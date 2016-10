Dragon Quest: Builders - Tipps und Tricks zum Bauen, Sammeln und mehr

In Dragon Quest: Builders können euch einige Tipps und Tricks für den Einstieg dabei helfen, euch schnell in dem neuen Alefgard zurechtzufinden. In unserem Guide versorgen wir euch mit Tipps zum Bauen und auch einige allgemeine Hinweise, die euch auf den Reisen helfen werden.

Dragon Quest: Builders - Tipps: So bekommt ihr den Schutzwall Ein weiteres Video

Der wichtigste der Tipps, den ihr vor Beginn von Dragon Quest Builders verinnerlichen müsst, ist die Tatsache, dass ihr nicht im Kampf levelt. Das bedeutet, eurer Waffen helfen euch vielleicht beim Überleben und während der Angriffe auf eure Siedlung, aber in der Stufe steigt ihr lediglich dann auf, wenn eure Siedlung wächst. Euer Charakter hat auch keine Stufe, wie ihr es gewohnt seid, sondern lediglich eure Siedlung.

Dragon Quest Builders – Tipps zum Bauen

Das Wichtigste bei Dragon Quest Builders ist das Bauen. Es ist eure Aufgabe, den Menschen ihre Kreativität zurückzubringen und sie lehren wieder selbst bauen zu können. Deshalb haben wir die folgenden Tipps zum Bauen gleich am Anfang unseres Einsteiger-Guides platziert. Neben den folgenden Tipps wollen wir euch noch einen wesentlichen Hinweis mitgeben: Lasst euch nicht von den Bauplänen in eurer Kreativität einschränken. Auch ohne werdet ihr viele unterschiedliche Räume bauen können.

Beachtet beim Bauen die Grenzen eurer Siedlung . Ihr erkennt sie an der erleuchteten Fläche. Baut ihr außerhalb, so gelten die Räume nicht als dazugehörig. Zudem hört ihr auch immer einen Klang, der euch anzeigt, dass ihr die Siedlung verlasst und die Musik ist in der Welt außerhalb auch anders.

. Ihr erkennt sie an der erleuchteten Fläche. Baut ihr außerhalb, so gelten die Räume nicht als dazugehörig. Zudem hört ihr auch immer einen Klang, der euch anzeigt, dass ihr die Siedlung verlasst und die Musik ist in der Welt außerhalb auch anders. Manche Baumaterialien könnt ihr ausschließlich von Monstern bekommen. Nachts werdet ihr einige Monster mehr draußen antreffen. Scheut also nicht davor, mal eine Nacht nicht zu schlafen und stattdessen farmen zu gehen.

könnt ihr ausschließlich von bekommen. Nachts werdet ihr einige Monster mehr draußen antreffen. Scheut also nicht davor, mal eine Nacht nicht zu schlafen und stattdessen farmen zu gehen. Die Dekoration hat bei Dragon Quest Builders einen besonders hohen Stellenwert, daher einer der wichtigsten Tipps: Dekoriert eure Räume ausgiebig, denn dadurch macht ihr richtig viele Punkte und euer Dorf kann schneller die nächste Stufe erreichen.

Tipps für unterwegs

Bei Dragon Quest Builders werdet ihr eure Zeit nicht ausschließlich in eurer Siedlung verbringen. Wollt ihr das Dorf ausbauen, braucht ihr Materialien und neue Werkstoffe, aus denen ihr bessere Waffen und Werkzeuge herstellen könnt. Die folgenden Tipps zeigen euch, worauf ihr besonders beim Einstieg in die Abenteuer achten solltet.

Einer der wichtigsten Tipps für unterwegs ist die Reisetruhe . Bevor ihr euch auf lange Reisen begebt, solltet ihr die Missionen so weit gespielt haben, bis ihr die Reisetruhe freigeschaltet habt. Das dauert glücklicherweise nicht langer, ist aber unerlässlich, denn hier könnt ihr wesentlich mehr verstauen als in eurem Inventar.



Dragon Quest: Builders - Tipps und Tricks zum Bauen, Sammeln und mehr Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden 4 Bilder Der wichtigste der Tipps bei Dragon Queast Builders: Holt euch schnell diese Reisetruhe. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

. Bevor ihr euch auf lange Reisen begebt, solltet ihr die Missionen so weit gespielt haben, bis ihr die Reisetruhe freigeschaltet habt. Das dauert glücklicherweise nicht langer, ist aber unerlässlich, denn hier könnt ihr wesentlich mehr verstauen als in eurem Inventar. Wollt ihr auf die Items innerhalb eurer Reisetruhe zugreifen, dann müsst ihr das Menü öffnen und auf Gegenstände klicken. Dort habt ihr zwei Reiter, innerhalb derer ihr alle Items sammeln könnt, die ihr auf Reisen findet.

klicken. Dort habt ihr zwei Reiter, innerhalb derer ihr alle Items sammeln könnt, die ihr auf Reisen findet. Wenn ihr die Welt von Alefgard erkundet, solltet ihr immer eine Ersatzwaffe, Ersatzrüstung und mehrere Hämmer mitnehmen. Zudem schadet es nicht, eine Tür, Fackel und Strohmatratze dabei zu haben, damit ihr mit Anbruch der Nacht eine Unterkunft bauen könnt. Diese zusätzlichen Items solltet ihr in eurer Reisetruhe lagern, damit sie euch keinen Platz im Inventar wegnehmen.

mitnehmen. Zudem schadet es nicht, eine dabei zu haben, damit ihr mit Anbruch der Nacht eine Unterkunft bauen könnt. Diese zusätzlichen Items solltet ihr in eurer lagern, damit sie euch keinen Platz im Inventar wegnehmen. Alternativ könnt ihr auch einen Steinmetztisch für unterwegs anfertigen und in eurer Reisetruhe lagern. So braucht ihr euch nur noch um die entsprechenden Materialien kümmern, wenn ihr etwas bauen wollt.



Dragon Quest: Builders - Tipps und Tricks zum Bauen, Sammeln und mehr Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/5 Bild 2/6 1/6 Mit dem Steinmetztisch könnt ihr alles, was ihr freigeschaltet habt, bauen. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

für unterwegs anfertigen und in eurer Reisetruhe lagern. So braucht ihr euch nur noch um die entsprechenden Materialien kümmern, wenn ihr etwas bauen wollt. Legt in die Reisetruhe oder in euer Inventar ausreichend Nahrung , damit ihr unterwegs nicht verhungert. Ist eure Nahrungsleiste leer, verliert ihr schnell Lebensenergie . Sterbt ihr, dann lasst ihr einen Teil eurer Ausrüstung fallen. Diese müsst ihr dann am Ort eures Todes wieder einsammeln. Riskiert es lieber nicht.

, damit ihr unterwegs nicht verhungert. Ist eure Nahrungsleiste leer, verliert ihr schnell . Sterbt ihr, dann lasst ihr einen Teil eurer Ausrüstung fallen. Diese müsst ihr dann am Ort eures Todes wieder einsammeln. Riskiert es lieber nicht. Wenn ihr doch mal feststellen solltet, dass ihr schnellstens zurück zur Siedlung kehren müsst, dann nutzt die Chimärenflügel. Diese bekommt ihr früh im Verlauf der Missionen. Die Federn, die ihr dafür braucht, erhaltet ihr allerdings nur von Chimären. Diese Monster sind nicht überall zu finden. Seht ihr welche, dann schnappt sie euch und sammelt alle Federn, die ihr finden könnt.

Allgemeine Tipps zu Dragon Quest Builders

Nachfolgend wollen wir euch noch ein paar allgemeine Tipps zu Dragon Quest Builders mitgeben. Habt ihr weitere Ideen, mit denen ihr uns und unseren Lesern helfen könnt, dann hinterlasst sie gerne in den Kommentaren.