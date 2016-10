Dragon Ball Xenoverse 2 - Alle 7 Dragon Balls finden: Wünsche von Shenlong erfüllen

Bei Dragon Ball Xenoverse 2 habt ihr wieder die Möglichkeit, euch Wünsche von Shenlong erfüllen zu lassen, wenn ihr alle 7 Dragon Balls finden könnt. Die Dragon Balls, die als Schlüssel-Items fungieren, sind in der ganzen Welt verstreut und es kann auf Dauer mühselig sein, sich ständig auf die Suche nach ihnen machen zu müssen. Darum stellen wir euch in diesem Artikel eine simple Methodik vor, die euch bei Dragon Ball Xenoverse 2 das Farmen der Dragon Balls erleichtert. Welche Wünsche euch Shenlong erfüllen kann, verraten wir euch hier ebenfalls.

Dragon Ball Xenoverse 2 - Dragon Balls farmen - So geht's! Ein weiteres Video

Auf die Plätze, fertig, kämpft! Dragon Ball Xenoverse 2 lädt euch erneut in die Kampf-Arenen ein, wo ihr als Son Goku oder auch einer der anderen Charaktere die Fäuste fliegen lassen könnt. Auch in den Missionen, für deren Abschluss ihr einen der kostbaren 7 Dragon Balls bekommt, müsst ihr euch in einen Kampf stürzen und spezielle Gegner besiegen. Manchmal ist es auch notwendig, eine zusätzliche Aufgabe zu erledigen oder den Kampf unter bestimmten Bedingungen zu absolvieren. Es ist also viel Arbeit, wenn ihr die Dragon Balls zum Erfüllen eurer Wünsche finden wollt. Erst, wenn ihr alle 7 habt, wird euch ein einziger Wunsch erfüllt. Danach verschwinden die Dragon Balls wieder und ihr müsst euch erneut auf die Suche nach ihnen begeben, wenn ihr einen weiteren Wunsch äußern möchtet. Selbstverständlich sind die Dragon Balls dann wieder an anderen Stellen versteckt. Doch es gibt eine einfach Farm-Methode.

Dragon Ball Xenoverse 2 – Alle 7 Dragon Balls finden: Farming-Methode

Um bei Dragon Ball Xenoverse alle Dragon Balls finden und bekommen zu können, solltet ihr euch auf das Absolvieren der Parallel-Quests konzentrieren. In Conton-City gibt es einen kleinen Roboter, der euch die Missionen gibt. Sucht dafür das runde Gebäude auf. Dann kann es auch schon losgehen: Auf die Plätze, Dragon Balls farmen, los!:

Die Parallel-Quest Nr. 4 eignet sich am besten zum Farmen der Dragon Balls. Wählt diese also aus. Sie trägt den Namen: „Drohender Angriff der Saiyajin!". Nun bekommt ihr es mit drei Gegnern zu tun: Krillin, Tenshinhan und Yamchu – Besiegt sie, so schnell es geht. Jetzt erscheinen im ersten Gebiet drei Zeitsoldaten, die ihr ansprechen müsst, um ihre Herausforderungen anzunehmen. Ihr müsst nun alle drei Zeitsoldaten besiegen. Habt ihr Glück, dann lassen sie für euch einen Dragon Ball als Loot fallen . Aufgepasst : Reist nicht nur das Portal! Habt ihr also Glück, dann sollte die Meldung „Schlüssel-Item erhalten“, erscheinen. Ist das der Fall, dann müsst ihr die Mission zu Ende spielen, um den Dragon Ball auch wirklich zu bekommen. Wenn ihr allerdings keinen Dragon Ball bekommt, dann startet dieselbe Mission an dieser Stelle einfach neu.

Ihr könnt diese Mission beliebig oft wiederholen und so Dragon Balls farmen. Etwa nach jedem dritten Versuch erscheint ein Dragon Ball. Farmt also so lange, bis ihr 7 Dragon Balls habt.

Farming-Methode 2: Dragon Balls von fremden Zeitsoldaten

Wenn euch die erste Methode zum Farmen der Dragon Balls zu langwierig oder zu eintönig ist, dann habt ihr auch die Möglichkeit, verschiedene Herausforderungen fremder Zeitsoldaten anzunehmen. Auch von ihnen könnt ihr als Belohnung für den erfolgreichen Abschluss der jeweiligen Mission einen Dragon Ball erhalten.

Ihr erkennt die Zeitsoldaten, da sie mit einem hellblauen Ausrufezeichen markiert sind. So könnt ihr sie auch leicht auf eurer Karte finden, um weitere Herausforderungen zu meistern. Allerdings müsst ihr erst eine Saga absolvieren, bevor die Zeitsoldaten für euch freigeschaltet und angezeigt werden.

Folgt einfach der Story und absolviert dementsprechend die Missionen. Zu Beginn trefft ihr in Conton-City beispielsweise auf Sanud, der an der Orange Star High School auf euch wartet und Ganto fordert euch im Bambuswald heraus. Die Chancen stehen gut, dass ihr einen der begehrten Dragon Balls bekommt.

Die Wünsche von Shenlong

Habt ihr alle Dragon Balls gefunden, dann müsst ihr sie auf dem Podest ablegen, um den heiligen Drachen Shenlong erscheinen zu lassen. Er erfüllt euch nun einen Wunsch. Die Wünsche können ausgewählt werden. Ihr seht die verschiedenen Sätze, könnt jedoch nicht einsehen, was wirklich dahinter steckt und was ihr nun letztlich als Boni bekommt. Darum haben wir für euch die verschiedenen Wünsche aufgeschlüsselt und erklären euch, was ihr bei Äußerung des jeweiligen Wunsches erfüllt bekommt:

Ich will Geld! : Ihr bekommt 500.000 Zeni.

: Ihr bekommt 500.000 Zeni. Ich will ein seltenes Objekt! : Ihr bekommt entweder ein seltenes Objekt oder aber ein seltenes Material.

: Ihr bekommt entweder ein seltenes Objekt oder aber ein seltenes Material. Ich will stärker werden! : Ihr steigt sofort ein Level auf.

: Ihr steigt sofort ein Level auf. Ich will mich schick machen! : Ihr erhaltet einen seltenen Ausrüstungsgegenstand.

: Ihr erhaltet einen seltenen Ausrüstungsgegenstand. Ich will verdammt gut aussehen! : Ihr bekommt die Möglichkeit, das Aussehen eures Charakters zu ändern.

: Ihr bekommt die Möglichkeit, das Aussehen eures Charakters zu ändern. Ich will einen neuen Super-Angriff! : Ihr erhaltet einen zufälligen, exklusiven Super-Angriff von Shenlong.

: Ihr erhaltet einen zufälligen, exklusiven Super-Angriff von Shenlong. Ich will einen neuen Ultimative-Angriff! : Ihr erhaltet einen zufälligen, exklusiven Ultimativen-Angriff von Shenlong.

: Ihr erhaltet einen zufälligen, exklusiven Ultimativen-Angriff von Shenlong. Ich will Medaillen! : Ihr erhaltet Medaillen.

: Ihr erhaltet Medaillen. Ich will mehr spielbare Charaktere! : Es werden neue Charaktere für euch freigeschaltet.

: Es werden neue Charaktere für euch freigeschaltet. Ich will eine zweite Chance! : Alle Attribut-Punkte eures Charakters werden zurückgesetzt, sodass ihr diese komplett neu verteilen könnt.

: Alle Attribut-Punkte eures Charakters werden zurückgesetzt, sodass ihr diese komplett neu verteilen könnt. Ich will wachsen! : tba

: tba Ich will einen vollen Magen!: tba

Übrigens haben sich die Wünsche von Shenlong im Vergleich zum ersten Dragon Ball Xenoverse so gut wie gar nicht verändert. Was wünscht ihr euch von Shenlong, wenn ihr die 7 Dragon Balls zum ersten Mal finden konntet? Schreibt uns einen Kommentar!