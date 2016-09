5 0

Es gibt einen neuen Trailer zu Dishonored 2, der den Helden des ersten Teils, Corvo Attano, in voller Aktion zeigt. Hier seht ihr, dass der Meisterassassine seine Fertigkeiten auf seine alten Tagen doch noch nicht verloren hat. Den Trailer findet ihr am Ende der News.

In Dishonored 2 könnt ihr zu Beginn wählen, ob ihr mit Corvo das Abenteuer bestreiten wollt oder lieber seiner Tochter und Regentin Emilie den Vortritt lasst. Das wird sich dann natürlich auch auf das Gameplay auswirken. Während Emilie viele neue Fertigkeiten mit sich bringt, hat Corvo natürlich sein Arsenal aus dem ersten Dishonored mit dabei. Und trotzdem seid ihr mit ihm mehr als erfolgreich, wenn man dem Trailer Glauben schenkt.

Entscheidungen in Auswirkungen

Wie schon im ersten Teil von Dishonored werdet ihr auch in der Fortsetzung im Laufe der Kampagne wieder vor schwierige Entscheidungen gestellt. Das beginnt schon mit der Wahl zwischen Emilie und Corvo. All eure Handlungen sollen sich erneut auf die Geschichte auswirken und das Ende beeinflussen, das ihr zu Gesicht bekommt. Dishonored 2 erscheint am 11. November 2016 für PC, Xbox One und PS4.



Spielekultur - Meilensteine der Spielegeschichte Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (46 Bilder)

Aktuellstes Video zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske - Stage Demo Gameplay E3 2016 4 weitere Videos

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.