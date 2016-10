Dragon Ball Xenoverse 2 - Trophäen und Erfolge im Überblick

Damit ihr bei Dragon Ball Xenoverse 2 alle Trophäen und Erfolge freischalten könnt, müsst ihr euch diversen Herausforderungen stellen. Die Aufgaben sind teilweise nicht ohne und nicht alle Achievements werdet ihr einfach so bekommen können. In unserem Guide zeigen wir euch auf, was ihr für die Trophäen und Erfolge von Dragon Ball Xenoverse 2 tun müsst.

Dragon Ball Xenoverse 2 - Ankündigungs-Trailer

Ein Super-Saiyajin zu sein ist nicht einfach und wenn ihr es allen zeigen wollt, dann solltet ihr alle Trophäen und Erfolge sammeln, denn so werdet ihr zum Meister. Dabei werdet ihr euch insgesamt 50 Trophäen auf der PS4 und 49 Erfolge auf der Xbox One schnappen müssen. Die Platin-Trophäe bleibt den PlayStation-Besitzern vorbehalten, dafür gibt es für Microsoft-Fans Gamerscore.

Dragon Ball Xenoverse 2 – Alle Trophäen und Erfolge freischalten

Ihr habt die 100% von Dragon Ball Xenoverse 2 erst dann geschafft, wenn ihr euch allen Aufgaben gestellt habt. Dazu zählen unter anderem: Missionen abschließen, alle Dragonballs sammeln und Shenlong rufen, Fähigkeiten, Ausrüstungen und Spitznamen sammeln und natürlich alle Parallel-Quests abschließen. Das wir definitiv nicht einfach. Die folgende Tabelle zeigt euch, welche Trophäen und Erfolge es gibt und nennt euch die Freischaltbedingungen der Achievements.