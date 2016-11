Dragon Ball Xenoverse 2 - Super-Saiyajin: So schaltet ihr die Transformation frei

Wollt ihr bei Dragon Ball Xenoverse 2 zum Super-Saiyajin werden, so müsst ihr zunächst die Transformation freischalten. Das funktioniert anders als im Vorgänger. In unserem Artikel zeigen wir euch, was ihr tun müsst, um Super-Saiyajin werden zu können und erklären euch, wie es funktioniert.

In Dragon Ball Xenoverse 2 verfügen alle fünf Klassen über eine Transformation. Natürlich ist Super-Saiyajin dabei eine der stärksten. Diese könnt ihr allerdings nur freischalten, wenn ihr die Rasse Saiyajin wählt – irgendwie logisch. Welche Bedingungen ihr noch erfüllen müsst, erfahrt ihr nachfolgend.

Dragon Ball Xenoverse 2 – Transformation Super-Saiyajin freischalten

Wollt ihr eure Haarpracht verändern und die verschiedenen Stufen des Super-Saiyajin freischalten, so müsst ihr mit eurem Charakter Level 40 erreichen. Ihr könnt zwar den alten Charakter importieren, mit diesem aber nicht spielen. Das bedeutet, der Kampf um die Stufen geht von vorne los. Haltet euch an die folgenden Schritte, um die Transformation freizuschalten.

Erst, wenn ihr Stufe 40 erreicht habt, schaltet ihr die zweite Trainingseinheit mit Vegeta frei.

erreicht habt, schaltet ihr die zweite Trainingseinheit mit frei. Geht zu Vegeta in der Capsule Corporation , nicht zum Meister, und sprecht ihn an.



Hier müsst ihr mit Vegeta sprechen, um die SSJ-Transformation freischalten zu können.

, nicht zum Meister, und sprecht ihn an. Nach der nächsten Mission mit Vegeta, müsst ihr Bulma und Trunks ansprechen. Die nächste Trainingseinheit wird freigeschaltet und ihr müsst erneut zu Vegeta .

ansprechen. Die nächste Trainingseinheit wird freigeschaltet und ihr müsst erneut zu . Jetzt erwartet euch ein Kampf gegen SSJ Goku und Vegeta . Dieser wird nicht einfach, also bereitet euch gut vor.

. Dieser wird nicht einfach, also bereitet euch gut vor. Habt ihr diesen Kampf gewonnen, werdet ihr mit der Transformation Super-Saiyajin belohnt.

SSJ ausrüsten und nutzen

Es gibt drei Stufen der SSJ-Fähigkeit. Welche ihr erreicht, hängt von der Menge eurer Ki-Leisten ab. Bei drei Ki-Balken erreicht ihr die einfache Stufe des Super-Saiyajin. Vier Balken verhelfen euch zu Stufe 2 und fünf Ki-Balken zu Stufe 3. In unseren Tipps haben wir euch erklärt, dass sich eure Ki-Balken mithilfe bestimmter Fähigkeiten füllen. Es ist also wichtig, dass ihr diese ausrüstet.

Geht hierzu ins Pausen-Menü und wählt den Punkt Anpassen. Hier könnt ihr zum Beispiel die Fähigkeit Energieladung ausrüsten und vor allem auch die Transformation. Im Kampf verwandelt ihr euch dann in SSJ und verbleibt in der Regel auch bis zum Schluss der Mission in diesem Zustand. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. In Parallel-Quests verwandelt ihr euch nach den Zwischensequenzen wieder zurück und müsst die Ki-Balken erneut füllen, um eine Transformation zu erreichen.

Für welche Rasse habt ihr euch entschieden? Wollt ihr unbedingt ein SSJ werden oder gibt es andere Transformationen, die euch mehr interessieren?