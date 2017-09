Dishonored: Der Tod des Outsiders - Alle Gemälde und ihre Fundorte

Was wäre ein Dishonored ohne Gemälde, die ihr suchen müsst? Auch bei Dishonored: Der Tod des Outsiders müsst ihr Bilder finden. Insgesamt verbergen sich acht Gemälde innerhalb der ersten drei Hauptmissionen des Spiels und wir führen euch zu jedem einzelnen dieser Kunstwerke des Malers Eleuterio Cienfuegos.

Findet ihr alle acht Gemälde, werdet ihr mit einer der Trophäen belohnt, die der Stand-Alone-DLC mit sich bringt. Folgt dem Link, falls ihr bei weiteren Achievements Hilfe braucht. Außerdem erhaltet ihr für jedes eingesammelte Bild 200 Münzen. Zusammen erwarten euch also 1.600 Münzen mehr in eurem Portemonnaie, wenn ihr alle Gemälde finden konntet.

Alle Gemälde in Mission 1

„Alle“ ist ein wenig übertrieben gesagt, denn in Mission 1 werdet ihr nur ein Gemälde finden. Dieses heißt „Der Outsider in konditionalen Träumen“. Ihr findet es in dem Raum mit dem Box-Fing, zu dem ihr im Rahmen der Story automatisch geführt werdet. Das folgende Video zeigt euch den genauen Fundort.



Alle Gemälde in Mission 2

Die zweite Mission birgt insgesamt drei Bilder. Die Fundorte haben wir für euch ebenfalls in einem Video festgehalten. Damit ihr sie schnell finden könnt, haben wir auch die Timecodes notiert. Springt in dem Video einfach zu der entsprechenden Minute, um das gewünschte Gemälde zu finden.

„Der erleuchtete Gipfel“ – Timecode: 00:00

– Timecode: 00:00 „Impression aus dem Nichts Nr. 3“ – Timecode: 00:32

– Timecode: 00:32 „Impression aus dem Nichts Nr. 2“ – Timecode: 01:23

Alle Gemälde in Mission 3

Die letzten vier Bilder findet ihr in Mission 3. Hier wird es auch schon etwas kniffeliger, sie zu bekommen, denn teilweise werden sie gut bewacht. Da uns die letzten zwei noch fehlen und wir euch dennoch dabei helfen wollen, sie alle zu finden, teilen wir mit euch das folgende Video von PowerPyx.

Hier seht ihr nochmal alle Fundorte, doch damit ihr die letzten vier Kunstwerke im Video schnell findet, haben wir auch hier die Timecodes für euch herausgesucht.