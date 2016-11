Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske verrät mit seinen Trophäen und Erfolgen jede Menge über sich selbst. Ihr bekommt viele Hinweise auf mögliche Personen, die ihr aus dem ersten Teil kennt, aber auch auf die Vorgehensweise, mit der ihr Dishonored 2 meistern könnt. In unserem Artikel stellen wir euch alle Trophäen und Erfolge zum würdigen Nachfolger vor. So könnt ihr schon einen kleinen Einblick in das Spiel ergattern.

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske - Live-Action-Trailer veröffentlicht 6 weitere Videos

Die größten Herausforderungen bei Dishonored 2 bleiben weiterhin zwei Aspekte: Das Spiel beenden, ohne entdeckt zu werden und einfach mal niemanden umbringen. Dafür gibt es auch die besten Trophäen und Erfolge. Doch auch Chaoten werden für das völlige Durcheinander belohnt. Ja, in der Hinsicht hat sich nicht viel geändert. Auch Anton Sokolov wird euch im zweiten Teil wieder vorgesetzt und für verschiedene Kombinationen eurer Kräfte, werdet ihr natürlich teilweise belohnt.

Dishonored 2 – Trophäen und Erfolge in der Übersicht

Schaut ihr euch die Trophäen und Erfolge zu Dishonored 2 an, werdet ihr feststellen, dass einiges so geblieben ist, wie es auch im ersten Teil war. Warum auch nicht – es war ein gutes Spiel. Doch die Trophäen verraten auch, dass einige Änderungen vorgenommen wurden. Zum Beispiel – und das solltet ihr nur dann lesen, wenn ihr euch spoilern wollt – könnt ihr das Spiel mit Emily oder mit Corvo beenden. Das deutet wiederum auf mehrere Enden hin, womit wir aber auch gerechnet haben. Wollt ihr euch eure eigenen Gedanken zu den Trophäen und Erfolgen machen, dann schaut in die folgende Tabelle. Sie zeigt euch alle Achievements im Spiel und erlaubt euch zu spekulieren. Wir wünschen viel Spaß!