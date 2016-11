Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske basiert auf dem ersten Teil, sodass ihr einige Tipps einfach übernehmen könnt. Dennoch gibt es viele spannende Änderungen, die neue Tricks erlauben. Damit ihr einen leichten Einstieg in das Spiel findet, haben wir einige Tipps zusammengestellt. Manche sind überlebenswichtig, andere weisen euch auf etwas hin, das ihr sonst leicht übersehen würdet.

Einer der wichtigsten Tipps (eigentlich schon der wichtigste) ist SPEICHERN. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Herausforderungen zu bewältigen. Bevor ihr eine Aufgabe also angeht, speichert! Legt euch am besten mehrere Speicherstände an, um verschiedene Wege auszuprobieren und den Chaosfaktor gering zu halten. Nachfolgend geben wir euch weitere Tipps zu verschiedenen Bereichen des Spiels. Dabei halten wir sie allgemein, sodass ihr sie für alle Spielweisen verwenden könnt.

Dishonored 2 – Tipps: Sucht verschiedene Wege

Egal in welcher Situation ihr steckt, es gibt meistens mehrere Lösungsmöglichkeiten. Schließlich gibt es auch drei Stärkefaktoren für den Chaos, den ihr verursachen könnt. Entweder ihr geht brutal vor, tötet alles was euch in den Weg kommt, oder ihr schleicht an allen Gefahren vorbei. Dann gibt es aber noch die goldene Mitte, die für ein ausgeglichenes Chaos-Verhältnis steht. Egal, wie ihr euch entscheidet, die folgenden Tipps verraten euch, was ihr bei der Suche nach dem richtigen Weg beachten solltet.

Einige Kampftipps – Auch für Schleicher

Ob ihr euch dafür entscheidet, Dishonored 2 mit einem geringen Chaosfaktor abzuschließen oder nicht, einige Tipps zu den Kämpfen werden euch interessieren. Nachfolgend listen wir auf, welche Kleinigkeiten ihr am Anfang beachten solltet.

Armbrustbolzen: Holt euch diese großartigen Helfer wieder! In vielen Fällen könnt ihr sie nicht nur aus den Körpern eurer Feinde, sondern auch aus Wänden und Gegenständen herausholen.

Richtig Blocken: Blocken ist ein wesentlicher Bestandteil im Spiel. Ihr solltet auf keinen Fall die Blocken-Taste gedrückt halten, sondern im richtigen Moment den Block ausführen – nämlich wenn ihr angegriffen werdet. So bringt ihr euren Gegner zum Taumeln und könnt ihm einen eliminierenden Schlag bzw. Griff verpassen.

Blutfliegen ablenken: Die kleinen Mistviecher können ganz schön belastend sein. Nicht nur die Geräusche, die sie machen, sondern auch wie sehr sie euren Charakter bedrängen. Tipps gefällig? Traut euch ruhig heran und wedelt mit eurem Schwert, um sie zu töten. Wollt ihr einen Kampf vermeiden, könnt ihr die Blutfliegen auch ablenken. Schnappt euch eine Leiche und werft sie ihnen hin. Sie werden sich auf den Körper stürzen. Die Reaktion ist, ähnlich den Ratten im ersten Teil, nur vorrübergehend, also lauft schnell weiter.



Fluchtwege: Wenn ihr aus einem Kampf flüchten wollt, weil er euch zu viel wird oder weil ihr gar nicht so viel Chaos verbreiten wollt, dann schaut euch genau um. Am besten ist es, wenn ihr den Fluchtweg nach oben einschlagt. Nutzt hierfür die Teleportation (Corvo) oder Weitreichen (Emily), sofern ihr sie freigeschaltet habt.



Munition finden: Munition gibt es überall und je nach Schwierigkeitsgrad mehr oder weniger. Stolperfallen sind ebenfalls gute Lieferanten für Munition. Entschärft und plündert sie, bevor ihr hineintretet.

Schießen aus der Ferne: Falls ihr eure Gegner aus weiterer Entfernung erledigen wollt, dann überzeugt euch zunächst, ob sie metallene Masken aufhaben. Kopfschüsse sind immer am besten, aber diese Masken schützen sie vor frontalen Treffern. Versucht einen Schuss in den Hinterkopf.

Allgemeine Tipps

Anschließend wollen wir euch noch mit allgemeinen Tipps versorgen. Dinge, die wir gerne vorher gewusst hätten – Bevor wir das Spiel gespielt haben. Habt ihr noch weitere Ideen und Hinweise für Einsteiger, dann hinterlasst uns eure Tipps gerne in den Kommentaren.

Wollt ihr wissen, welche versteckten Trophäen und Erfolge euch Corvos und Emilys Abenteuer beschert, klickt auf den Link zum entsprechenden Artikel.