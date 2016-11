Dragon Ball Xenoverse 2 - Mit der Fluglizenz das Fliegen lernen

Habt ihr euch zu Beginn von Dragon Ball Xenoverse 2 auch gefragt, wie ihr das Fliegen schnellstmöglich erlernen könnt? Ganz einfach: Ihr benötigt eine Fluglizenz. Doch natürlich geht das nicht einfach so. Ihr müsst einige Bedingungen erfüllen. Welche das sind und wie ihr am geschicktesten dabei vorgeht, verraten wir euch in diesem Artikel.

Laufen? Nur fliegen ist schöner! Sobald ihr euch bei Dragon Ball Xenoverse 2 endlich die Fluglizenz verschafft habt, werdet ihr euch nur noch fliegend fortbewegen und könnt euch so natürlich schneller von A nach B bewegen. Auch Berge oder hohe Gebäude sind dann kein Problem mehr und das beste: Die Fluglizenz ermöglicht es euch, jetzt zum Dragon-Ball-Podest fliegen zu können, wo ihr euch einen Wunsch von dem heiligen Drachen Shenlong erfüllen lassen könnt.

Dragon Ball Xenoverse 2 – Fluglizenz bekommen und über Conton City fliegen

Ihr erhaltet die Fluglizenz vom Kaioshin der Zeit, der euch eine besondere Story-Mission gibt. Doch dafür müsst ihr im Spielverlauf bis an die Stelle gekommen sein, in der ihr Freezer und seinen Bruder Cooler besiegen müsst. Um nun diese Story-Mission zu erhalten, welche auf eurer Karte allgemein immer mit dem Symbol einer roten Schriftrolle gekennzeichnet werden, müsst ihr...

...durch das helle Portal laufen. Ihr kommt jetzt in die Zeitkammer, so Rou Kaioshin auf euch wartet. Kaioshin schickt euch auf Zeitpatrouille → Dabei könnt ihr viele unterschiedliche Sagas des Dragon-Ball-Unsiversums erleben. Schließt die Freezer-Saga ab, um die Fluglizenz zu bekommen.

Die Freezer-Saga und eure Rolle darin: Freezer vernichtet den Planeten Vegeta und damit auch alle Saiyajin im Universum. Danach reist er zum Planeten Namek, wo er die Dragon Balls sammeln kann. In der Story-Mission ist es eure Aufgabe, Freezer so oft in seinen Vorhaben zu stoppen, wie es nur geht und zwar so lange, bis es zu einem Riss in der Zeit kommt. Jetzt taucht Freezers Bruder Cooler auf und unterstützt Freezer. Der letzte Teil der Freezer-Saga beginnt und ihr müsst die beiden Brüder mit Unterstützung von Son-Goku besiegen. An dieser Stelle verwandelt sich Son-Goku zum ersten Mal in einen Super-Saiyajin. Trotzdem solltet ihr diesen Kampf nicht unterschätzen...

Fluglizenz ergattern und Freezer und Cooler besiegen

Wenn ihr Freezer und Cooler besiegen wollt und endlich die Fluglizenz bekommen möchtet, dann solltet ihr in erster Linie dafür sorgen, dass euer Helfer Son-Goku auch am Leben bleibt. Schließlich steht es 2 gegen 2 und ihr würdet schnell alt aussehen, wenn ihr Freezer und Cooler ganz alleine erledigen müsstet. Packt euch daher schon im Vorfeld ein paar Items zum Heilen ein, da ihr euch als Team heilen müsst. Ideal dafür sind Gruppenenergie oder Regenerierungs-Energiekapseln.

Der Kampf besitzt zwei Phasen:

1. Phase : Hier reduziert ihr lediglich die Gesundheit eures Gegners. Son-Goku wird Cooler angreifen und ihr müsst euch dann mit ein paar Faustschlägen daran beteiligen, um schnell die 2. Phase einzuleiten.

: Hier reduziert ihr lediglich die Gesundheit eures Gegners. Son-Goku wird Cooler angreifen und ihr müsst euch dann mit ein paar Faustschlägen daran beteiligen, um schnell die 2. Phase einzuleiten. 2. Phase: Jetzt wird der Kampf schon etwas anspruchsvoller. Nehmt euch erst einmal nur einen der beiden Brüder vor. Nutzt euren Boost-Sprint, um ab und zu etwas Distanz zwischen euch und euren Gegner zu kriegen, um so seinen Schlägen ausweichen zu können, weil seine Kombinationen eure Gesundheit plötzlich mal eben so auf die Hälfte reduzieren können. Im Idealfall überlebt Son-Goku, denn dann könnt ihr euch am Ende beide auf den verbliebenen Bruder stürzen.

Habt ihr gesiegt, dann ist die Freezer-Saga abgeschlossen. Der Kaioshin der Zeit empfängt euch nun und ernennt euch zum Elite-Zeitsoldaten, wofür ihr auch eure Fluglizenz als Belohnung erhaltet.

Jetzt könnt ihr fast durch ganz Conton City fliegen. Mit Ausnahme von Orten wie dem Freezer-Orbit oder der Capsule Corporation, wo ihr euch hin teleportiert. Hier dürft ihr leider nicht fliegen, dafür aber an ganz vielen anderen Orten. Wir wünschen einen guten Flug!