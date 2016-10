Dragon Quest: Builders - Golem: Ersten Endboss einfach besiegen

Das erste Kapitel von Dragon Quest: Builders endet mit dem Endboss Golem. Dabei handelt es sich um einen riesigen Steingolem, der euch und euer Dorf bedroht. In unserem Guide zu diesem Endgegner erklären wir euch, worauf ihr achten müsst und wie ihr den großen Golem bei Dragon Quest Builders einfach besiegt.

Neben dem Ablauf des Kampfes ist es zuvor wichtig, sich ordentlich auf den Golem vorzubereiten. Die Gegenstände, die euch im Kampf helfen werden, müssen zuerst gebaut und die dazugehörigen Materialien gefunden werden. Braucht ihr noch einige allgemeine Tipps zum Herstellen und Bauen, dann folgt dem Link zum Einsteiger-Guide. Nachfolgend bereiten wir euch auf den Kampf gegen den Golem vor und beschreiben euch, wie ihr euch in den verschiedenen Phasen des Kampfes gegen den ersten Endgegner von Dragon Quest Builders behaupten könnt.

Dragon Quest Builders – Vorbereitungen auf den Steingolem

Der erste Schritt zum Besiegen des Steingolems nach dem Cantlin-Kapitel ist das Herstellen vieler Knalliger Kugeln. Sobald ihr das grüne Portal gebaut und die Welt betreten habt, werdet ihr auch Zugang zu den steinernen Kugel-Monstern bekommen. Erfüllt die beiden Schritte in der Liste, um euch gut auf den Kampf gegen den Golem vorzubereiten.

Golem: Den ersten Endgegner besiegen

Es ist möglich, den kompletten Schaden vom Dorf fernzuhalten, sofern ihr den Kampf gegen den Steingolem richtig angeht. Besonders wichtig ist es, die Cantlin-Schilder nicht in eure Mauer mit einzubauen. Ihr müsst sie im richtigen Moment und an der richtigen Stelle absetzen. Habt ihr die Angriffe des Golems abgefangen, müsst ihr die Schilder wieder abbauen. Der Kampf gegen den Golem unterteilt sich in drei Phasen. Die Liste beschreibt sie euch und nennt euch Hinweise, die euch helfen werden, den Golem in jeder Phase zu besiegen.

Phase 1: In dieser Phase steht der Golem vor eurer Stadt und lädt seinen Angriff auf. Rennt sofort raus und stellt euch so vor ihn, dass ihr die geworfenen Steine abfangen könnt. Ihr müsst den Cantlin-Schild an der richtigen Stelle abstellen, sodass seine Steinbomben an diesem abprallen und euer Dorf verfehlen. Insgesamt müsst ihr drei solcher Angriffe abwehren. Hebt den Schild also schnell wieder auf und bereitet euch auf die nächste Attacke vor.

Der Golem wird in dieser Phase rasend und greift euch mit Wirbelattacken an. Auch hier müsst ihr euch mit den Cantlin-Schildern wehren. Setzt einen an der Stelle ab, an welcher ihr glaubt angegriffen zu werden. Kommt der Golem von einer anderen Seite an, habt ihr einen zweiten Schild zur Sicherheit im Gepäck. Knallt der erste Endgegner gegen den Schild, wird er zu Boden gehen und ihr könnt eine Knallige Kugel direkt unter seinen Körper legen. Beeilt euch aber, denn wenn ihr es nicht schafft, beginnt die zweite Phase von vorne. Phase 3: In der letzten Phase des Kampfes lässt der Golem viele Hämmerlinge spawnen. Hier ist eure Aufgabe einfach. Tötet alle Hämmerlinge und beendet damit die dritte Phase des Kampfes.

Weitere Hinweise zum Kampf gegen den Golem

Nach dem die dritte Phase abgeschlossen ist, geht der Kampf von vorne los und ihr müsst das Ganze erneut hinter euch bringen. Ihr habt den Golem erst dann besiegt, wenn ihr es schafft, insgesamt drei Bomben unter dem Endboss explodieren zu lassen. In der dritten Phase könnt ihr zwar gegen die Hämmerlinge mit euren Knalligen Kugeln kämpfen, aber passt auf, dass ihr eure Stadt nicht zerstört und eure Leute nicht tötet. Diese wachen zwar wieder auf, aber erst nach dem Kampf. Das heißt, sie können euch gegen den Golem nicht mehr unterstützen. Außerdem solltet ihr euch die kleinen Bomben eher für den Endgegner aufsparen.