Das erste Digimon World, welches 1999 für die Playstation 1 erschien, gilt bis heute als eines der besten und beliebtesten Videospiele, das auf einem Anime basiert. Seitdem gab es viele neue Digimon World-Teile, mit Digimon World: Next Order kehrt das Franchise allerdings zu seinen Wurzeln zurück. Leider inklusive einiger Dinge, die besser in den Zeiten vor dem Jahrtausendwechsel geblieben wären.

Digimon World: Next Order startet stark - Nach einem fantastischen Intro, welches mit einem aufbauschenden J-Pop-Song unterlegt ist, habt ihr direkt Lust, in die Welt der Digimon einzutauchen. Fast wirkt alles so wie damals, als zum ersten Mal Digimon Adventure über die Bildschirme der Röhrenfernseher flimmerte.

Die Story fängt vorhersehbar an: Erneut werdet ihr in die Welt der Digimon gesogen. Selbige steht nämlich, mal wieder, kurz vor der Zerstörung. Unzählige Machinedramon sorgen für Unruhen. Eines dieser Digimon müsst ihr sofort im Kampf besiegen, zusammen mit euren beiden Partner-Digimon WarGreymon und Metall-Garurumon. Doch es läuft nicht gut. Kurz vor eurem Scheitern, verbinden sich WarGreymon und Metall-Garurumon in einer ExE-Digitation zu Omnimon, um den Feind in die Flucht zu schlagen. Allerdings verlieren sie dabei selbst ihr Leben. Doch wie Digimon-Fans wissen, ist der Tod in der Digimon Welt nie endgültig und so erhaltet ihr zwei Digimon-Eier, aus denen ihr eure alten Partner in neuer Form ausbrütet, um fortan die Welt zu bereisen und natürlich auch zu retten.

Hier kommen wir gleich zu einem großen Pluspunkt von Next Order: Die große Vielfalt der Digimon, welche ihr bekämpfen oder erhalten könnt. Über 200 Digimon sind im Spiel enthalten, inklusive einiger Digimon, welche Fans aus Europa vorher noch nicht zu Gesicht bekamen. An dieser Stelle möchte ich nicht zu viel spoilern, wer aber positiv überrascht werden möchte, der klickt an dieser Stelle auf den folgenden Link. Ebenfalls erfreulich ist der Umstand, dass ihr zahlreiche Digimon selbst trainieren werdet - der Grund dafür ist allerdings weniger hoch anzurechnen.

Reset, Reset, Reset

Inhaltsverzeichnis: Digitation nur bis zum Ultra-Level Reset, Reset, Reset Fazit