Dragon Quest: Builders - Dach reparieren und Belohnung kassieren

Bei Dragon Quest: Builders müsst ihr ein Dach reparieren. Fragt ihr euch jetzt warum, dann geben wir euch nachfolgend die Antwort. Zudem zeigen wir euch, wo ihr dieses Dach finden werdet und wie ihr es reparieren könnt. In unserem Video seht ihr den Weg zum großen Haus mit einem unbeendeten Dach und wie ihr die Quest annehmen könnt.

Zunächst aber die Frage nach dem Warum: In Dragon Quest Builders müsst ihr Herausforderungen abschließen, um für den Online-Modus Terra Incognita Boni freizuschalten. Eine dieser Challanges ist eben diese. Ihr sollt also ein Dach reparieren. Wichtig wird dieses Thema aber erst im zweiten Kapitel. Im ersten müsst ihr euch anderen Aufgaben widmen, wie z.B. dem Töten von drei Drachen. Außerdem bekommt ihr für das Abschließen aller besonderen Missionen der Kapitel Trophäen.

Dragon Quest Builders – Das Dach finden

Damit ihr das Dach überhaupt reparieren könnt, müsst ihr zuerst das Haus mit den Löchern auf dem Haupt finden. Wir haben es zufällig beim Herumstöbern in der Welt entdeckt und wussten zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass es zu den speziellen Aufgaben in Rimuldar gehört. Das folgende Video zeigt euch unsere Odyssee. Wichtig ist, dass ihr das blaue Portal bereits erhalten habt. Geht hindurch und haltet euch westlich vom Portal aus. Am Ende des Videos seht ihr, wo ihr das Haus mit dem kaputten Dach finden werdet.



Dragon Quest: Builders - So werdet ihr das Dach finden

Das Dach reparieren

Damit ihr die Materialien bekommt, um das Dach reparieren zu können, müsst ihr die Quest starten. Auf der Terrasse des Hauses stehen zwei Truhen. Die eine davon könnt ihr öffnen und die andere nicht. Die erste Truhe birgt einen Zettel, der euch mit der Mission beauftragt, das Dach zu vervollständigen. Ihr bekommt dafür folgende Materialien:

2x Flachdach

10x Schrägdach

5x Dach-Außenecke

1x Dach-Innenecke

Was ihr jetzt tun müsst, ist ganz einfach. Lauft das Dach ab und schließt alle Löcher. Sobald ihr es fertiggebaut habt, wird die graue Kiste freigeschaltet und ihr könnt sie öffnen. Ein weiteres Stück Papier bedankt sich bei euch dafür, dass ihr das Dach repariert habt und belohnt euch mit den Bauanleitungen für die einzelnen Baustücke für ein Dach. Dadurch könnt ihr jetzt endlich in euren Siedlungen Dächer bauen. Das folgende Video zeigt euch, wie ihr das Dach repariert.