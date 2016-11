Dragon Quest: Builders - Baupläne: Raum-Anleitungen und ihre Boni

Wollt ihr bei Dragon Quest: Builders die richtigen Boni für euch und eure Leute bekommen, müsst ihr die Baupläne für Räume richtig nutzen. Diese bringen euch nämlich diverse Boni und ihr könnt sie auch levelübergreifend bauen. Nachfolgend präsentieren wir euch alle Baupläne und Anleitungen, die wir für Räume gefunden haben und verraten euch ihre Boni.

Habt ihr schon bemerkt, dass ihr im Laufe eines Kapitels immer stärker werdet und mehr Schaden absorbieren könnt? Das liegt nicht nur daran, dass ihr bessere Materialien für Waffen und Rüstungen freischaltet, sondern auch bestimmte Boni durch das Bauen von Räumen nach Bauplänen bekommt. Sobald ihr einen Bauplan freischaltet oder bekommt, wird er manchmal auch in folgenden Kapitel nutzbar sein.

Dragon Quest Builders – Baupläne für Räume

Zu den wichtigsten Tipps bei Dragon Quest Builders gehört das überlegte Bauen von Räumen. Sobald ihr ein neues Kapitel startet, könnt ihr die Baupläne von den vorherigen Kapiteln dafür nutzen, sodass ihr schon am Anfang etwas Stärke gewinnt. Sicherlich klappt es nicht mit allen Raum-Anleitungen und nicht alle sind für ein anderes Kapitel nützlich. Dennoch gibt es einige, bei denen es funktioniert. Zudem gibt es unter den Herausforderungen eine, die ihr damit gut meistern werdet: Das Ausbauen der Siedlung auf Level 5.

Beachtet dabei aber, dass es Items gibt, die nicht in jedem Level vorhanden sind. Diese sind aber nötig, um bestimmte Räume zu bauen. Wählt also die Baupläne, die Gegenstände benötigen, welche sicherlich in jedem Kapitel vorhanden sind. Bei manchen Raum-Anleitungen steht die Lichtquelle nicht dabei. Solltet ihr also feststellen, dass der Plan so nicht funktioniert, dann fügt dem Raum einfach Licht (und eine Tür) hinzu. Die folgende Tabelle zeigt euch Baupläne für Räume, welche Boni sie bringen und wie viele Punkte sie für das Level der Siedlung liefern.



Räume Baupläne und Anleitungen Boni Level-Punkte Simples Schlafzimmer •2x Strohmatratze

•1x Lichtquelle Erhöht das LP-Maximum von Bewohnern um 10%. 100 Armselige Absteige •4x Strohmatratze

•1x Lichtquelle

•1x Herbergsschild Erhöht das LP-Maximum von Bewohnern um 15%. 200 Schickes Schlafzimmer •2x Luxus-Bett

•1x Lichtquelle Erhöht das LP-Maximum von Bewohnern um 15%. 250 Kraftprotz-Kemenate •2x Bett

•1x Damenporträt

•1x Lichtquelle Erhöht das LP-Maximum von Bewohnern um 20%. 250 Kärgliche Küche •1x Kochfeuer

•1x Truhe Bewohner bereiten Nahrung zu und legen sie in die Truhe. 150 Speisesaal •1x Kochfeuer

•1x Truhe

•2x Tisch

•4x Stuhl

•1x Deko-Lebensmittel Bewohner bereiten Nahrung zu und legen sie in die Truhe. Die Sättigung sinkt nicht, wenn ihr in der Siedlung seid. 300 Grillküche •1x Ziegelgrill

•1xTruhe Bewohner bereiten Nahrung zu und legen sie in die Truhe. 500 Schankstube Zum Hornochsen •1x Ziegelgrill

•1x Truhe

•1x Bierfass

•1x Theke

•4x Stuhl

•1x Deko-Lebensmittel Bewohner bereiten Nahrung zu und legen sie in die Truhe. Die Sättigung sinkt nicht, wenn ihr in der Siedlung seid. 1.000 Esszimmer •1x Kochfeuer

•1x Kleiner Holztisch

•1x Truhe

•2x Bequemer Schemel Bewohner bereiten Nahrung zu und legen sie in die Truhe. 200 Ankleideraum •1x Steinschrank

•2x Stuhl

•1x Lichtquelle Bewohner wechseln die Kleidung. 300 Rüstkammer •1x Steinschrank

•2x Stuhl

•1x Lichtquelle

•1x Zierschwerter

•1x Zierrüstung Bewohner wechseln die Kleidung und legen stärkere Waffen an. 500 Nähzimmer •1x Spinnrad

•2x Bequemer Schemel

•1x Lichtquelle Bewohner wechseln die Kleidung. 300 Badestube •12x Thermalwasserblock

•1x Lichtquelle Keine Wirkung 100 Kol-Badestube •12x Thermalwasserblock

•1x Lichtquelle

•3x Handtuchhalter

•2x Waschzuber Bwohner wechseln die Kleidung. 200 Kraftprotz-Badestube •12x Thermalwasserblock

•1x Lichtquelle

•3x Handtuchhalter

•2x Waschzuber

•2x Zierschwerter

•1x Waffenladenschild Bewohner wechseln die Kleidung und legen stärkere Waffen an. 600 Heilbad der Hela •12x Thermalwasserblock

•1x Lichtquelle

•3x Handtuchhalter

•2x Waschzuber

•2x Zierschwerter

•1x Hammer-der-Hela-Schild Bewohner wechseln die Kleidung und legen magische Waffen an. 1.000 Steinwerkstatt •1x Steinmetztisch

•1x Truhe

•1x Lichtquelle Bewohner bauen Einrichtung und Materiallien und legen sie in die Truhe. 200 Schmelzerstube •1x Schürfsieb

•1x Truhe

•1x Lichtquelle Bewohner bauen Einrichtung und legen sie in die Truhe. 200 Steinmetz-Studio •1x Schürfsieb

•1x Truhe

•1x Luxus-Lichtquelle

•1x Ledersack

•1x Ladenschild Bewohner bauen Einrichtung und legen sie in die Truhe. Verbessert die Haltbarkeit von Ausrüstung geringfügig. 500 Steinmetzschmiede •1x Steinmetztisch

•1x Truhe

•1x Lichtquelle

•1x Schmiedestation Bewohner bauen Einrichtung und Materiallien und legen sie in die Truhe. 300 Schürferschmiede •1x Schürfsieb

•1x Truhe

•1x Lichtquelle

•1x Schmiedestation Bewohner bauen Einrichtung und legen sie in die Truhe. 300 Schmied-Studio •1x Steinmetztisch

•1x Truhe

•1x Luxus-Lichtquelle

•1x Schmiedestation

•1x Ledersack

•1x Ladenschild Bewohner bauen Einrichtung und legen sie in die Truhe. Verbessert die Haltbarkeit von Ausrüstung geringfügig. 700 Kräuterküche •1x Kräuterkessel

•1x Truhe

•2x Topf

•1x Tisch

•1x Lichtquelle Bewohner fertigen Medizin an und legen sie in die Truhe. Verstärkt die Wirkung von Heilungsgegenständen um 25%. 200 Schweißerstube •1x Schweißertisch

•1x Truhe

•4x Bücherregal

•1x Buch

•1x Tisch

•1x Luxus-Lichtquelle Bwewohner bauen Krimskrams und legen ihn in die Truhe. 500 Privates Schlafzimmer •1x Bewohnerschild

•1x Topf

•1x Bett

•1x Lichtquelle Kann einem Bewohner als Privatzimmer zugeteilt werden. 200 Stilsicheres Schlafzimmer •1x Bewohnerschild

•1x Topf

•1x Luxus-Bett

•1x Luxus-Lichtquelle

•1x Stuhl Kann einem Bewohner als Privatzimmer zugeteilt werden. 300 Botanischer Garten •1x Holzbank

•10x Blume

•5x Pflanze

•1x Lichtquelle Erhöht die Anzahl der automatisch wiederhergestellten LP um 1. 200 Rasengarten •1x Holzbank

•5x Pflanze

•1x Lichtquelle Keine Wirkung. 100 Blumengarten •1x Holzbank

•5x Blume

•1x Lichtquelle Keine Wirkung. 100 Bibliothek •1x Holzbank

•4x Bücherregal

•2x Buch

•1x Tisch

•1x Lichtquelle Erhöht die Anzahl der automatisch wiederhergestellten LP um 1. 300 Schatzraum •1x Schatztruhe

•1x Lichtquelle Keine Wirkung. 100 Krankenzimmer •2x Einfaches Bett

•1x Kleiner Holztisch

•1x Topfpflanze

•1x Waschzuber

•1x Lichtquelle Hiermit können Patienten behandelt werden. 300 Krankenstube •4x Einfaches Bett

•1x Kleiner Holztisch

•1x Topfpflanze

•1x Waschzuber

•1x Lichtquelle Hiermit können Patienten behandelt werden. 400 Kammer des Kühlen Nasses •10x Wasserblock

•1x Truhe

•1x Waschzuber

•2x Topf

•1x Bequemer Schemel

•1x Lichtquelle Bewohner bauen Gegenstände, die mit Wasser zu tun haben, und legen sie in die Truhe. 200 Saal der Säuberung •10x Wasserblock

•1x Filterbrunnen

•1x Truhe

•1x Waschzuber

•1x Bequemer Schemel

•1x Lichtquelle Bewohner bauen Gegenstände, die mit Wasser zu tun haben, und legen sie in die Truhe. 300 Teleportarium •1x Teleportal

•1x Lichtquelle Keine Wirkung. 100 Doppel-Teleportarium •2x Teleportal

•1x Lichtquelle Keine Wirkung. 200 Dreier-Teleportarium •3x Teleportal

•1x Lichtquelle Keine Wirkung. 300 Cantlin-Garten •1x Holzbank

•10x Blume

•5x Pflanze

•8x Wasserblock

•1xPflaumbeerbaum

•1x Feuerschale Erhöht die Anzahl der automatisch wiederhergestellten LP um 2. 3.000

Sobald wir neue Raum-Anleitungen gefunden haben, werden wir sie der Tabelle hinzufügen. Habt ihr weitere Beispiele für Baupläne, dann hinterlasst sie uns und unseren Lesern gerne in den Kommentaren. Übrigens, ein Tipp von mir: In jedem Kapitel baue ich zuerst eine Küche, damit die Bewohner schon mal Essen zubereiten. Das wird euch besonders in „Kol & Galenholm“ helfen.