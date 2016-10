Dragon Quest: Builders - Alle Thalamus-Rätsel finden und lösen

Wollt ihr eine besondere Belohnung bekommen, so müsst ihr bei Dragon Quest: Builders die Thalamus-Rätsel lösen (Kapitel 2 – Rimuldar). In unserem Guide beschreiben wir euch den Weg und die Lösung zu jedem Thalamus-Rätsel und zeigen euch zudem alle Schritte im Video. Es gibt verschiedene Gründe, die Rätsel von Thalamus zu lösen also schnappt euch eure Axt und begebt euch auf die Suche.

Insgesamt gibt es drei Thalamus-Rätsel bei Dragon Quest Builders. Diese gipfeln dann in einem letzten, vierten Rätsel, das allerdings ganz einfach ist. Nach dem Abschluss eines jeden Thalamus-Rätsels, werdet ihr mit Items belohnt und am Ende gibt es ein besonderes Geschenk. Dieses Geschenk werdet ihr im Kampf gegen den Hadeskondor brauchen. Zudem gehören die Thalamus-Rätsel zu den Herausforderungen, die ihr im zweiten Kapitel absolvieren müsst. Wichtig! Ihr bekommt jedes Mal einen Block, nachdem ihr ein Rätsel gelöst habt. Diesen dürft ihr nicht verlieren oder wegwerfen!

Dragon Quest Builders – Erstes Thalamus-Rätsel finden und lösen

Das erste Thalamus-Rätsel findet ihr direkt auf der Insel, auf welcher eure Reise durch Rimuldar startet. Von eurer Siedlung aus, müsst ihr einfach den Süden ansteuern. Hüpft auf die Erdberge und besteigt die Kalkberge. In der Ferne seht ihr auch schon das erste Rätsel des Thalamus. Vergesst nicht, die folgenden Items einzupacken:

1x Kochfeuer

1x Fackel

1x Waschzuber

2x Topf

1x Topfpflanze

Beim ersten Thalamus-Rätsel müsst ihr einen Raum bauen, der genauso aussieht, wie der daneben. Hierfür werdet ihr die oben genannten Gegenstände brauchen. Am Ende erhaltet ihr den weißen Block. Verstaut ihn sicher in eurem Reisekoffer. Zudem bekommt ihr eine Eisenaxt, mit der ihr die Fiesen Feuerspeier bei den Wölfen abbauen könnt. Das folgende Video zeigt euch, wo ihr die erste Aufgabe von Thalamus findet und wie ihr sie löst.



Dragon Quest: Builders - Thalamus-Rätsel 1: Fundort und Lösung 22 weitere Videos

Zweites Thalamus-Rätsel finden und lösen

Die zweite Aufgabe von Thalamus findet ihr hinter dem blauen Teleportal. Vom Portal aus müsst ihr den Westen ansteuern. Luft einfach geradeaus und ihr werdet es direkt finden. Für dieses Rätsel von Thalamus, müsst ihr einen Palmensetzling in eure Tasche packen. Dieses pflanzt ihr einfach in die dafür vorgesehene Erde (ganz links in der Baumreihe) und schon ist das Rätsel gelöst. Für eure Mühe belohnt euch Thalamus mit einem Klumpen Gold. Den blauen Block, den ihr außerdem bekommt, verwahrt ihr sicher im Reisekoffer. Schaut euch das untere Video an, falls ihr Probleme habt, die zweite Aufgabe von Thalamus zu finden.



Dragon Quest: Builders - Thalamus-Rätsel 2: Fundort und Lösung 22 weitere Videos

Drittes Thalamus-Rätsel finden und lösen

Für das dritte Rätsel von Thalamus braucht ihr keine speziellen Items. Alles, was nötig ist, findet ihr vor Ort. Damit ihr die dritte Aufgabe absolvieren könnt, müsst ihr durch das rote Teleportal reisen. Von dort aus müsst ihr in Richtung Nord-Osten laufen. Lauft am besten zu der Gegend, die aus Ziegelsteinblöcken gebaut ist. Dort erwarten euch viele Skelette, die zwei Leben haben.

Dann geht ihr an dem uralten Tempel vorbei und kommt hinter dem Berg geradezu auf das Thalamus-Rätsel. Schaut euch das Video unten an, falls ihr Probleme habt, es zu finden. Damit ihr die Aufgabe löst, müsst ihr den Zeiger der Uhr, der auf 9 zeigt abbauen und ihn so wieder aufbauen, dass er auf die 3 zeigt. Habt ihr das Rätsel gelöst, öffnet die linke Truhe, in der ein Fieser Feuerspeier ist. In der rechten Truhe liegt ein roter Block. Packt ihn sicher in euren Reisekoffer.



Dragon Quest: Builders - Thalamus-Rätsel 3: Fundort und Lösung 22 weitere Videos

Das Finale: Was kann man mit den Blöcken machen?

Falls ihr euch fragt, welchen Zweck die bunten Blöcke erfüllen, die ihr nach jedem Thalamus-Rätsel bekommen habt, so geben wir euch jetzt die Antwort. Ihr braucht es für die letzte Aufgabe des Rätselmeisters. Hierfür müsst ihr durch das grüne Portal gehen und euch dann in den Süden begeben (ganz leicht östlich). Überquert die Erd- und Kalkberge, bis ihr hinter einem davon eine grüne Wiese mit einem Thalamus-Gebäude seht. Seid vorsichtig, denn dort unten lauert ein großer goldener Golem auf euch. Bei dieser Aufgabe müsst ihr lediglich die bunten Blöcke in die richtige Säule einbauen.

Weißer Block – ganz links Blauer Block – in der Mitte Roter Block – ganz rechts

Nachdem ihr die Blöcke richtig eingebaut habt, öffnet sich die Schatztruhe und ihr findet heraus, wie man den Catholiconring baut. Dieser ist in Rimuldar der wichtigste Ring von allen, denn er schützt euch vor allen negativen Statusbeeinträchtigungen. Beim Kampf gegen den Endboss des zweiten Kapitels, werden euch dieser Ring und die Fiesen Feuerspeier eine große Hilfe sein. Das nachfolgende Video zeigt euch den Weg zum letzten Thalamus-Rätsel und wie ihr es löst.