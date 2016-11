Dishonored 2 - Fähigkeiten: Die besten Kräfte

Bei Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske habt ihr die Wahl zwischen Corvo und Emily. Sie haben beide unterschiedliche Fähigkeiten und diese haben ihre Vor- und Nachteile. Selbstverständlich müssen diese Kräfte zu der von euch gewählten Spielweise passen. In unserem Artikel stellen wir euch die besten Kräfte für den Anfang mit beiden Charakteren vor und beziehen uns dabei auf die tödliche und nichttödliche Spielweise.

Natürlich ist es immer eine Frage der Vorlieben, weshalb wir die besten Kräfte und Fähigkeiten als Empfehlung aussprechen wollen. Braucht ihr noch weitere Tipps, dann folgt dem Link zum Einsteiger-Guide. Gerne lassen wir uns eines Besseren belehren, also schreibt eure Vorschläge für die besten Fähigkeiten in die Kommentare. Welche Kräfte benutzt ihr denn am liebsten?

Dishonored 2 – Kräfte von Corvo

Corvo ist euch schon vermutlich aus Dishonored bekannt und seine Fähigkeiten habt ihr vielleicht schon genutzt. Bei Dishonored 2 wurden die Kräfte etwas überarbeitet und können jetzt noch kreativer eingesetzt werden. Insgesamt stehen Corvo sechs Fertigkeiten zur Verfügung, die ihr noch weiter ausbauen könnt. Die Anzahl der Verbesserungen ist unterschiedlich und kann die Kräfte leicht verändern. Das folgende Video verschafft euch einen Überblick über alle Fertigkeiten des düsteren Helden.



Die besten Fähigkeiten von Corvo

Bei Dishonored 2 könnt ihr viel oder wenig Chaos stiften. Zudem habt ihr die Möglichkeit den Mittelweg zu wählen. Egal wie ihr euch entscheidet, die Umwelt wird entsprechend reagieren. Gehen wir nur von den Extremen aus: Corvo hat für beide Fälle die entsprechenden Fähigkeiten. Die folgende Liste zeigt euch die besten Kräfte, die ihr gleich als erstes freischalten solltet.

Dishonored 2 – Kräfte von Emily

Auch Emily verfügt über sechs Kräfte. Einige davon ähneln an manchen Stellen den Fähigkeiten von Corvo, unterscheiden sich aber beim genaueren Hinsehen doch. Hier werdet ihr aber auch auf neue Fertigkeiten stoßen, die ihr so aus dem ersten Teil nicht kennt. Das folgende Video zeigt euch die Magie der Kaiserin in der Übersicht.



Die besten Kräfte von Emily

Auch mit Emily könnt ihr verschiedene Spielweisen einschlagen und auch hierfür gibt es die besten Kräfte. Die folgende Liste zeigt euch die Fertigkeiten, für die wir uns als erstes entschieden haben.

Einzeln vorgestellt, ist es schwer eine richtige Aussage über die besten Kräfte bei Dishonored 2 zu treffen. So richtig entfalten sie ihr Potential erst, wenn man kreativ genug ist, sie miteinander zu kombinieren und auf diese Weise spektakuläre Tode oder Fluchtversuche zu erreichen. Welche Fertigkeiten verbindet ihr am liebsten miteinander?