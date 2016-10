Dragon Quest: Builders - Schnell leveln mit den besten Räumen

Bei Dragon Quest: Builders geht es nicht darum, euren Charakter, sondern eure Siedlung schnell zu leveln. In unserem Artikel zeigen wir euch eine ganz einfache Möglichkeit, mit der ihr schon eure erste Siedlung schnell leveln werdet. Dieses Prinzip könnt ihr dann auf alle Kapitel bei Dragon Quest Builders übertragen – Baut einfach die besten Räume.

Dragon Quest: Builders - Tipps: So bekommt ihr den Schutzwall Ein weiteres Video

Die besten Räume sind die, welche euch viele Punkte bringen. So könnt ihr nämlich schnell leveln. Ihr könnt zwar auch eine Ebene nach unten und weitere nach oben bauen, allerdings habt ihr in eurem Dorf oder anderem vorgegebenen Bauprojekt flächenmäßig nicht so viel Platz. Damit ihr eure Siedlung schnell leveln könnt, braucht ihr also Räume, die euch viele Punkte bringen.

Dragon Quest Builders – Siedlung schnell leveln und die besten Räume bauen

In unseren Tipps und Tricks für den Einsteiger haben wir euch bereits verraten, dass Dekorationen sehr wichtig sind, um das Dorf schnell leveln zu können. Das bedeutet, dass ihr euch in jedem Kapitel auf die Suche nach besonderer Dekoration machen müsst. Gleich in dem ersten Cantlin-Kapitel werdet ihr eine große Burg finden. Diese könnt ihr einfach nicht verfehlen. Im Rahmen der Quest werdet ihr dorthin gelangen, damit ihr den Bauplan für einen Schutzwall bekommt. Folgt einfach dem Quest-Stern, um dorthin zu kommen. An dieser Stelle solltet ihr die Burg unbedingt betreten und euch alles Bunte herausholen, was ihr dort finden könnt. Darunter befinden sich

Lila Blöcke

Rote Blöcke und Blöcke mit Muster, die einen Teppich darstellen

Ein Thron

Ein Schminktisch

Hocker

Wappen-Banner und diverse Tücher an den Wänden

Besten Raum gestalten und Stadt schnell leveln

Habt ihr die Burg ausgenommen, so könnt ihr die Dekoration nutzen, um die besten Räume zu bauen und damit eure Stadt schnell leveln zu lassen. Auf diese Weise ist es uns gelungen, mit einem Raum 2680 Punkte zu bekommen. Schaut euch das Bild oben an, um genauer zu sehen, welche Items wir benutzt haben. Es liegt durchaus daran, dass die Dekoration aus der Burg besonders viele Punkte bringt. Ihr werdet in jedem Kapitel etwas Auffallendes finden, dass euch dabei Hilft, eure Bauprojekte schnell zu leveln. Haltet euch an die edelsten Dekorationen und ihr werdet das höchste Level schnell erreichen.