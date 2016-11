Dragon Ball Xenoverse 2 - Zeni farmen leicht gemacht

Bei Dragon Ball Xenoverse 2 braucht ihr viele Zeni und schon kurz nach Release wurde eine Methode gefunden, die euch das Farmen des Geldes stark vereinfacht. Wollt ihr also schnell viele Zeni bekommen, zeigen wir euch, was bisher als die beste Möglichkeit gilt.

Reich sein ist bei Dragon Ball Xenoverse 2 wichtig, denn mit Zeni müsst ihr so ziemlich alles freischalten. Egal, ob es dabei um Fähigkeiten oder um schicke und starke Kleidung geht. Zeni verhelfen euch zur Macht. Schon im Vorgänger war es die einfachste und schnellste Möglichkeit, viele Zeni zu farmen, indem man sich die Parallel-Quests vornahm. Aber nicht alle sind gewinnbringend.

Dragon Ball Xenoverse 2 – Zeni farmen: So geht’s

Wollt ihr also bei Xenoverse 2 Zeni farmen, so solltet ihr euch also den PQs widmen. Insgesamt bietet das Spiel an die 100 davon, was ungefähr das Doppelte ist, als euch im ersten Teil entgegenkam. Seid ihr so um Level 20, werdet ihr die notwendige PQ bereits freigeschaltet haben. Was ihr braucht ist die PQ 12: Affenfront.

Nicht die Zeni an sich, die ihr als Belohnung bekommt, sondern die Items bringen hier das Geld. Nr. 12 beschert euch den Kampfanzug von Turles, der wiederum 20.000 Zeni wert ist. Natürlich müsst ihr dafür alle Zusatzbedingungen erfüllen und etwas Glück haben, aber das Spiel kennt ihr ja. Alles zu den Parallel-Quests erfahrt ihr, wenn ihr den oberen Links folgt.

Weitere Methoden um Zeni zu bekommen

Falls euch das ständige Wiederholen der Parallel-Missionen nervt, dann gibt es noch weitere gewinnbringende Items und Gegner, die ihr auch außerhalb finden werdet. Diese konnten wir bisher ausmachen:

Besonders gut im Verkauf, sind die Münzen von Hercule oder Mr. Satan . Achtet darauf, denn diese könnt ihr für den Abschluss so ziemlich jeder Quest bekommen – auch der Hauptmissionen. Leider sind sie als Belohnung zufällig, bringen euch aber jede Menge Zeni, weshalb ihr sie nicht unbeachtet lassen solltet.



Mit diesen Münzen, könnt ihr bei Xenoverse 2 schnell viele Zeni bekommen.

. Achtet darauf, denn diese könnt ihr für den Abschluss so ziemlich jeder Quest bekommen – auch der Hauptmissionen. Leider sind sie als Belohnung zufällig, bringen euch aber jede Menge Zeni, weshalb ihr sie nicht unbeachtet lassen solltet. Eine weitere Möglichkeit, um Zeni farmen zu können, ist der Kampf gegen die Zeitsoldaten. Diese werden euch in der Stadt auf der Karte markiert. Haltet Ausschau nach hellblauen Ausrufezeichen und begebt euch sogleich dorthin. Mit ein wenig Glück, werdet ihr von ihnen zum Kampf herausgefordert. Als Belohnung bekommt ihr dann nicht nur viele Zeni, sondern auch viele Erfahrungspunkte.

Sobald wir weitere Möglichkeiten finden, um schnell Zeni zu bekommen, werden wir sie auf dieser Seite ergänzen. Habt ihr noch Tipps und Ideen zum Thema, dann hinterlasst sie uns gerne in den Kommentaren.