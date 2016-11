Dishonored 2 - Kombinationen: So öffnet ihr alle Safes

Bei Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske werdet ihr wieder auf zahlreiche Safes stoßen. Ihr braucht die Kombinationen, um sie zu öffnen. Es ist nicht mehr so einfach wie in dem ersten Teil, weshalb wir euch dabei unter die Arme greifen wollen. Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte aller Tresore und verraten euch, wo ihr die Safe-Kombinationen finden werdet.

Das Problem bei Dishonored 2 ist, dass die Kombinationen für die Tresore oft zufällig sind. Das bedeutet, dass es euch nicht viel bringen würde, wenn wir euch unsere Codes hier auflisten würden, denn es ist nicht gesagt, dass sie eure Safes öffnen würden. Nachfolgend listen wir euch also alle Tresore auf, die wir gefunden haben und verraten euch den Fundort ihrer Kombinationen. Sollten wir weitere Safes und Codes finden, werden wir den Guide aktualisieren.

Dishonored 2 – Safe-Kombination in Kapitel 1

In Kapitel 1 müsst ihr aus dem Dunwall Tower entkommen und braucht euch erst dann der Suche nach dem Safe zu widmen. Ihr könnt von oben mehrere Wachen beobachten, die sich absprechen und anschließend verteilen. Springt links hinunter und schleicht oder metzelt euch zu dem Haus links. Geht hinein. Drin findet ihr in einem Raum eine Wache und den Safe. Das Video unten zeigt euch den genauen Weg.

Fundort der Kombination: Von dem Safe aus gesehen links hängt eines der sammelbaren Bilder an der Wand. Nehmt es ab und darunter findet ihr den Code für diesen Tresor. Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske - Safe-Kombination in Kapitel 1 11 weitere Videos

Von dem Safe aus gesehen links hängt eines der sammelbaren Bilder an der Wand. Nehmt es ab und darunter findet ihr den Code für diesen Tresor. Inhalt: 2 Silberbaren, Pistole und 2 Pistolenkugel.

Safe-Kombination in Kapitel 2

In Kapitel 2 findet ihr gleich zwei Tresore, die ihr nur mit Kombinationen aufschließen könnt. Der erste Safe befindet sich in Winslows Laden. Gegenüber der Addermire Station findet ihr ein begehbares Haus. Lauft einfach durch die Tür hinein und biegt dann links ab. Betreten den großen Raum und schon seht ihr den runden Winslow-Tresor.

Fundort der Kombination: Lauft links an dem Safe vorbei und geht direkt auf die Kasse zu. Darin findet ihr neben Geld ein Dokument mit dem Code. 12 weitere Videos

Lauft links an dem Safe vorbei und geht direkt auf die Kasse zu. Darin findet ihr neben Geld ein Dokument mit dem Code. Inhalt: Knochenartefakt, Goldbaren, 2 Silberbaren, Pistole und Kugeln.

Den zweiten Tresor in Kapitel 2 findet ihr in den Büros der Aufseher. Haltet Ausschau nach einem Gebäude, das mit einer weißen Plane abgedeckt ist. Auf ihr steht in roten Buchstaben „SEIZED!“ geschrieben. Betretet die Brüstung auf der anderen Seite des Kanals und beamt euch auf den Balkon über der roten Markise. In dem Raum findet ihr den Safe.

Fundort der Kombination: Lauft vom Safe aus gesehen in den Raum links und sammelt die Notiz vom Schreibtisch auf. Geht anschließend in die Missionshinweise. Hier wird euch die Safe-Kombination angezeigt. 12 weitere Videos

Inhalt: Rune, 3 Silberbaren, Walknochen

Safe-Kombinationen in Kapitel 3

Weitere zwei Tresore erwarten euch in Kapitel 3. Der erste Safe in dieser Mission befindet sich in der Nähe des Haupteingangs. Gleich, wenn ihr das Addermire Institut über das Haupttor betreten habt, teleportiert ihr euch nach oben und lauft geradeaus und gleich rechts in den Raum. Wendet euch anschließend nach links und schon seht ihr den Tresor hinten an der Wand.

Fundort der Kombination: Sobald ihr diesen Raum betretet, schaut zum Fenster gegenüber. Dort steht ein Schreibtisch und darauf liegt ein Zettel mit dem Code für diesen Safe. 12 weitere Videos

Sobald ihr diesen Raum betretet, schaut zum Fenster gegenüber. Dort steht ein Schreibtisch und darauf liegt ein Zettel mit dem Code für diesen Safe. Inhalt: Verbesserung für Bolzen, Kupferdraht, Silberbaren.

Der zweite Safe in Mission 3 befindet sich im zweiten Stock des Addermire Institutes. Sobald ihr den Fahrstuhl verlassen habt, wendet euch nach links. Lauft durch das Labor und betretet links das Büro von Vasco. Den Safe findet ihr rechts neben dem Schreibtisch.

Fundort der Kombination: Geht zurück zum Fahrstuhl und fahrt in die dritte Etage. Dort findet ihr auch die Ärztin. Lauft durch die Halle und an der Leiche auf dem Tisch nach links. Weiter hinten findet ihr ein weiteres Opfer auf dem Bett liegend. Sprecht mit ihm und ihr erhaltet die Tresor-Kombination. 12 weitere Videos

Geht zurück zum Fahrstuhl und fahrt in die dritte Etage. Dort findet ihr auch die Ärztin. Lauft durch die Halle und an der Leiche auf dem Tisch nach links. Weiter hinten findet ihr ein weiteres Opfer auf dem Bett liegend. Sprecht mit ihm und ihr erhaltet die Tresor-Kombination. Inhalt: Vascos Tagebuch, Addermire-Lösung.

Safe-Kombinationen in Kapitel 4

Um den Safe in Mission 4 zu finden, lauft ihr nach dem Missionsstart die Treppe hoch. Lauft nach links und in die Gasse zwischen den Häusern. Links findet eine Tür hinter teilweise heruntergelassenen Rollläden, über denen „FOR RENT“ steht. Betretet das Haus und lauft die Treppe hoch in das erste Stockwerk. Geht gleich durch die erste Tür rechts in den Raum. Biegt rechts in den Korridor und in dem verglasten Büro findet ihr den Tresor.

Fundort der Kombination: Vor diesem Raum ist eine Tafel. Auf dem Brett ist eine Flasche abgestellt, welche die Safe-Kombination verdeckt. Hebt sie auf und legt sie weg. Die letzte Zahl wird euch zwar nicht angezeigt, aber habt ihr die ersten beiden eingegeben, braucht ihr die letzte einfach nur auszuprobieren. Der Tresor wird sich dann öffnen. 12 weitere Videos

Vor diesem Raum ist eine Tafel. Auf dem Brett ist eine Flasche abgestellt, welche die Safe-Kombination verdeckt. Hebt sie auf und legt sie weg. Die letzte Zahl wird euch zwar nicht angezeigt, aber habt ihr die ersten beiden eingegeben, braucht ihr die letzte einfach nur auszuprobieren. Der Tresor wird sich dann öffnen. Inhalt: 2 Silberbaren, Buch, Wertgegenstand.

Safe-Kombinationen in Kapitel 5

Auch in Kapitel 5 haben wir bisher lediglich einen Tresor gefunden. Seid ihr an einer Kreuzung angekommen, bei der ein Wachhäuschen steht und an der Wand Delilah-Plakate hängen, müsst ihr euch auf das Häuschen teleportieren. Von dort aus beamt ihr euch dann auf die schwarzen Rohre im Durchgang. Geht auf der anderen Seite die weiße Treppe hoch und beamt euch oben auf den Balkon bei der roten Hauswand. Geht nach links und anschließen rechts an den Fässern vorbei. Springt auf den Balkon und geht gleich nach rechts. Hier findet ihr den Safe.

Fundort der Kombination: Von dem Platz mit den zahlreichen Treppen aus, gegenüber eurem Missionsziel, betretet ihr ein verlassenes Haus. Dort wird euch auch eine Rune angezeigt. Auch das optionale Ziel zeigt in diese Richtung. Geht hinein und links an der Treppe vorbei. Dort ist eine Metalltür. Geht hindurch und sprecht mit dem Schwarzmarkthändler. Bei ihm könnt ihr den Code für den Tresor kaufen. 12 weitere Videos

Von dem Platz mit den zahlreichen Treppen aus, gegenüber eurem Missionsziel, betretet ihr ein verlassenes Haus. Dort wird euch auch eine Rune angezeigt. Auch das optionale Ziel zeigt in diese Richtung. Geht hinein und links an der Treppe vorbei. Dort ist eine Metalltür. Geht hindurch und sprecht mit dem Schwarzmarkthändler. Bei ihm könnt ihr den Code für den Tresor kaufen. Inhalt: Pistole, Pistolenmunition, 5 Silberbaren, Silberstaub.

Safe-Kombinationen in Kapitel 7

In Mission 7 erreicht ihr ein Foyer – begebt euch in die Vergangenheit. Lauft den Gang geradeaus durch, bis ihr zu einem Raum mit einem Baum in der Mitte gelangt. Biegt noch vor dem Raum nach links ab und geht zur Metalltür, hinter welcher sich auch ein Knochenartefakt verbirgt. Durch diese kommt ihr nicht durch. Lauft durch das Gittertor daneben, versteckt euch unter dem Schreibtisch rechts und reist in die Gegenwart. Betretet den Raum vor euch und reist wieder in die Vergangenheit. Ihr seht den Tresor direkt vor euch stehen.

Fundort der Kombination: Im Raum mit dem Tresor liegt die Leiche eines Hundes vor euch. Davor liegt ein Zettel. Lest ihn und befolgt die Bitte. Nehmt den Hund und verrennt ihn in dem Ofen links. Reist ihr jetzt in die Vergangenheit, könnt ihr den Code von der Tür des Safes ablesen. Öffnen könnt ihr ihn aber nur in der Vergangenheit. 12 weitere Videos

Im Raum mit dem Tresor liegt die Leiche eines Hundes vor euch. Davor liegt ein Zettel. Lest ihn und befolgt die Bitte. Nehmt den Hund und verrennt ihn in dem Ofen links. Reist ihr jetzt in die Vergangenheit, könnt ihr den Code von der Tür des Safes ablesen. Öffnen könnt ihr ihn aber nur in der Vergangenheit. Inhalt: Knochenartefakt, Silberbaren, Wertgegenstand und Münzen.

Safe-Kombinationen in Kapitel 8

In der vorletzten Mission gibt es zwei Tresore. Seid ihr in Mission 8 auf dem Platz angekommen, auf dem ein riesiger Baum steht (wirklich nicht zu übersehen), dann stellt euch vor den Baum. Guckt ihr in Richtung der Wand mit dem Stacheldraht, könnt ich links unten einen beleuchteten Hauseingang erkennen. Geht hinein und lauft die Treppe hoch, bis zur eisernen Tür. Lest die Nachricht an der Tür und nutzt anschließend den Rattengang links davon. Im nächsten Raum angekommen, findet ihr den Safe.

Fundort der Kombination: Gegenüber dem Safe ist ein Büro und über dem Schreibtisch rechts hängen Bilder. Auf dem einen seht ihr einen Mann und daneben einen Tresor. Verwendet den Code, der auf dem Gemälde angezeigt wird. 12 weitere Videos

Gegenüber dem Safe ist ein Büro und über dem Schreibtisch rechts hängen Bilder. Auf dem einen seht ihr einen Mann und daneben einen Tresor. Verwendet den Code, der auf dem Gemälde angezeigt wird. Inhalt: Pistole und Kugeln, Silberbaren, Goldbaren.

Lauft im Büro im ersten Stockwerk an dem Fahrstuhl vorbei und geht durch die Doppeltür rechts und gleich wieder rechts. In dem Gang geht ihr erneut durch eine weitere Doppeltür rechts. Die Rune, die euch angezeigt wird, befindet sich in dem Raum direkt in zweitem Tresor.

Fundort der Kombination: Seid ihr im dritten Stock, begebt euch vom Fahrstuhl aus nach rechts. Auf dem Podest rechts seht ihr einen Tisch mit Stühlen. Links davon steht ein Schreibtisch. Auf diesem findet ihr einen Zettel mit dem Code. 12 weitere Videos

Seid ihr im dritten Stock, begebt euch vom Fahrstuhl aus nach rechts. Auf dem Podest rechts seht ihr einen Tisch mit Stühlen. Links davon steht ein Schreibtisch. Auf diesem findet ihr einen Zettel mit dem Code. Inhalt: Rune.

Bei den Trophäen und Erfolgen findet ihr ein Achievement, für das ihr 60% aller Beute sammeln müsst. Dazu zählen auch die Inhalte der Safes. Solltet ihr also alle Errungenschaften freischalten wollen, wird euch dieser Artikel helfen. Braucht ihr weitere Tipps, dann folgt dem Link zu unserem Guide.