Dragon Quest: Builders - Alle Herausforderungen abschließen

In jedem Kapitel von Dragon Quest: Builders gibt es Herausforderungen. Welche es sind, erfahrt ihr allerdings erst am Ende eines jeden Kapitels. Damit ihr keine Herausforderungen verpasst und wisst, wie ihr sie lösen müsst, helfen wir euch dabei in diesem Guide zu Dragon Quest Builders. Schließlich wollt ihr bestimmt alle Boni für Terra Incognita freischalten.

Genau diesem Zweck dienen nämlich die Challenges. Einige dieser Herausforderungen werdet ihr nicht bei eurem ersten Durchlauf abschließen wollen. Sie zwingen euch nämlich zu einem Speedrun. Wollt ihr Dragon Quest Builders genießen, empfehlen wir euch einen Teil der Herausforderungen erst beim zweiten Durchgang anzuvisieren. Sie sind glücklicherweise speicherstandübergreifend und ihr werdet für den Abschluss mit Trophäen belohnt. Solltet ihr jedoch gleich beim ersten Mal alle Challenges abschließen wollen, nutzt die folgenden Tipps.

Dragon Quest Builders – Herausforderungen im Cantlin-Kapitel

Eure Reise startet im Cantlin-Kapitel und hier müsst ihr fünf Herausforderungen bewältigen. Einige davon sind einfach, andere wiederum erfordern Geduld und ein gutes Orientierungsvermögen. Haltet euch an die folgende Liste, um alle Herausforderungen im ersten Kapitel zu erfüllen.

Herausforderung 1: Schließt das Kapitel innerhalb von 20 Tagen ab. Hierfür müsst ihr einige Nebenquests ignorieren und am besten auch nachts arbeiten. Versucht so wenig wie möglich zu schlafen, auch wenn euch die Geister auf die Nerven gehen werden.

Herausforderung 2: Baut eure Siedlung bis Level 5 aus. Um euch dabei zu helfen, haben wir einen Guide angefertigt, der euch zeigt, wie ihr eure Siedlung schnell leveln könnt. Klickt einfach auf den Link, um zum Guide zu gelangen.



Herausforderung 3: Besiegt 3 Drachen. Die großen Monster sind auf den Inseln verteilt zu finden und auch hierbei möchten wir euch helfen. Klickt einfach auf den Link, um zum entsprechenden Artikel zu gelangen.



Besiegt 3 Drachen. Die großen Monster sind auf den Inseln verteilt zu finden und auch hierbei möchten wir euch helfen. Klickt einfach auf den Link, um zum entsprechenden Artikel zu gelangen. Herausforderung 4: Baut einen Cantlin-Garten. Das schwierige an dem Garten ist es, im ersten Kapitel Wasser zu bekommen. Der Trick dabei ist, den Garten außerhalb des Dorfes zu bauen. Erstellt einfach einen Raum um das Wasser am Fluss oder See in der Nähe eurer Stadt herum. Ihr braucht dabei 8 Felder Wasser, eine Tür, eine Bank, einen Plumbeeren-Baum, fünf Mal Gras, zehn Blumen und eine Feuerschale – fertig ist der Garten von Cantlin.

Herausforderung 5: Repariert den Friedhof der Hämmerlinge. Hinter dem blauen Portal findet ihr einen Friedhof, auf dem ein kleiner Hämmerling herumlungert (haltet euch süd-westlich vom blauen Portal). Er bittet euch um Hilfe, damit er den Friedhof wieder im neuen Glanz erstrahlen lassen kann. Damit ihr das könnt, braucht ihr das Rezept für Grabsteine. Das bekommt ihr in der Welt hinter dem roten Teleportal. Lauft in Richtung Norden und klettert über den Berg. Auf der anderen Seite des Berges lauft ihr Richtung Nord-Osten. Seht ihr eine Sandbank im Wasser, die zu einer Insel führt, seid ihr schon fast am Ziel. Auf der Insel sprecht ihr mit dem Monster und bekommt das Rezept. Geht in die Basis und stellt zwei Grabsteine her, die ihr auf dem Friedhof platziert. Habt ihr die zerstörten Grabsteine mit den neuen ersetzt, müsst ihr mit dem Hämmerling sprechen, um ihm den Fortschritt mitzuteilen.

Herausforderungen im Rimuldar-Kapitel

Die Herausforderungen wiederholen sich zum Teil in den Kapiteln. Vom Prinzip her sind sie alle ziemlich ähnlich. Im zweiten Kapitel erwarten euch 5 weitere Challenges, mit denen ihr noch mehr Boni freischalten könnt. Während ihr also eine Seuche bekämpft, müsst ihr diese Herausforderungen abschließen:

Herausforderung 1: Schließt das Kapitel innerhalb von 30 Tagen ab.

Schließt das Kapitel innerhalb von 30 Tagen ab. Herausforderung 2: Baut eure Basis bis Level 5 aus.

Baut eure Basis bis Level 5 aus. Herausforderung 3: Repariert das Dach. Für diese Challenge müsst ihr das unfertige Haus finden und die Bauarbeiten beenden. Klickt auf den Link zum entsprechenden Guide, indem wir euch helfen, das Haus zu finden und die Reparaturen durchzuführen.



Herausforderung 4: Findet die Kronjuwelen. Die kleine Welt ist überbevölkert mit den kleinen hüpfenden Slime-Monstern und diese haben einen König. Schnappt euch eure Angel und geht durch das rote Teleportal. Geht Richtung Norden durch den Sumpf und wenn dieser sich ausweitet, lauft in Richtung Osten. Ihr werdet auf einen kleinen Teich in Form eines solchen Monsters stoßen. Hier habt ihr die größte Chance den König zu angeln. Besiegt ihr ihn, lässt er die Kronjuwelen fallen.

Herausforderung 5: Beendet alle Thalamus Puzzle. Da es sich hierbei um eine umfangreichere Aufgabe handelt, findet ihr ganz bald einen speziellen Guide zu diesem Thema auf unserer Seite. Schaut regelmäßig vorbei, um mehr zu erfahren. Wollt ihr es selbst versuchen, dann geht auf Rimuldar (da wo euer Dorf steht) in Richtung Osten und lauft südlich über die Berge. Anschließend haltet euch süd-westlich, bis ihr eine Steinkonstruktion findet. Das zweite Puzzle ist hinter dem blauen Portal. Geht in Richtung Westen über die Berge. Ihr werdet erneut eine Steinkonstruktion finden. Das dritte Puzzle ist hinter dem roten Portal. Geht in Richtung Norden, durch den Sumpf, und zu dem Ziegelsteingelände mit den Skeletten. Lauft in Richtung Osten und den Berg hinter dem uralten Gebäude hoch. Am östlichen Ende seht ihr unten einen giftigen See und am anderen Ende die letzte Steinkonstruktion.

Herausforderungen im Kol & Galenholm-Kapitel

Im dritten Kapitel erwarten euch erneut fünf bekannte aber auch neue Herausforderungen. Hiermüsst ihr wieder kämpfen und Baupläne finden. Die folgende Liste nennt euch alle Herausforderungen des dritten Kapitels.

Herausforderung 1: Schließt das Kapitel innerhalb von 30 Tagen ab.

Schließt das Kapitel innerhalb von 30 Tagen ab. Herausforderung 2: Baut euer Dorf bis Level 5 aus.

Baut euer Dorf bis Level 5 aus. Herausforderung 3: Besiegt alle Troll-Bosse und Giganten. Auch dies ist eine umfangreichere Herausforderung, weshalb wir auf unserer Seite demnächst einen Guide dazu anbieten werden. Insgesamt gibt es zwei Troll-Bosse und zwei Giganten, die ihr finden und töten müsst. Der erste Troll ist im Süden eurer Basis in Kol. Der zweite hinter dem blauen Portal in der Monster-Festung. Der erste Riese befindet sich hinter dem roten Portal zunächst nord-westlich und hinter dem Schneemann nördlich. Der zweite Riese versteckt sich hinter dem grünen Portal. Lauft einfach in den Süden und über die Berge. Hinter dem vereisten Gebiet lauft ihr in Richtung Süd-Osten.

Herausforderung 4: Baut das spektakuläre Spa. Den Bauplan für diese Herausforderung findet ihr hinter dem grünen Portal. Dort findet ihr eine Höhle, aber da sie nicht in jedem Durchlauf an der gleichen Stelle auftaucht, müsst ihr selbst danach suchen. Sie sollte sich nicht weit vom Teleportal befinden. Darin ist eine Schatzkiste versteckt, die den Bauplan birgt. Jetzt könnt ihr das Spa bauen. Sollte euch der Springbrunnen fehlen, dann begebt euch hinter das blaue Portal. Lauft in Richtung Westen und klettert über das Kalkgebirge. Auf dem Berg aus Erde lauft ihr nach Norden. Lasst euch vorsichtig herunterfallen und lauft dann am Wasser nach Osten. Ihr werdet auf eine Frau stoßen, die euch, nach dem Gespräch, einen Bauplan für den Brunnen übergibt.

Herausforderung 5: Entdeckt den Bauplan für das Slime-Memorial. Mit diesem tollen Item schließt ihr nicht nur einen Teil der Herausforderungen ab, sondern verwandelt die Musik in Dragon Quest Builders in 8-Bit-Musik. Nehmt 15 blaue Blöcke mit durch das rote Portal und geht zu dem Fundort des ersten Riesen. Entlang der östlichen Berge müsstet ihr eine Höhle finden, die von einem Wächter beschützt wird. Diesen lasst ihr mit den blauen Blöcken verschwinden. Platziert sie in dem Loch mitten im Raum. Geht durch die Tür und durchquert die Höhle, bis ihr eine Schatzkiste mit dem Bauplan findet.

Herausforderungen im Tantigel-Kapitel

Im letzten Kapitel von Dragon Quest Builders müsst ihr die letzten fünf Herausforderungen erfüllen. Hier erwartet euch ein heftiger Kampf und die Herausforderungen sind nicht alle einfach. Doch auf die üblichen könnt ihr euch verlassen. Diese Challenges erwarten euch: