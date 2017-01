Dragon Quest 8 - 7 Steine der Weisen: Fundorte aller Kugeln

Bei Dragon Quest 8 werdet ihr zum Ende des Spiels auf die Suche nach sieben magischen Kugeln geschickt, auch Steine der Weisen genannt. Diese gibt es in den Farben Purpur, Blau, Gold, Gelb, Grün, Rot und Silber. Damit ihr die sieben Weisen auf eure Seite ziehen könnt, zeigen wir euch alle Fundorte der Steine bzw. der Kugeln der Weisen.

Eins vorweg: Dieser Artikel wird euch spoilern, also Finger weg, falls ihr Dragon Quest 8 spielt, aber noch nie von den sieben Weisen und ihren Kugeln gehört habt. Diese Steine werden euch erst viel später im Spiel interessieren. Das Video oben zeigt euch übrigens die Fundorte der Steine der Weisen in bewegten Bildern.

Dragon Quest 8 – Steine der Weisen finden

Rhapthorne ist ein mächtiger Gegner und das, was ihn besonders grauenerregend macht, ist sein Schild. An diesem kann man nämlich nicht einfach so vorbeikommen, nicht einmal mit der besten Waffe. Aus diesem Grund wird euer Held auf die Suche nach den sieben Weisen geschickt. Mit ihrer Hilfe lässt sich der Schild nämlich durchdringen. Die sieben Weisen sind in Form von magischen Kugeln zurückgekehrt, da sie bereits ahnten, dass ihr Hilfe gegen den Fürsten der Finsternis brauchen werdet.

Die Kugeln sind auf der ganzen Welt verstreut und ihr habt lediglich eure Flöte, um sie zu finden. Nun wollt ihr vermutlich nicht durch alle Gebiete laufen und in die Flöte blasen, in der Hoffnung dass endlich ein Echo ertönt. Deshalb haben wir für euch das Video oben herausgesucht und beschreiben nachfolgend kurz in der Liste, zu welchen Fundorten ihr euch begeben müsst, um bei Dragon Quest 8 alle Kugeln, bzw. Steine der Weisen zu finden.

Bringt die Orbs jetzt zurück zum Vogel und schon geht es weiter in der Story.