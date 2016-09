Hier findet ihr alle 15 Trailer zu Disney Micky Epic: Die Macht der 2:

Tintenbrunnen Trailer

Tintenbrunnen spielen eine entscheidende Rolle in Disney Micky Epic: Die Macht der 2. Was es mit diesen auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Video.

TV-Spot

Für das neue Disney Micky Epic: Die Macht der 2 darf auch ein TV-Spot nicht fehlen. Erhältlich ist das Spiel für PS3, Wii und XBox 360.

Launch Trailer

Seit dem 16. kann Disney Micky Epic: Die Macht der 2 für PS3, XBox 360 und die Wii erworben werden. Der Launch Trailer von Disney stimmt auf das neue Abenteuer von Mickey und Oswald ein.

Der Wiederaufbau des Ödlands

Intro

Bestaunt das Render-Intro zu dem neuen Disney Micky Epic: Die Macht der 2. Am 16.11.2012 erscheint es für PS3, XBox 360 und Wii. Wii U und PC werden später bedient.

Play Style Matters Trailer

Ob ihr in Disney Micky Epic: Die Macht der 2 häufiger die Tinte oder den Verdünner einsetzt, hat Konsequenzen im Spiel. In dem "Play Style Matters"-Trailer kommt beides zum Einsatz.

Oswalds Fähigkeiten

Kommentiertes Gameplay-Video "Farbe und Verdünner"

Warren Spector selbst erklärt in diesem mit deutschen Untertitel versehenen Gameplay-Video, was die wohl bekannteste Maus der Welt in ihrem neuesten Abenteuer mit Farbe und Verdünner so alles anstellen kann.

Paint and Thinner Trailer

Die Macht der Musik

Disney Micky Epic - Die Macht der 2 ist der zweite Teil des Action-Adventure-Hits Disney Micky Epic und wird neben Wii auch für Xbox 360 und PlayStation 3 erscheinen.