Noch bevor Dragon Quest: Builders Mitte Oktober erscheint, könnt ihr euch nun einen ersten Einblick in das Bauspiel verschaffen. Die Macher haben eine Demo für PS4 und PS Vita veröffentlicht, die ab sofort bereit steht. Nun könnt ihr bauen, kämpfen und erste Quests lösen, um den bösen Dragonlord zu besiegen.

In Dragon Quest: Builders müsst ihr die Welt vor dem Untergang retten. Der böse Dragonlord hat das Königreich in Chaos gestürzt und zahlreiche Monster durchstreifen die Länder. Als Meisterbauer ist es nun an euch, die Ruinen der einst großen Siedlungen wieder aufzubauen. Dafür sammelt ihr in Dragon Quest: Builders Ressourcen, baut neue Gebäude und löst Aufgaben von euren Dorfbewohnern.

In den Fußstapfen von Minecraft

Natürlich erinnern die gezeigten Szenen von Dragon Quest: Builders direkt an den großen Konkurrenten Minecraft. Hier sollt ihr aber deutlich mehr Möglichkeiten haben. Ob dies am Ende wirklich stimmt, sehen wir am 14. Oktober 2016. Dann erscheint Dragon Quest: Builders für PS4 und PS Vita. Wie lange die Demo verfügbar sein wird, steht aktuell nicht fest. Ihr solltet also bald einen Blick darauf werfen, nur um sicher zu gehen.



