Bei Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske geht es ja eigentlich darum, dass die gute Emily ihren Thron zurück bekommt, aber bei so vielen Sammelobjekten, die es in dem Action-Adventure-Game gibt, habt ihr weitaus mehr zu tun, als euch nur durchzukämpfen. Doch um eben das richtig gut zu machen, kommen euch die Baupläne zu Gute, mit denen ihr Verbesserungen an euren Waffen oder eurer Ausrüstung vornehmen könnt. In diesem Guide verraten wir euch alle Fundorte der Blueprints von Dishonored 2 inklusive Video-Clips.

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske ist die Fortsetzung des ersten Teils „Die Maske des Zorns“. Das Stealth-Actionspiel wird durch Bethesda publiziert. Entwickelt wurde das Game allerdings von einem französischen Studio, nämlich von den Arkane Studios. Teil 1 erschien bereits Ende 2012 und der 2. Teil im November 2016. Wieder befinden wir uns in der fiktiven Welt in „Dunwall“, wo Emily Kaldwin, Tochter von Corvo Attano, den wir bereits aus Dishonored 1 kennen, Kaiserin ist. Doch das war sie lange Zeit gewesen. Mittels eines Staatsstreichs wird ihr gleich zu Beginn des Spiels der Thron entrissen und jetzt ist es an euch, die Hintergründe der Verschwörung aufzudecken.

Dishonored 2 - Blueprints: Alle Baupläne und Verbesserungen finden (Video-Guide) Emily wurde der Thron geraubt, jetzt muss sie ihn sich wieder zurückholen. Sucht bei Dishonored 2 nach den Bauplänen, um Verbesserungen an eurer Ausrüstung und den Waffen vorzunehmen.

Dishonored 2 – Was sind Baupläne und welche Verbesserungen bringen sie euch?

Neben den Knochenartefakten, den Runen, den Safe-Code-Kombinationen oder auch den Tagebüchern und Audiographien gibt es eben auch die Baupläne (Blueprints im Englischen). Auch bei den Bauplänen handelt es sich um Sammelobjekte bei Dishonored 2, die ihr finden müsst.

Baupläne sind Verbesserungen und daher sind sie auch wichtig für euch. Sie bilden schematische Darstellungen von Technologien ab, sodass ihr das Abgebildete herstellen könnt. Mit ihrer Hilfe könnt ihr beispielsweise eure Ausrüstung, die Waffen oder eure Munition erweitern bzw. neue Gegenstände hinzugewinnen.

Auch im ersten Teil von Dishonored gab es schon Baupläne. Damals konntet ihr die hergestellten Sachen sogar noch verkaufen. Das ist bei Dishonored 2 nicht mehr möglich. Ihr findet die Baupläne in den verschiedenen Missionen. Sie sind im gesamten Spiel verstreut. Solltet ihr übrigens mal in einer Mission keine Blaupause finden, dann wird sie in der nächsten Mission noch einmal auftauchen.

Habt ihr die Blueprints erst einmal, dann könnt ihr sie euch auf dem Schwarzmarkt zu Nutze machen und so viele neue Items sammeln. Denn im Gegenzug für einen Bauplan erhaltet ihr dann eine Auswahl an Gegenständen.

Wo sich die Fundorte der Baupläne befinden, erfahrt ihr nun in den folgenden Abschnitten. Hinter dem jeweiligen Bauplan haben wir euch noch die Zeit vermerkt, wo ihr die Verbesserung im Video findet, welches wir euch ganz unten im Text verlinkt haben.

Baupläne finden – Mission 2 „Am Rande der Welt“

Da es in der ersten Mission von Dishonored 2 keine Baupläne zu finden gibt, starten wir sogleich mit der zweiten Mission im Spiel. Hier findet ihr die erste Verbesserung:

#1 Fire Hardening Treatment (00:03): Diese Blaupause befindet sich in den Aufseherbüros. Ihr müsst bis zum 3. Stockwerk klettern, wo sich ein Safe befindet. Hier könnt ihr euch auf den Balkon teleportieren. Die Verbesserung liegt auf dem Schreibtisch in dem großen Raum mit der Terrasse. Achtet aber stets auf die Aufseher.

Baupläne finden – Mission 3 „Die gute Frau Doktor“

#2 Combat Sleep Dart Formular (00:49) : Begebt euch von der Hauptlobby aus nach rechts und teleportiert euch auf den Balkon über dem „Consultation“-Schild. In einem der großen Büros findet ihr einen Safe, in dem sich die Baupläne versteckt. Die Kombination für den Safe liegt auf einem der Schreibtische ganz in der Nähe.

: Begebt euch von der Hauptlobby aus nach rechts und teleportiert euch auf den Balkon über dem „Consultation“-Schild. In einem der großen Büros findet ihr einen Safe, in dem sich die Baupläne versteckt. Die Kombination für den Safe liegt auf einem der Schreibtische ganz in der Nähe. #3 Dispersed Incendiary Release (01:39) : Diese Baupläne befindet sich in einem Gebäude bei den Docks. Folgt dafür dem toten Wal und klettert das Gebäude hinauf, um hinein zu gelangen.

: Diese Baupläne befindet sich in einem Gebäude bei den Docks. Folgt dafür dem toten Wal und klettert das Gebäude hinauf, um hinein zu gelangen. #4 Mercury Vapor Distallation (02:03): Diese Verbesserungen ist auf einer Bank in Joe Hamiltons Quartier zu finden, welches sich wiederum ganz oben in dem Gebäude befindet, in dem ihr ihn schluchzen hört. Zuerst müsst ihr euch aber den Schlüssel besorgen, welcher sich direkt hinter Joe in einer Kiste befindet.

Baupläne finden – Mission 4 „Das Maschinenhaus“

#5 Pyro-Sonic Casing (02:52) : Begebt euch in den unteren Aventabezirk und fahrt zur Station „Aventa Carriage“. Geht hier zum Schwarzmarkthändler und kauft euch den Schlüssel, um die Tür zu einer Ticketkasse zu öffnen. Folgt der Mission, bis zu der Stelle, wo ihr in den Wagen steigen müsst. Hinter der Lichtwand links ist der Ticketschalter. Öffnet die Tür und auf dem Tisch liegt der Bauplan.

: Begebt euch in den unteren Aventabezirk und fahrt zur Station „Aventa Carriage“. Geht hier zum Schwarzmarkthändler und kauft euch den Schlüssel, um die Tür zu einer Ticketkasse zu öffnen. Folgt der Mission, bis zu der Stelle, wo ihr in den Wagen steigen müsst. Hinter der Lichtwand links ist der Ticketschalter. Öffnet die Tür und auf dem Tisch liegt der Bauplan. #6 Alloy Polarization (04:07) : Geht zum Wachgebäude im oberen Aventabezirk. Nutzt die Treppe, um zum 3. Stockwerk zu gelangen. In dem Klassenzimmer-ähnlichem Büro findet ihr die Verbesserung auf einem Tisch liegend.

: Geht zum Wachgebäude im oberen Aventabezirk. Nutzt die Treppe, um zum 3. Stockwerk zu gelangen. In dem Klassenzimmer-ähnlichem Büro findet ihr die Verbesserung auf einem Tisch liegend. #7 Conductive Filaments (04:34) : Geht in das Maschinenhaus (Clockwork Mansion) und begebt euch in das Wartezimmer mit den Topfpflanzen. Links ist ein Büro mit einem großen Schreibtisch, auf dem ihr die Baupläne findet. Habt ihr den Raum zuvor verschoben, dann müsst ihr nur den Hebel davor benutzen, um ihn zurückzuerhalten.

: Geht in das Maschinenhaus (Clockwork Mansion) und begebt euch in das Wartezimmer mit den Topfpflanzen. Links ist ein Büro mit einem großen Schreibtisch, auf dem ihr die Baupläne findet. Habt ihr den Raum zuvor verschoben, dann müsst ihr nur den Hebel davor benutzen, um ihn zurückzuerhalten. #8 Slug Splintering Wedges (05:08): Fahrt mit dem Fahrstuhl nach ganz oben in das noble Büro, das sich an der Spitze des Konservatoriums befindet. Geht zu dem Schreibtisch auf der rechten Seite, wo sich die Blueprints in einem der Schreibtischschränke befinden.

Baupläne finden – Mission 5 „Das kaiserliche Konservatorium“

#9 Configurable Grooving (05:54) : Um diese Blaupausen zu erhalten, müsst ihr erst die Nebenmission zum Schwarzmarkt abschließen.Geht zum Schwarzmarkthändler und sprecht mit ihm. Begebt euch dann zum kaiserlichen Konservatorium, wo sich die ausgestopften Eulen befinden und holt euch hier den Roseburrow-Prototypen (Missions-Item). Geht zurück zum Schwarzmarkthändler, der euch exklusiv einige Baupläne zeichnet.

: Um diese Blaupausen zu erhalten, müsst ihr erst die Nebenmission zum Schwarzmarkt abschließen.Geht zum Schwarzmarkthändler und sprecht mit ihm. Begebt euch dann zum kaiserlichen Konservatorium, wo sich die ausgestopften Eulen befinden und holt euch hier den Roseburrow-Prototypen (Missions-Item). Geht zurück zum Schwarzmarkthändler, der euch exklusiv einige Baupläne zeichnet. #10 Reverberation Tubing (07:30): Begebt euch zu dem Gebäude gegenüber des Konservatorium-Einganges (Brunnen). Nehmt die Treppen nach oben und teleportiert euch hinter die Holzplanken. Betretet die Wohnung, in der sich auf einem Schreibtisch geradezu die Verbesserungen befinden.

Baupläne finden – Mission 6 „Der Staubbezirk“

#11 Spiked Grenade Housing (08:12) : Geht zum Crones Hand Salon, wo ihr den hinteren Eingang benutzt, um ins Gebäude zu gelangen. Im 2. Stock müsst ihr links in den Raum hineingehen, wo ihr eine große Metallkiste findet, in der sich neben einer gruseligen Maske auch die Baupläne befinden.

: Geht zum Crones Hand Salon, wo ihr den hinteren Eingang benutzt, um ins Gebäude zu gelangen. Im 2. Stock müsst ihr links in den Raum hineingehen, wo ihr eine große Metallkiste findet, in der sich neben einer gruseligen Maske auch die Baupläne befinden. #12 Secondary Coiling (08:41): Diese Verbesserungen befinden sich ebenfalls im Crones Hand Salon, doch jetzt müsst ihr den vorderen Eingang benutzen, direkt unter dem Schild. Geht durch den Gang und macht am Ende eine Drehung, um die Treppe nach unten in den Keller zu nehmen. Auf einem Tisch findet ihr die Blueprints.

Baupläne finden – Mission 7 „Ein Riss in der Fassade“

#13 Firing Chamber Pivot (09:04): Für diese Baupläne müsst ihr euren Cronowandler benutzen, da sie sich in der Vergangenheit befinden. Dieses Gerät bekommt ihr aber erst später im Spiel. Es kann euch 3 Jahre in die Vergangenheit befördern. Ihr müsst hier zuerst einen Schlüssel finden und dann den Safe, in dem die Blueprint liegen. Schaut hierfür am besten das Video an.

Baupläne finden – Mission 8 „Der große Palast“

#14 Small-Scale Combustion Refinement (10:06): Geht zu dem Gebäude über dem sich der Schriftzug „Winslow“, nahe des Palastes. Geht hinein und hinter den Tresen, wo ihr die Kasse öffnet und den Schlüssel entnehmt. Begebt euch dann zu dem Apartment, schließt die Tür auf und auf dem Schreibtisch findet ihr dann die Baupläne.

Geht zu dem Gebäude über dem sich der Schriftzug „Winslow“, nahe des Palastes. Geht hinein und hinter den Tresen, wo ihr die Kasse öffnet und den Schlüssel entnehmt. Begebt euch dann zu dem Apartment, schließt die Tür auf und auf dem Schreibtisch findet ihr dann die Baupläne. #15 Blade Conversion (11:28) : Diese Verbesserungen sind im 3. Stockwerk des Palastes. Teleportiert euch hier hoch und schaut in die Schränke. In einer der Kommoden sind die Blueprints versteckt. Auch hier kann euch das Video besser den Fundort beschreiben.

: Diese Verbesserungen sind im 3. Stockwerk des Palastes. Teleportiert euch hier hoch und schaut in die Schränke. In einer der Kommoden sind die Blueprints versteckt. Auch hier kann euch das Video besser den Fundort beschreiben. #16 Folded Galvani Resin (12:01): Ihr müsst euch zu Delilahs Schrein im großen Palast begeben. Nehmt dafür die Treppe rechts aus dem Esszimmer heraus. Geht sie aber herunter zum Personalbereich. Geht hier unten bis nach hinten durch, wo sich links eine auffällige Holzwand befindet. Drückt den Knopf links von ihr im Regal. Nun öffnet sich die Holzwand und gibt einen Backsteinraum frei. Hier liegen auf dem großen Tisch die Baupläne.

Baupläne finden – Mission 9 „Tod der Kaiserin“

#17 Counter-Blast Inversion (12:37): Die letzten Verbesserungen findet ihr im Labor von Galvani. Direkt im Erdgeschoss in einem Gebäude nahe des Eingangs zum Dunwall-Turm liegen die Blaupausen auf einem Tisch.

In diesem Video des Youtube-Kanals „Random Chievo's“ könnt ihr nun noch einmal die Fundorte aller bei Dishonored 2 auffindbaren Baupläne in bewegten Bildern nachvollziehen. Das ist ein wirklich hilfreiches Video: