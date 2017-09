Divinity: OS2 - Quellen-Halsband: Die Gruppe von den Source Collar befreien

Alle spielbaren Charaktere bei Divinity: Original Sin 2 haben Quellen-Halsbänder. Dieser Source Collar dienen dazu, euch davon abzuhalten, Quellen-Zauber zu wirken. Damit seid ihr dann auch nicht in der Lage, Zauber der Stufe 2 einzusetzen. Das solltet ihr ändern und wir zeigen euch, wie ihr euer Quellen-Halsband loswerdet und auch die Source Collar der anderen von ihren Hälsen bekommt.

Wie wir uns am Anfang von Divinity: Original Sin 2 geschlagen haben? Das seht ihr in folgendem Gameplay-Video.



Wenn ihr das Quellen-Halsband entfernt, könnt ihr dann endlich tolle Amulette und Halsketten tragen, mit denen ihr eure Stats verbessern werden. Allerdings bleibt die Entfernung der Halsbänder nicht ohne Folgen. Wir empfehlen euch, zunächst die Quests in Fort Joy zu erledigen, sodass ihr es verlassen könnt. Sobald ihr nämlich das Quellen-Halsband abmacht, werden euch die Wachen der Stadt stets auf den Fersen sein.

Das Quellen-Halsband des Hauptcharakters entfernen

Um das Halsband loszuwerden, müsst ihr mehrere Schritte abschließen. Danach könnt ihr euch den Source Collars eurer Begleiter widmen. Habt ihr übrigens noch nicht alle Gefährten freigeschaltet, dann folgt dem Link zu unserem Guide, der euch all ihre Fundorte verrät oder schaut einfach in die Bilderstrecke weiter unten. Doch zurück zum Quellen-Halsband – So geht ihr vor:

Das Halsband der anderen entfernen

Begebt euch als nächstes zum Heiligtum von Amadia, wo ihr erfahrt, dass ihr Gareth suchen solltet. Natürlich könnt ihr auch direkt zu Gareth gehen, wenn ihr wisst, wo er ist. Den Fundort zeigt euch auch das folgende Bild.

Hier findet ihr eine Festung. Geht vom Süden aus hinein, weil ihr hier nur gegen Magister kämpfen müsst. Gareth hilft euch auch dabei und anschließend könnt ihr mit ihm reden. Ihr sorgt dafür, dass er zum Heiligtum von Amadia zurückkehrt und versprecht ihm alles, was er sich dafür wünscht.

Kehrt jetzt ebenfalls zum Heiligtum von Amadia zurück und dort neben dem Wegpunkt findet ihr Duggan und Leya. Sprecht mit den beiden und Leya wird sich so sehr freuen, dass ihr Gareth zurückgebracht habt, dass sie euch anbietet, die Quellen-Halsbänder der gesamten Gruppe zu entfernen.