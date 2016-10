Der Online-Modus von Dragon Quest: Builders muss zuerst freigeschaltet werden und dann könnt ihr die Online-Funktionen nutzen. Diese erlauben es euch, eure Bauwerke mit euren Freunden zu teilen. Zudem ist es euch möglich, die Bauten anderer herunterzuladen. In unserem Artikel beschreiben wir, was ihr tun müsst, um den Terra Incognita von Dragon Quest Builders herunterzuladen.

Ein richtiger Multiplayer-Modus ist Terra Incognita leider nicht. Die obere Video-Anleitung stellt euch den Online-Modus genauer vor. Worum es sich dabei handelt und wie ihr es freischalten könnt, beschreiben wir euch aber nachfolgend genauer. Der Online-Modus von Dragon Quest Builders ist nämlich nicht von Anfang an verfügbar. Viele Spieler haben schon befürchtet, dass Terra Incognita wegen eines Fehlers nicht im Spiel enthalten ist – So ist es nicht.

Dragon Quest Builders – Online-Modus freischalten

Eigentlich ist es recht einfach, die Online-Funktionen freizuschalten. Spielt das erste Kapitel durch, tötet den Golem, euren ersten Endgegner, und plötzlich ploppt im Hauptmenü des Spiels das zweite Kapitel und ein weiterer Modus auf – dieser heißt Terra Incognita – ein Multiplayer? Bisher leider nicht! Dennoch ist es euch möglich, Bauten für eure Freunde zu erstellen und zu teilen. Es ist zwar kein Ersatz für ein gemeinsames Bauen, aber dennoch eine nette Online-Funktion.

Terra Incognita: Das ist hier möglich

Ihr wacht in einer Welt auf, die weit weg von Alefgard liegt und deshalb nicht von Monstern bedroht wird. Das ist schon mal gut, denn ihr sollt hier bauen und nicht kämpfen. Die Modi hängen aber trotzdem zusammen, denn sobald ihr ein Gebiet in Alefgard von den Monstern befreit (Kapitel abschließen), werden weitere Inseln auf Terra Incognita freigeschaltet. In dem Online-Modus werden die Welten eurer Freunde und anderer Erbauer, mit der euren verbunden. Das solltet ihr über den Online-Modus wissen: