goldener Gebetskranz Langspeer •Zypressenstock

•Zypressenstock

•Eisenlanze Sandsturmspeer •Partisane

•Heiligenasche Bumerange Flammenbumerang •Schwalbenbumerang

•Flammenschild Metallflügelbumerang •Schneidenbumerang

•Metallkönigspeer Schneidenbumerang •Klingenbumerang

•Fledermausflügel

•Stahlsense Verstärkter Bumerang •Bumerang

•Eisennagel Äxte Banditenaxt •Kampfaxt

•Diebesschlüssel Eisenaxt •Bauernsense

•Bauernsense Goldaxt •Eisenaxt

•Goldklumpen Königsaxt •Goldaxt

•Schleimkrone Mondaxt •Goldaxt

•Mondsegen Steinaxt •Stein-Schutzhelm

•Zypressenstock Hämmer und Keulen Eisenhammer •Riesenhammer

•Eisenhelm

•Eisenhelm Megatonnen-Hammer •Über-Kriegshammer

•Axt des Eroberers

•Orichalcum Über-Kriegshammer •Kriegshammer

•Mächtige Armschiene Sensen Höllensense •Stahlsense

•Giftmottenmesser

•Hadeshelm Messer Falkenmesser •Schleimohrringe

•Tattoo

•Flinkheitsring Koboldmesser •Meucheldolch

•Teufelsschwanz Meucheldolch •Adlerdolch

•Giftnadel Peitschen Dämonenpeitsche •Geißel

•Teufelsschwanz Drachenpeitsche •Schlangenpeitsche

•Drachenschuppe

•Drachenschuppe Geißel •Dämonenpeitsche

•Heiligenasche Lederpeitsche •Teufelsschwanz

•Heiligenasche Schlangenpeitsche •Lederpeitsche

•Schuppenschild Stäbe Magmastab •Zaubererstab

•Felsenbomben-Splitter Stab der Antimagie •Zaubererstab

•Runenstab Stab der Belebung •Runestab

•Lebensarmschiene

•Yggdrasil-Blatt Bögen Amorbogen •Jägerbogen

•Strumpfband Chironbogen •Amorbogen

•Kraftschild Jägerbogen •Kurzbogen

•Kettenpeitsche Jägerbogen •Zypressenstock

•Zypressenstock

•Stärkering Odinbogen •Chironbogen

•Amorbogen

•Langbogen

Weitere Rezepte

Zum Schluss listen wir euch Rezepte für weitere Gegenstände auf. Darunter findet ihr die Zusammensetzungen für die Chimärenflügel, das Allheilmittel, das Weihwasser oder für die Mystische Mixtur. Solche Items werdet ihr im Verlauf des Spiels oft brauchen, also schnappt euch euren Kessel und ran an die Alchemierezepte.