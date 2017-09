Dishonored: Der Tod des Outsiders - Alle Tresore und Codes

Und wieder bringt uns ein Dishonored dazu, Tresore zu suchen und ihre Codes zu ermitteln, denn auch bei Dishonored: Der Tod des Outsiders gibt es wieder Safes. Insgesamt gibt es zwölf Tresore und dementsprechend viele Codes. Wollt ihr die Kombinationen finden und die Safes knacken, dann schaut euch die Videos und Beschreibungen an, die wir mit euch teilen möchten.

Natürlich gibt es auch in diesem Teil einen Tresor, bei dem der Code variiert. Das bedeutet, dass ihr in diesem Fall das Passwort unbedingt finden müsst. Doch auch das ist kein Problem, denn wir beschreiben euch den Fundort.

Alle Tresore und Codes in Mission 1

In Mission 1 gibt es ausschließlich einen Safe. Sobald ihr aus dem Wagen ausgestiegen seid, kommt ihr automatisch an einer Treppe an, an der unten Links ein kaputter Wagen steht. Unten laufen zwei Wachen herum. Wenn ihr nach oben Schaut, seht ihr ein offenes Fenster und in dem Raum dahinter findet ihr den Safe. Den Fundort der Kombination seht ihr im Video.



Dishonored: Der Tod des Outsiders - Fundort des Tresor-Codes in Mission 1 10 weitere Videos

Alle Tresore und Codes in Mission 2

In der zweiten Mission gibt es auch gleich zwei Safes. Den ersten werdet ihr automatisch aufschließen, denn das gehört zur Mission. Natürlich müsst ihr trotzdem herausfinden, wie das geht. Bei dem zweiten wird es etwas schwieriger, denn ihr müsst ein optionales Ziel abschließen, um den Code zu bekommen.

Tresor-Code Nr. 1: Ihr bekommt die Aufgabe, in Shan Yuns Haus nach dem Messer zu suchen. Dabei müsst ihr dessen Tresor öffnen – der Code ist seine Stimme, die ein Lied singt. Das folgende Video zeigt euch die Lösung. Dishonored: Der Tod des Outsiders - Shan Yuns Tresor öffnen 10 weitere Videos

Nachdem ihr Ivan Jacobi durch die Falltür habt fallen lassen und dafür sogar eine Trophäe bekommen habt (wie das geht, erfahrt ihr, wenn ihr dem Link folgt), folgt ihr dem Missionsmarker in sein Büro. Durchsucht hier alles und ihr werdet erfahren, dass er für einige Morde zuständig ist. Anschließend interagiert ihr mit dem Eulen-Bild an der Wand und sammelt die Beweise ein.



Der Missionsmarker führt euch zu Cristofer Jeorge. Ihm müsst ihr jetzt die Beweise bringen und dafür wird er euch den Code für seinen Safe verraten. Dieser ist wohl nicht immer gleich.

Alle Tresore und Codes in Mission 3

Im Rahmen von Mission 3 werdet ihr in einen Haupttresorraum geführt. Hier gibt es insgesamt mehrere Tresore. Zudem gibt es auch noch Schließfächer, die euch weitere Schätze bringen. Hier sind die Zahlen ebenfalls immer gleich.

Tresore im Haupttresorraum: Die Codes entsprechen der Fibonacci-Folge, den Hinweis findet ihr an einer Tafel. Daraus ergeben sich die folgenden Kombinationen - 011/235/813/213/455/891/44. Der Trick besteht darin, dass ihr diese Codes in jeden Safe eingeben müsst und nicht eine Dreier-Zahlenreihe pro Tresor.

Die Codes entsprechen der Fibonacci-Folge, den Hinweis findet ihr an einer Tafel. Daraus ergeben sich die folgenden Kombinationen - 011/235/813/213/455/891/44. Der Trick besteht darin, dass ihr diese Codes in jeden Safe eingeben müsst und nicht eine Dreier-Zahlenreihe pro Tresor. Schließfächer: Davon gibt es drei und die Kombinationen sind hier immer gleich: Christofer Jeorge – 379, Morgan Yu – 315 und Luigi Galvani – 287.

Alle Tresore und Codes in Mission 5

Da ihr in Mission 4 gar keine Tresore finden werdet, könnt ihr da entspannt die Story spielen. Wenn ihr in Mission 5 angekommen seid, bekommt ihr ein optionales Ziel, bei dem ihr Malchiodis Safe knacken müsst. Die Kombination hier ist immer gleich und lautet 962.