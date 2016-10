Dragon Quest: Builders - Alle 3 Drachen finden und besiegen

Eine der Aufgaben in Dragon Quest: Builders ist es, 3 Drachen zu finden und zu besiegen. In unserem Guide führen wir euch zu den Fundorten der 3 Drachen und geben euch einige Tipps, damit ihr die 3 Drachen mit wenig Aufwand besiegen könnt.

Wollt ihr alle Herausforderungen im ersten Kapitel von Dragon Quest Builders bewältigen, so müsst ihr euch auch 3 Drachen stellen. Die Kämpfe sind nicht unbedingt einfach, also solltet ihr euch gut darauf vorbereiten. Welche Waffen und Rüstungen ihr dabei haben und wann ihr euch den 3 Drachen stellen solltet, erklären wir euch nachfolgend.

Dragon Quest Builders – Drachen: Vorbereitungen auf den Kampf

Bevor ihr euch auf die Suche nach einem der Drachen begebt, solltet ihr bereits ordentliches Equipment besitzen. Das bedeutet, dass ihr die stärksten Waffen des Cantlin-Kapitels besitzen solltet. Sobald ihr den Schmied gefunden habt, werdet ihr einen Schmelzofen nutzen können. Dieser erlaubt es euch, Stahlwaffen zu schmieden. Hier könnt ihr im Laufe der Quest, neben dem Stahlschwert, einen Kriegshammer schmieden. Zudem erhaltet ihr kurz vor Ende des Kapitels den Plan für eine Ritterrüstung.

Diese Gegenstände werdet ihr gegen die 3 Drachen benötigen. Zudem müsst ihr mindestens 10 bis 20 Knallige Kugeln gegen jeden Drachen dabei haben. Falls welche daneben gehen, habt ihr einen Vorrat. In unserem Guide zum Kampf gegen den Golem beschreiben wir genau, wie ihr diese kleinen Bomben bekommen werdet. Vergesst nicht vor dem Kampf zu essen und genug Heilung mitzunehmen. Heilkräuter bieten sich an, da sie vergleichsweise eine hohe Anzahl an LP wiedergeben. Habt ihr diese Vorbereitungen getroffen, könnt ihr euch aufmachen, um alle drei Drachen zu finden.

Fundorte der drei Drachen

Die 3 Drachen befinden sich in verschiedenen Welten und ihr müsst nicht gegen alle gleichzeitig antreten. Ihr holt euch einfach einen nach dem anderen und könnt zwischendurch schlafen und essen. Die folgende Liste beschreibt euch die Fundorte der Drachen: