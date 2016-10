Dragon Quest: Builders - Alle Trophäen und Freischaltbedingungen

In dem Sandbox-Rollenspiel Dragon Quest: Builders steht ihr von den Toten auf, um der Menschheit dabei zu helfen, ihre Kreativität zurückzugewinnen. Dabei erlebt ihr spannende Abenteuer und beweist selbst, wie kreativ ihr seid, indem ihr Baupläne verwirklicht. Aber es lauern auch Gefahren und ihr müsst den Monstermanscher spielen, wobei ihr viele Feinde erledigt. Bei all diesen Aktionen könnt ihr überdies nebenbei auch noch Trophäen einsammeln. Welche Trophäen und Erfolge ihr bei Dragon Quest Builders freischalten könnt und vor allem wie, erfahrt ihr in diesem Text.

Die Medien spekulierten anfangs, dass Dragon Quest Builders eine Dragon Quest-Version von Minecraft wären. Wenn wir ehrlich sind, dann ähnelt Dragon Quest Builders tatsächlich ein wenig dem populären Bauspiel. Auf dem Cover hält der Spieler einen Baublock in der Hand und im Spiel direkt müsst ihr Räume bauen, ihr habt ebenfalls eine Gesundheitsleiste und müsst Essen sowie gegen Monster kämpfen. Doch Dragon Quest Builders ist ein eigenständiges Spiel, das von Square Enix entwickelt und auch veröffentlicht wurde. In Japan erschien das Sandbox-Spiel bereits im Januar 2016, während es in Europa erst im Oktober 2016 erscheint.

Dragon Quest Builders – Alle Trophäen inklusive Freischaltbedingungen in der Übersicht

Ebenso, wie im originalen Dragon Quest spielt das Abenteuer wieder in der Welt, die sich Alefgard nennt. Hier besucht ihr die verschiedenen Gebiete, in denen diverse Herausforderungen auf euch warten. Schließt ihr das jeweilige Kapitel in dem Gebiet ab, dann wartet auf euch eine Trophäe. Ihr könnt bei Dragon Quest Builders insgesamt 20 Erfolge freischalten und Trophäen sammeln. Letztere sind wie folgt für eure PlayStation verteilt:

2x Bronze-Trophäen

10x Silber-Trophäen

7x Gold-Trophäen

1x Platin-Trophäe

Dragon Quest Builders basiert auf einem parallelen Ende des originalen Dragon Quest. Hier akzeptiert unser Held vor der letzten Schlacht den Vorschlag des Drachenlords, dass jeder eine Hälfte der Welt bekommt. Doch das ist eine Falle und unser Held stirbt. Nun wird Alefgard von Monstern beherrscht, doch unser Held kehrt zurück, er entflieht seinem Grab und beginnt sein Abenteuer: Damit könnt ihr in Dragon Quest Builders bereits eure erste Trophäe bekommen.

Braucht ihr noch Tipps zum Start von Dragon Quest Builders? Wollt ihr schnell leveln? Oder wisst ihr nicht, wie ihr den ersten Endboss – einen Golem – besiegt? Dann schaut gern einmal in unsere Guides.

Welche Erfolge und Trophäen sonst noch bei Dragon Quest Builders auf euch warten, seht ihr in der folgenden Tabelle, die euch auch verrät, wie die Freischaltbedingungen der Achievements aussehen: