Dragon Quest: Builders - Blaue Blöcke finden und Harfe des Rückschlicks bauen

In Dragon Quest: Builders könnt ihr die Musik in 8-Bit-Melodien verwandeln. Dafür braucht ihr die Harfe des Rückschlicks. Damit ihr aber überhaupt den Bauplan für dieses magische Instrument findet, müsst ihr euch blaue Blöcke besorgen. Klingt alles komplizierter als es ist. Wir zeigen euch wie einfach es geht. Wollt ihr schon mal hören, wie der Sound sich verändert, dann schaut euch das folgende Video an.

Die Harfe des Rückschlicks könnt ihr erst zum Ende des dritten Kapitels, Kol & Galenholm, bauen. Das liegt daran, dass ihr die blauen Blöcke, die ihr braucht, um die Anleitung zu finden, im Verlauf der letzten Quests bekommt. Dennoch ist es wichtig, dass ihr euch dieser Aufgabe widmet, denn die Harfe des Rückschlicks gehört zu den Herausforderungen in diesem Kapitel.

Dragon Quest Builders – Blaue Blöcke finden

Barbarella und Stipe werden euch im dritten Kapitel von Dragon Quest Builders mit Aufgaben betrauen. Schließlich müsst ihr die Forschungen von Leo Gali beenden, um die ultimative Waffe bauen zu können. Folgt diesen Quests und ihr werdet auf die Suche nach einer Harfe geschickt. Dabei handelt es sich nicht um die Harfe des Rückschlicks. Es ist die Harfe von Leo Gali, die er sich so gerne zurückwünscht. Nachdem ihr das Instrument repariert habt, bringt ihr es zu dem verstorbenen Forscher und dieser wird euch als Dankeschön die Anleitung für blaue Blöcke überreichen. Damit ihr sie bauen könnt, braucht ihr

3x Eis

1x Kraftkristall

Stellt also unbedingt 15 blaue Blöcke her und nehmt sie mit auf eure Reise. Jetzt gehen wir die Anletung für die Harfe des Rückschlicks suchen.

Harfe des Rückschlicks – Anleitung finden

Mit 15 blauen Blöcken im Gepäck, geht es für euch jetzt durch das rote Portal. Ihr müsst eine Höhle finden, in der ihr im Boden ein Loch in Form eines Schleims seht. Vorsicht! Es gibt nicht nur eine solche Höhle in Kapitel 3. Aber nur in einer findet ihr die Anleitung für die Harfe des Rückschlicks. So findet ihr die richtige Höhle und darin den gesuchten Entwurf:

Vom roten Portal aus lauft geradeaus bis zum Schneemann .

. Beim Schneemann angekommen, müsst ihr in Richtung Norden laufen.

laufen. Geradezu seht ihr eine Höhle , die beleuchtet ist.



Hier seht ihr, wie die richtige Höhle bei uns aussieht.

, die beleuchtet ist. Geht hinein und füllt die Löcher im Boden mit den blauen Blöcken .

. Der Feuerspeier verschwindet und ihr könnt durch die Tür hindurch.

hindurch. Lauft den langen Weg entlang. Ihr könnt den richtigen Gang nicht verfehlen, da es der einzige ist, der euch tatsächlich weiter führt. Die anderen sind Sackgassen.

nicht verfehlen, da es der einzige ist, der euch tatsächlich weiter führt. Die anderen sind Sackgassen. Ihr kommt in einem Raum mit einer Schatzkiste an und in dieser befindet sich die Anleitung für die Harfe des Rückschlicks .

Kehrt nun wieder zu eurer Siedlung zurück und baut das Musikinstrument. Hierfür braucht ihr 5x Silber, das ihr spätestens, wenn ihr durch das grüne Portal durchlauft, sowieso bereits gefunden habt. Stellt ihr die Harfe auf und aktiviert sie, könnt ihr die Musik bei Dragon Quest Builders verändern.